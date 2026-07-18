Jennifer Lopez vừa có chuyến đi dài ở châu Âu để tham dự Tuần lễ thời trang Paris với tư cách ngôi sao khách mời ở hàng ghế đầu. Nữ ca sĩ sinh năm 1969 thu hút mọi ánh nhìn với những bộ cánh sexy bắt mắt.

Jennifer Lopez luôn duy trì được sức hút của mình mỗi lần xuất hiện sau hàng chục năm hoạt động. Khi đi xem giải Wimbledon ở London (Anh), dù mặc trang phục vô cùng kín đáo nhưng vẫn gây chú ý bởi phong cách cổ điển nhưng thời thượng.

Jennifer Lopez diện đồ sexy đến show diễn.

Jennifer Lopez cũng vừa tới Ý để biểu diễn ở đêm kết thúc show diễn Alta Moda của Dolce & Gabbana diễn ra ở Sicily. Trong show diễn, Jennifer Lopez thay nhiều trang phục khác nhau và khiến sân khấu bùng nổ với những vũ đạo bốc lửa và thân hình sexy.

Trong một tiết mục, nữ diễn viên mặc bộ đồ 1 mảnh ren trắng khoe đường cong nghẹt thở khi diễn cùng các vũ công nam thân hình 6 múi.

Jennifer Lopez sexy trên sân khấu. Jennifer Lopez còn xuất hiện trong chiếc đầm vàng và cam sexy trong các tiết mục làm nổ tung sân khấu. Đỉnh điểm chính là tiết mục kết màn khi nữ ca sĩ diện nội y đen biểu diễn cùng dàn vũ công trên nền pháo hoa rực sáng bầu trời. Jennifer Lopez được nhận xét vẫn duy trì đẳng cấp của một Diva và không có dấu hiểu tuổi tác từ ngoại hình tới năng lượng trên sân khấu dù đã cận kề tuổi 60.

Jennifer Lopez sinh năm 1969 tại New York, Mỹ. Cô được biết tới ở cả lĩnh vực ca hát lẫn phim ảnh. Jennifer Lopez nổi tiếng với phong cách ăn mặc cũng như những vũ đạo bốc lửa. Nữ ca sĩ còn sở hữu một thương hiệu làm đẹp riêng. Dù có sự nghiệp rực rỡ nhưng Jennifer Lopez có đời tư trắc trở với 4 đời chồng, trong đó chuyện tình với tài tử Ben Affleck. Hiện nữ ca sĩ đang sống độc thân.

Ảnh, video: Instagram NV