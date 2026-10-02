PHÁP - Ca sĩ - diễn viên Jennifer Lopez chọn chiếc đầm xẻ cao và hở trọn lưng trần khi dự tiệc từ thiện của tổ chức Naked Heart France tại Paris.

Jennifer Lopez trở thành tâm điểm chú ý khi mặc chiếc đầm sexy màu chocolate khi tới dự tiệc tối của tổ chức Naked Heart France tại Paris mới đây. Naked Heart France do người mẫu Natalia Vodianova thành lập, hoạt động nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người mắc hội chứng tự kỷ và gia đình của họ tại Pháp.

Jennifer Lopez chọn thiết kế mới nhất của Stella McCartney. Ảnh: ShutterStock

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ 57 tuổi kết hợp diện mạo sang trọng của mình với đôi cao gót hở mũi màu đen và chiếc ví cầm tay dạng hộp cùng tông màu. Jennifer Lopez đã tạm gác lại các hoạt động tại Tuần lễ Thời trang Paris để dự bữa tối từ thiện của Naked Heart France với diện mạo nổi bật.

Tuần trước, Jennifer Lopez tham dự Tuần lễ Thời trang Milan, nơi cô xuất hiện tại sự kiện Vogue World và bữa tiệc sau show của Dolce & Gabbana. Nữ ca sĩ có mối quan hệ thân thiết lâu năm và tình bạn gắn bó với nhà mốt xa xỉ Ý này nên thậm chí đã xuất hiện trên sàn catwalk trong show diễn của Dolce & Gabbana. Mỗi lần ngôi sao sinh năm 1969 xuất hiện đều khiến công chúng trầm trồ về mức độ đầu tư trang phục.

Jennifer Lopez khoe vóc dáng đáng ngưỡng mộ dù cận kề tuổi 60. Ảnh: ShutterStock

Theo Dailymail, bạn bè đang lo lắng cho Jennifer Lopez, e ngại cô có thể rơi vào tình trạng 'kiệt sức' do ôm đồm quá nhiều việc và tham gia các sự kiện với cường độ cao. Chuyến đi châu Âu của nữ diễn viên diễn ra sau khi có thông tin cô vừa chốt một hợp đồng trị giá 20 triệu USD (520 tỷ đồng) với Dolce & Gabbana để trở thành gương mặt đại diện mới của thương hiệu này.

Đồng thời cô cũng đang lên kế hoạch cho chuyến lưu diễn thế giới vào năm tới cùng với việc quảng bá 2 bộ phim sắp ra mắt là The JLo Show (xoay quanh chuỗi show diễn gần đây của Jennifer Lopez ở Las Vegas) và bộ phim tâm lý tội phạm The Last Mrs Parrish. Sau khi chia tay tài tử Ben Affleck, Jennifer Lopez luôn giữ mình bận rộn với lịch trình công việc dày đặc.

Jennifer Lopez bước chân vào làng giải trí với vai trò thành viên trong nhóm vũ công Fly Girl của show hài kịch In Living Color năm 1991. Cô nổi tiếng với loạt hit như On The Floor, Ain't Your Mama. Nghệ sĩ còn đóng nhiều phim như The Mother (2023), Shotgun Wedding (2022), Marry Me (2022).

Jennifer Lopez gợi cảm tại sự kiện (Nguồn: X)