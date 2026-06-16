Nữ ca sĩ nổi tiếng với phong cách ăn mặc táo bạo và những vũ điệu bốc lửa lần đầu chia sẻ về trải nghiệm kinh hoàng ở một buổi biểu diễn trong podcast SmartLess phát sóng ngày 15/6.

Jennifer Lopez gợi cảm trên sân khấu. Ảnh: Xavi Torrent/Redferns

Chuyện xảy ra vào mùa hè năm ngoái khi Jennifer Lopez dừng chân tại Almaty, Kazakhstan trong khuôn khổ tour lưu diễn Up All Night: Live in 2025 vào tháng 8. Khi đang diễn rất hăng ở khoảng giữa tiết mục một ca khúc bằng tiếng Tây Ban Nha, một con dế lớn ở đâu xuất hiện và đậu trên cổ nữ ca sĩ. Giọng ca On the Floor gọi tình huống này là "thật kinh khủng".

Jennifer Lopez kể thông thường trong các tiết mục cô nhảy rất hăng và hất tóc cực bốc trong những bộ trang phục bốc lửa nhưng lần đó mọi thứ thật khác biệt. Nữ ca sĩ bắt đầu thấy những con bọ nhỏ bay quanh mình và rồi khi cô cất lời, khán giả ở dưới bắt đầu la hét.

Pha xử lý sự cố đỉnh cao của Jennifer Lopez.

Thông thường ở khoảng lặng của bài hát Jennifer Lopez sẽ nhận được tiếng vỗ tay của khán giả nhưng lần này cô chỉ nghe được những tiếng la hét mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Hoá ra một con dế lớn đang bò lên cổ và tôi cảm nhận rõ được điều đó", Jennifer Lopez nói. Dù vậy nữ ca sĩ đứng im và hoàn thành câu hát cuối cùng trước khi phản ứng với vị khách không mời mà cô ví vui rằng "to như chiếc trực thăng".

"Thật điên dồ và kinh hoàng. Có lẽ lúc đó mà tôi biết đó là gì thì chắc tôi sẽ la hét ầm ĩ trên sân khấu", nữ ca sĩ nói. Dù vậy Jennifer Lopez vẫn nói đùa với fan rằng "Nó làm tôi nhột" rồi dùng tay hất con dế khỏi người trước khi biểu diễn tiếp.

Jennifer Lopez sinh năm 1969, nổi tiếng với phong cách quyến rũ cùng khả năng làm chủ sân khấu. Cô luôn biến các tình huống phát sinh khi biểu diễn cực tốt để tránh một cuộc khủng hoảng không cần thiết. Jennifer Lopez từng tiết lộ thần tượng Madonna từ nhỏ và luôn lấy bà làm hình mẫu trong sự nghiệp của mình.

Clip: ET