Ngay sau khi trở lại ghế CEO Nvidia, Jensen Huang đã có những tuyên bố đầu tiên gửi tới nhân viên, cổ đông và các đối tác, khiến giới công nghệ chú ý.

Sau khi được Hội đồng quản trị Nvidia khôi phục vị trí CEO, Jensen Huang đã gửi lời cảm ơn tới các thành viên hội đồng quản trị, nhân viên và cổ đông, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục dẫn dắt tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong giai đoạn mà ông gọi là “cuộc cách mạng công nghiệp mới”. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng hoan nghênh quyết định này, gọi Huang là một “người yêu nước vĩ đại và báu vật quốc gia”.

Jensen Huang trở lại Nvidia với cam kết mạnh mẽ

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang đã chính thức trở lại vị trí lãnh đạo tập đoàn sau khi được Hội đồng quản trị thông qua quyết định khôi phục chức vụ. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức, đánh dấu bước ngoặt mới trong câu chuyện gây chú ý tại một trong những công ty có ảnh hưởng lớn nhất đối với ngành công nghệ và nền kinh tế toàn cầu.

CEO Nvidia Jensen Huang đã chính thức trở lại vị trí lãnh đạo tập đoàn sau 11 ngày sóng gió. Ảnh: Bloomberg

Trong tuyên bố đầu tiên sau khi trở lại, Huang bày tỏ vinh dự khi tiếp tục được dẫn dắt Nvidia vào thời điểm ngành công nghệ đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu rộng.

“Tôi rất vinh dự khi được trở lại Nvidia và lãnh đạo một trong những công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, vào thời điểm khởi đầu của một cuộc cách mạng công nghiệp mới”, Huang tuyên bố.

Nhà sáng lập Nvidia cho biết ông tiếp nhận trọng trách này với “sự khiêm nhường lớn nhất và cam kết được làm mới”. Đây cũng là thông điệp thể hiện quyết tâm lấy lại niềm tin và tiếp tục điều hành doanh nghiệp sau những biến động vừa qua.

Huang đồng thời gửi lời cảm ơn tới Hội đồng quản trị vì đã đặt niềm tin vào mình, cũng như ghi nhận vai trò của Chủ tịch Harvey Jones, Giám đốc tài chính Colette Kress và đội ngũ điều hành cấp cao trong thời gian ông vắng mặt.

Ông cũng bày tỏ sự biết ơn đối với nhân viên Nvidia, các cổ đông, lãnh đạo trong ngành công nghệ và những đối tác đã dành sự ủng hộ cho mình.

Đặc biệt, Huang nhấn mạnh sự đồng hành của gia đình là nguồn động viên quan trọng nhất trong giai đoạn khó khăn. “Trên hết, tôi biết ơn tình yêu thương và sự ủng hộ của gia đình. Tôi nóng lòng muốn quay trở lại công việc”, ông nói.

Thông điệp này cho thấy Jensen Huang muốn nhanh chóng khép lại giai đoạn biến động để tập trung vào hoạt động kinh doanh, trong bối cảnh Nvidia vẫn giữ vai trò trung tâm trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), chip xử lý và hạ tầng trung tâm dữ liệu toàn cầu.

Hội đồng quản trị Nvidia khẳng định không có rủi ro an ninh quốc gia

Quyết định đưa Huang trở lại được Nvidia đưa ra sau một loạt cuộc thảo luận và các cuộc họp nội bộ. Theo công ty, Hội đồng quản trị đã đánh giá cao sự thẳng thắn của Huang cũng như năng lực lãnh đạo của ông.

Một yếu tố quan trọng góp phần định hình quyết định là ý kiến từ các quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ. Nvidia cho biết những thông tin và đánh giá từ phía chính quyền đã giúp hội đồng đi đến kết luận rằng việc Huang trở lại vị trí CEO không tạo ra rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm đối với Nvidia, doanh nghiệp đang nắm giữ vị trí chiến lược trong ngành bán dẫn Mỹ và chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Các sản phẩm chip AI của công ty không chỉ có ý nghĩa thương mại mà còn liên quan trực tiếp đến năng lực cạnh tranh công nghệ và lợi ích chiến lược của Washington.

Việc Hội đồng quản trị công khai nhấn mạnh yếu tố an ninh quốc gia cho thấy quyết định khôi phục chức vụ cho Huang không đơn thuần là vấn đề nhân sự, mà còn gắn với những cân nhắc rộng hơn về lợi ích của Nvidia và Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhanh chóng lên tiếng ủng hộ quyết định của Hội đồng quản trị Nvidia. Ông cho rằng việc đưa Huang trở lại vị trí CEO là lựa chọn đúng đắn, đồng thời nhấn mạnh vai trò của nhà lãnh đạo này đối với không chỉ Nvidia mà cả nền kinh tế Mỹ.

“Ban lãnh đạo Nvidia đã đưa ra quyết định đúng đắn và phù hợp khi đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO”, ông Trump tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định chính phủ không có lý do để tin rằng việc Huang trở lại sẽ gây ra bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh quốc gia.

Đáng chú ý, ông Trump cho biết Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đã xác nhận chính phủ không nắm giữ bằng chứng cho thấy Huang có hành vi vi phạm pháp luật.

Trong một phản ứng khác, ông dành những lời ca ngợi đặc biệt cho nhà sáng lập Nvidia, gọi ông là “một người yêu nước vĩ đại và báu vật quốc gia”.

Sự ủng hộ công khai từ Tổng thống Mỹ có ý nghĩa đáng kể đối với Nvidia, nhất là trong bối cảnh công ty đang hoạt động tại giao điểm giữa ngành công nghiệp bán dẫn, chính sách công nghệ và cạnh tranh địa chính trị.

Nvidia đứng trước giai đoạn quyết định của cuộc cách mạng AI

Việc Jensen Huang trở lại ghế CEO giúp Nvidia tái lập bộ máy lãnh đạo quen thuộc trong thời điểm ngành AI đang phát triển với tốc độ chưa từng có. Công ty hiện là nhà cung cấp chủ chốt các bộ xử lý đồ họa và nền tảng tính toán phục vụ huấn luyện, vận hành những mô hình AI quy mô lớn.

Sự trở lại của Jensen Huang có thể giúp củng cố niềm tin vào tính liên tục trong chiến lược điều hành của Nvidia.

Tuy nhiên, thách thức phía trước không chỉ nằm ở việc duy trì vị thế dẫn đầu về công nghệ. Nvidia còn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh, những biến động trong chính sách xuất khẩu chip và yêu cầu ngày càng lớn từ các khách hàng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, sự trở lại của Huang có thể giúp củng cố niềm tin vào tính liên tục trong chiến lược điều hành của Nvidia. Với vai trò là người đồng sáng lập và kiến trúc sư trưởng đứng sau thành công của công ty, ông vẫn được xem là nhân vật có ảnh hưởng đặc biệt đối với định hướng phát triển sản phẩm và chiến lược kinh doanh.

Tuyên bố về “sự khiêm nhường lớn nhất và cam kết được làm mới” vì thế không chỉ là lời phát biểu mang tính cá nhân. Đây còn là thông điệp Huang gửi tới nhân viên, cổ đông và các đối tác rằng ông sẵn sàng tiếp tục gánh vác trách nhiệm trong giai đoạn Nvidia đứng trước những cơ hội và thách thức lớn nhất lịch sử.

(Theo Indian Express, New York Post, CNBC)