Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton cảnh báo người dân chuẩn bị tâm lý cho các sự cố kỹ thuật khi chính phủ và doanh nghiệp nâng cấp hạ tầng cho kỷ nguyên AI.

Phát biểu trên chương trình State of the Union của đài CNN ngày 22/11, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) Jay Clayton cho rằng người dân cần sẵn sàng đối mặt với những "trục trặc trên đường đi" sau loạt sự cố làm gián đoạn ngành hàng không, ngân hàng JPMorgan Chase và dịch vụ Microsoft Outlook gần đây.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) Jay Clayton. Ảnh: Shutterstock

Dù giới chức Washington bác bỏ khả năng các sự cố này bắt nguồn từ tấn công mạng hay tấn công bằng trí tuệ nhân tạo (AI), ông Clayton nhận định tình trạng gián đoạn có thể còn tiếp diễn trong quá trình chuyển đổi hạ tầng số.

"Người dân Mỹ nên chuẩn bị tinh thần cho một làn sóng đầu tư lớn nhằm nâng cấp hệ thống và an ninh mạng. Bất cứ khi nào có bước nhảy vọt về công nghệ - cả về năng lực tính toán lẫn ứng dụng, chắc chắn sẽ xuất hiện những trục trặc trên đường đi", ông Clayton nói, đồng thời nhấn mạnh chính phủ và doanh nghiệp đang xử lý vấn đề ở thế chủ động.

Cảnh báo được đưa ra ngay trước thềm kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn (26/11), giai đoạn cao điểm đi lại tại Mỹ. Trước đó, hôm 13/11, một sự cố kỹ thuật đã buộc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh dừng cất cánh trên toàn quốc trong hơn 4 giờ.

FAA xác nhận nguyên nhân do quá trình nâng cấp bộ định tuyến (router) gây quá tải đột biến, không có dấu hiệu tấn công mạng. Trong một diễn biến khác, Microsoft cũng thông báo sự cố sập dịch vụ Outlook bắt nguồn từ trục trặc trong đợt nâng cấp dung lượng mạng trước đó.

Cùng ngày 22/11, trên chương trình Face the Nation của đài CBS, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng trấn an dư luận về mức độ an toàn của các định chế tài chính.

Đề cập đến các biện pháp kỹ thuật mà hệ thống ngân hàng triển khai để phòng vệ trước rủi ro từ AI, ông Bessent giải thích: "Các bản vá lỗi có thể gây ra một chút trục trặc tạm thời. Người dân Mỹ nên coi đó giống như một mũi tiêm vắc-xin: cánh tay bạn có thể hơi đau và khó chịu nhẹ vào ngày hôm sau, nhưng đổi lại nó giúp gia tăng khả năng miễn dịch và sức chống chịu trong dài hạn".

(Theo CNBC)