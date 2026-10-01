Từ Á hậu 2 Miss Tanzania 2014 và một lần trắng tay ở Miss Universe, Jihan Dimack trở lại sau 10 năm và đăng quang Miss Grand International 2026 tối 10/10 tại Bangkok, Thái Lan.

Tối 10/10, hoa hậu Tanzania chiến thắng mùa thi thứ 14 của Miss Grand International ở Thái Lan. Jihan Dimack vượt qua gần 80 thí sinh để nhận vương miện từ đương kim hoa hậu Emma Tiglao (Philippines). Top 5 chung cuộc gồm đại diện Ecuador, Guatemala, Hà Lan, Việt Nam và Tanzania. Emoura Phạm của Việt Nam dừng chân ở vị trí á hậu 4.

Hoa hậu Tanzania đăng quang Miss Grand International 2026:

Kể từ khi cuộc thi ra đời năm 2013, vương miện Miss Grand International chủ yếu thuộc về các quốc gia Mỹ Latinh và châu Á như Peru, Paraguay, Venezuela, Brazil, Việt Nam hay Philippines. Chiến thắng của Jihan vì thế mang ý nghĩa đặc biệt: lần đầu tiên một quốc gia châu Phi đứng trên đỉnh cao của cuộc thi. Trước đó, thành tích tốt nhất của Tanzania là Top 10 năm 2025 với Beatrice Alex Akyoo.

Cùng đêm chung kết, tổ chức Miss Grand Tanzania còn nhận giải Golden Grand Award dành cho đơn vị giữ bản quyền quốc gia xuất sắc nhất.

Jihan Dimack tại Miss Grand International 2026.

Hành trình của Jihan ở cuộc thi nhan sắc lần này không hề bằng phẳng. Cô vào Top 25 nhờ dẫn đầu vòng bình chọn trước đó rồi lần lượt góp mặt trong Top 10 và Top 11 (ban tổ chức mở rộng thêm 1 suất vì kết quả quá sát).

Ở phần thuyết trình về hòa bình, người đẹp khẳng định hòa bình là biểu hiện của lòng can đảm chứ không phải sự yếu đuối, đồng thời kêu gọi con người vượt qua khác biệt để chung sống. Khi được hỏi cách giải quyết bất bình đẳng, cô cho rằng tình yêu là "vũ khí mạnh nhất" con người có và nếu biết lan tỏa nó, xã hội sẽ công bằng hơn bất kể mỗi người đến từ đâu hay theo tôn giáo nào.

10 năm trở lại đấu trường nhan sắc

Jihan Dimack có tên đầy đủ là Jihan Mohin Dimachk, năm nay 30 tuổi. Con đường sắc đẹp của cô bắt đầu từ hơn 1 thập kỷ trước, khi giành ngôi Á hậu 2 Miss Tanzania 2014. Năm 2016, cô đăng quang Miss Universe Tanzania với tư cách đại diện vùng Dodoma, rồi sang Philippines dự thi Miss Universe vào tháng 1/2017 nhưng không lọt vào nhóm thí sinh có thứ hạng cao.

Vẻ gợi cảm của Jihan Dimack.

Sau lần lỡ hẹn đó, Jihan rời sân khấu nhan sắc để theo đuổi nghề người mẫu chuyên nghiệp. Trước khi bước vào làng thời trang, cô từng làm nhân viên hành chính. Chia sẻ trong vòng phỏng vấn kín, người đẹp tiết lộ hiện làm việc chủ yếu tại Trung Quốc, thường xuyên sản xuất nội dung, bán hàng trực tuyến và ấp ủ con đường kinh doanh thời trang riêng. Cô từng xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo và tạp chí thời trang.

Ngày 8/8/2026, đại diện vùng Mwanza, Jihan đăng quang Miss Grand Tanzania 2026 tại Super Dome, Dar es Salaam, kế nhiệm Beatrice Alex Akyoo. Người về nhì là Prisca Lyimo, sau đó được bổ nhiệm làm Miss Cosmo Tanzania 2026. Truyền thông Tanzania gọi chiến thắng của Jihan là cuộc trở lại đáng chú ý gần 1 thập kỷ sau danh hiệu lớn đầu tiên.

Tuổi thơ nhiều biến cố và niềm tin vào thời điểm của mình

Phía sau hình ảnh rạng rỡ là tuổi thơ không mấy êm đềm. Trong vòng phỏng vấn kín với các giám khảo, Jihan kể bố mẹ chia tay khi cô còn nhỏ nên phải đi làm sớm để chăm lo cho các em và gia đình. Cô từng sống trong môi trường nhiều bạo lực và hiểu rõ điều đó có thể hủy hoại sự tự tin của một người ra sao.

Với Jihan, gia đình là tất cả và cô luôn đặt người thân lên trước bản thân. Người đẹp thuyết phục giám khảo bằng niềm tin rằng dù từng trải qua điều gì, nếu sinh ra để làm một việc, chắc chắn sẽ đến lúc bạn đạt được nó. "Đây là thời điểm của tôi", cô nói, đồng thời nhắc rằng nếu đăng quang đây sẽ là lần đầu châu Phi có Miss Grand International.

Thông điệp ấy chạm đến cả các đối thủ. Khi ban tổ chức hỏi các thí sinh nếu không phải mình thì ai xứng đáng chiến thắng, Jihan nhận 13 phiếu, chỉ đứng sau Emoura Phạm với 14 phiếu.

Vẻ trẻ trung, sành điệu của tân Miss Grand International 2026.

Hiện tượng bình chọn và bộ trang phục mang cả Tanzania lên sân khấu

Suốt gần 3 tuần thi tại Thái Lan, Jihan là cái tên nhận được sự ủng hộ áp đảo từ khán giả. Theo Daily News, ngay sau phần thi trang phục dân tộc, cô dẫn đầu bình chọn hạng mục này với 43%, đồng thời đứng đầu Miss Popular Vote với 33% và Country's Power of the Year với 48% ở thời điểm đó. Chung cuộc, cả 2 giải bình chọn này thuộc về đại diện Ecuador nhưng lượng ủng hộ giúp Tanzania trở thành một trong những đội tuyển được theo dõi sát nhất mùa giải.

Bộ trang phục dân tộc của cô được xem là điểm nhấn. Thiết kế lấy cảm hứng từ thảo nguyên savan với sư tử, voi, ngựa vằn, hươu cao cổ, kết hợp hình ảnh Serengeti và họa tiết hạt cườm của người Maasai. Phần mũ đội đầu mô phỏng núi Kilimanjaro, còn đá tanzanite - loại đá quý màu xanh tím chỉ có tự nhiên ở Tanzania - được đưa vào như dấu ấn quốc gia.

Trước chung kết Miss Grand International 2026, các chuyên trang sắc đẹp quốc tế như Missosology và Sash Factor đều dự đoán Jihan đăng quang. Sau khi Tanzania vượt qua một vòng bình chọn quan trọng, cô viết rằng thành tựu này thuộc về mọi người dân Tanzania đã bình chọn, chia sẻ và kết nối nhau để đưa cô đến đây. Tối 10/10, lời cảm ơn ấy đã có một cái kết trọn vẹn.

Nguồn: The Citizen, Daily News, Philstar