Được nhân viên chào đón nồng nhiệt ngày trở lại trụ sở Nvidia, CEO Jensen Huang xin lỗi vì những ồn ào vừa qua và cam kết sẽ điều hành tốt hơn ở nhiệm kỳ thứ hai.

Ngày 23/11 (giờ Mỹ), nhà đồng sáng lập Jensen Huang đã chính thức quay trở lại trụ sở chính của Nvidia tại Santa Clara (California) trong tiếng reo hò vang dội của đông đảo nhân viên, khép lại 11 ngày sóng gió kể từ khi ông buộc phải rời ghế Tổng giám đốc điều hành (CEO) vì bê bối đời tư và nghi vấn an ninh.

Video CEO Nvidia Jensen Huang được nhân viên chào đón nồng nhiệt ngày 23/11. Nguồn: YouTube

Theo video được chia sẻ và nguồn tin của CNBC, không khí tại đại bản doanh Nvidia mang màu sắc lễ hội khi hàng trăm nhân viên đứng chật kín ba tầng lầu, đồng thanh hô vang "Jensen! Jensen!" và chen nhau để nhìn thấy vị lãnh đạo 63 tuổi. Thay vì chiếc áo khoác da đen đặc trưng thường thấy, ông Huang xuất hiện trong trang phục áo khoác vải màu xanh hải quân.

Đặt tay lên ngực nhiều lần trước đám đông, nhà sáng lập Nvidia xúc động nói: "Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã để tất cả các bạn phải trải qua quãng thời gian vừa rồi".

"Cảm ơn tất cả các bạn vì đã trao cho tôi cơ hội thứ hai. Tôi sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong lần trở lại này", ông Huang cam kết, trước khi pha trò với nhân viên rằng hiện ông chưa có máy tính làm việc nên bộ phận công nghệ thông tin sẽ phải cấp cho ông một chiếc PC mới.

Trong khuôn viên văn phòng, nhiều nhân sự cũng chuyền tay nhau những chiếc bánh ngọt in dòng chữ "Jensen đã trở lại" và đồng loạt đăng bài chúc mừng trên mạng xã hội.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Hội đồng quản trị Nvidia thông báo bỏ phiếu nhất trí phục chức CEO, Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị cho ông Jensen Huang với hiệu lực ngay lập tức - đảo ngược hoàn toàn quyết định từ chức hôm 12/11 sau khi ông thừa nhận ngoại tình.

Đằng sau cú đảo chiều chóng vánh của ban lãnh đạo Nvidia là sự can thiệp trực tiếp từ Nhà Trắng. Trả lời phỏng vấn đài CNBC ngày 23/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã đóng vai trò lớn trong việc đưa ông Huang trở lại ghế nóng, đồng thời tiết lộ đã gọi điện trực tiếp đến cuộc họp của Hội đồng quản trị Nvidia diễn ra hôm Chủ nhật (22/11) để trao đổi.

Trong thông cáo phục chức, Hội đồng quản trị Nvidia cũng nhấn mạnh quyết định được đưa ra sau khi nhận tham vấn từ các quan chức cấp cao chính phủ Mỹ, qua đó khẳng định việc ông Huang tái xuất không gây ra rủi ro an ninh quốc gia. Thông tin này lập tức kích hoạt đà tăng bùng nổ của cổ phiếu Nvidia, giúp tập đoàn lấy lại phần lớn giá trị vốn hóa đã mất trong hai tuần khủng hoảng.

Tuy nhiên, quyết định quay xe chỉ sau vài ngày tuyên bố "không có ý định phục chức cho Jensen Huang" đang đẩy chính Hội đồng quản trị Nvidia vào thế khó. Một cựu nhân viên có hơn 15 năm gắn bó với tập đoàn nhận định với CNBC rằng sự việc này là một "tình huống bẽ bàng" đối với ban quản trị, cho thấy nhiều nhân sự nội bộ cho rằng Hội đồng quản trị đã hành động quá vội vàng và dự báo cơ cấu ban lãnh đạo cấp cao có thể sẽ sớm chứng kiến sự xáo trộn hoặc từ chức trong thời gian tới.

(Theo CNBC)