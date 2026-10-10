Sau những giây phút hồi hộp, hoa hậu Tanzania chính thức được xướng tên trở thành Miss Grand International 2026 khép lại đêm chung kết với sự tham gia của 80 người đẹp diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Hoa hậu Tanzania trở thành Miss Grand International 2026.

Người đẹp Hà Lan là Á hậu 2, Guatemala nhận danh hiệu Á hậu 3. Emoura Phạm (Việt Nam) 26 tuổi, mang hai dòng máu Việt - Anh, cao 1,70m, sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại đạt vị trí Á hậu 4. Ban tổ chức trao danh hiệu Á hậu 5 cho các đại diện: Bờ Biển Ngà, Cuba, Mexico, Thái Lan, Venezuela và Puerto Rico.

Clip người đẹp Tanzania đăng quang Miss Grand International 2026:

Đêm chung kết Miss Grand International 2026 được dẫn dắt bởi MC Matthew Dean và dàn hoa hậu, người đẹp của Miss Grand International gồm Isabella Menin - Miss Grand International 2022, Luciana Fuster - Miss Grand International 2023, CJ Opiaza - Miss Grand International 2024 cùng 2 người đẹp giành giải cao của MGI All Stars và Vanessa Pulgarin và Hương Giang.

Sau màn đồng diễn mở màn và tự giới thiệu tên với quốc gia của các thí sinh, ban tổ chức (BTC) công bố những đại diện nhận Best National Costume (Trang phục dân tộc) tại Miss Grand International 2026 gồm Thái Lan, Philippines và Hong Kong.

Clip Emoura Phạm vào Top 25:

Miss Grand Puerto Rico nhận giải Grand Talent Award (Tài năng) kèm suất vào Top 25. Tiếp đó, Miss Grand Tanzania giành suất thứ 3 nhờ nhận được lượng bình chọn cao nhất ở vòng voting trước BTC sau đó lần lượt gọi tên Bỉ, Mỹ, Tây Ban Nha và Việt Nam. Các suất tiếp theo thuộc về Thái Lan, Peru, Paraguay, Mexico, Malaysia, Nigeria, Hà Lan, Honduras, Bờ Biển Ngà, Costa Rica, Trung Quốc, Chile, Philippines, Uruguay, Cuba và CH Séc. Hai người đẹp cuối cùng vào Top 25 là đại diện của Guatemala và Venezuela.

Người đẹp Emoura Phạm phần thi áo tắm.

Sau khi Top 25 được xác định, sân khấu Miss Grand International 2026 chuyển sang phần thi bikini với những màn trình diễn sôi động. Các đại diện lần lượt xuất hiện gồm: Trung Quốc, Costa Rica, Bờ Biển Ngà, Zimbabwe, Ecuador, Guatemala, Honduras, Malaysia, Mexico, Hà Lan, Nigeria, Paraguay, Peru, Philippines, Puerto Rico, Tây Ban Nha, Mỹ, Venezuela, Việt Nam.

Top 25 thi bikini:

Sau phần thi áo tắm, sân khấu bước vào khoảnh khắc được chờ đợi khi Top 10 Miss Grand International 2026 chính thức được công bố. Suất đầu tiên thuộc về Thái Lan, sau đó lần lượt là Venezuela, Hà Lan, Tanzania, Mexico, Việt Nam, Ecuador, Guatemala, Cuba và Bờ Biển Ngà - người sở hữu danh hiệu Swimsuit Awards - Trình diễn áo tắm đẹp nhất.

Clip công bố Top 11:

BTC cho biết quyết định của ban giám khảo và kết quả bình chọn khiến việc chọn Top 10 năm nay trở nên khó khăn. Vì vậy, cuộc thi quyết định mở rộng thành Top 11. Suất bổ sung cuối cùng thuộc về Puerto Rico, nâng tổng số thí sinh bước tiếp lên 11 người.

Trong phần thi thuyết trình về hòa bình, các thí sinh Top 11 lần lượt chia sẻ thông điệp về hòa bình. Hoa hậu Cuba cho rằng bạo lực đôi khi bắt đầu từ một lời nói, bởi ngôn từ có thể gây tổn thương, tạo thù hận nhưng cũng có thể chữa lành.

Hoa hậu Ecuador nhấn mạnh mỗi người trước hết phải chiến thắng nỗi sợ và những tổn thương của chính mình để lan tỏa tình yêu thương. Hoa hậu Guatemala kêu gọi thế giới lựa chọn tình yêu và hòa bình thay vì thù hận, đồng thời lên tiếng trước những đau thương do chiến tranh gây ra.

Hoa hậu Mexico đề cao sự đồng cảm, tình yêu và giáo dục, trong khi hoa hậu Hà Lan kể câu chuyện người cha là quân nhân từng 9 lần ra chiến trường, từ đó kêu gọi xây dựng trường học thay vì chiến trường và giáo dục trẻ em về hòa bình.

Emoura Phạm thuyết trình về hòa bình:

Đại diện Puerto Rico nhấn mạnh mọi trẻ em đều có quyền được sống trong hòa bình, còn hoa hậu Tanzania khẳng định hòa bình là lòng can đảm chứ không phải sự yếu đuối, đồng thời kêu gọi con người vượt qua khác biệt để sống hòa thuận.

Đại diện Venezuela cho rằng chiến tranh không chỉ bắt đầu từ vũ khí mà còn có thể bắt đầu trong trái tim con người, khi chúng ta không còn nhìn thấy chính mình trong ánh mắt của người khác.

Trong khi đó, Emoura Phạm - đại diện Việt Nam mở đầu phần thi bằng cách đề nghị khán giả giữ im lặng trong ba giây. Sau khoảng lặng, cô nói: “Đó là âm thanh của hòa bình” - không tiếng súng, bom đạn hay tiếng kêu sợ hãi. Người đẹp nhấn mạnh nỗi đau của một người mẹ mất con hay một đứa trẻ mất cha không phụ thuộc vào quốc kỳ hay ngôn ngữ; nước mắt không có quốc tịch và quyền được sống trong hòa bình không nên có biên giới. Cô kêu gọi mọi người cùng chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Clip các thí sinh trình diễn trang phục dạ hội:

Sau phần thi thuyết trình, Top 11 Miss Grand International 2026 tiếp tục bước vào phần trình diễn trang phục dạ hội. Các đại diện Thái Lan, Venezuela, Hà Lan, Tanzania, Mexico, Việt Nam, Ecuador, Guatemala, Cuba, Puerto Rico và Bờ Biển Ngà lần lượt sải bước trên sân khấu trong những thiết kế dạ hội được đầu tư cầu kỳ, khoe vẻ đẹp sang trọng.

Tiếp theo, các thí sinh tiếp tục trả lời những câu hỏi riêng. Hoa hậu Cuba được hỏi giữa việc làm điều đúng và điều khiến người khác vui, cô sẽ chọn điều gì?, người đẹp khẳng định sẽ luôn chọn làm điều đúng bởi mỗi người cần giữ nguyên tắc và những giá trị được gia đình truyền dạy. Theo cô, một hoa hậu cần khiêm tốn, có khả năng lãnh đạo, dám lên tiếng và làm điều đúng đắn đồng thời giúp đỡ người khác.

Hoa hậu Mexico được hỏi nếu có thể thay đổi một thái độ trong xã hội, cô sẽ thay đổi điều gì?, người đẹp muốn thúc đẩy bình đẳng và trao thêm cơ hội cho phụ nữ. Cô khẳng định phụ nữ có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, từ làm việc trong bệnh viện đến kinh doanh và tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội.

Hoa hậu Tanzania nhận câu hỏi về cách giải quyết bất bình đẳng. Cô cho rằng tình yêu là “vũ khí mạnh nhất” mà con người có và nếu biết lan tỏa tình yêu, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp, bình đẳng hơn, bất kể mỗi người đến từ đâu hay theo tôn giáo nào.

Phần ứng xử của đại diện Việt Nam:

Hoa hậu Guatemala được hỏi làm thế nào để các cuộc thi sắc đẹp tiếp tục giữ được giá trị và sức hút trên toàn thế giới. Cô cho rằng Miss Grand International là một nền tảng để phụ nữ lên tiếng về những vấn đề quan trọng. Cô muốn dùng tiếng nói của mình để nâng cao vị thế phụ nữ, khuyến khích họ sống đúng với bản thân và kêu gọi chấm dứt chiến tranh, bạo lực.

Hoa hậu Thái Lan nhận câu hỏi về điều quý giá nhất từng nhận được trong cuộc đời. Người đẹp cho rằng đó là cơ hội, đặc biệt là cơ hội trở thành Miss Grand Thailand 2026 và được đại diện Thái Lan trên sân khấu Miss Grand International 2026. Cô gửi lời cảm ơn đến ông Nawat Itsaragrisil, gia đình và người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình.

Hoa hậu Ecuador được hỏi về một hình mẫu phụ nữ mà cô ngưỡng mộ. Người đẹp nhấn mạnh sức mạnh của phụ nữ, khẳng định xuất thân không thể trở thành giới hạn đối với ước mơ. Cô muốn đại diện cho những phụ nữ Ecuador mạnh mẽ, chân thật và không sợ đối mặt với thử thách.

Hoa hậu Puerto Rico được hỏi vẻ đẹp có ý nghĩa gì?, cô cho rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình mà nằm ở những giá trị, bản chất và câu chuyện của mỗi người. Ngoại hình có thể thay đổi theo thời gian nhưng vẻ đẹp bên trong sẽ còn lại.

Hoa hậu Bờ Biển Ngà nhận câu hỏi nếu ước mơ xung đột với kỳ vọng của gia đình, cô sẽ lựa chọn con đường nào?, người đẹp khẳng định sẽ theo đuổi ước mơ và cho biết đã từng làm điều đó. Cô muốn truyền tải thông điệp rằng mỗi người phải tự xác định giới hạn của bản thân, không để người khác quyết định mình có thể trở thành ai.

Hoa hậu Venezuela được hỏi cách cô định nghĩa bản thân. Người đẹp cho rằng điều quan trọng nhất là được là chính mình, bởi mỗi người đều hoàn hảo theo cách riêng, có vẻ đẹp và sự khác biệt riêng.

Đại diện Việt Nam nhận câu hỏi về cách truyền cảm hứng cho bản thân và người khác. Cô cho biết luôn tìm động lực từ nguồn cội, lịch sử, mẹ và bà cũng như những khó khăn mà người Việt Nam đã vượt qua. Cô kể người mẹ từng phải đi bộ hơn 10km mỗi ngày để đến trường, trong tình trạng đói và nhiều lần ngất trên đường nhưng vẫn nỗ lực theo đuổi việc học. Câu chuyện ấy giúp cô hiểu sức mạnh của giáo dục và nghị lực. Từ những giá trị đó, cô muốn trở thành người có thể truyền cảm hứng cho người khác.

Top 5 người đẹp nhất cuộc thi.

Hoa hậu Hà Lan khép lại phần câu hỏi với vấn đề về thách thức lớn nhất của thế giới. Cô cho rằng đó là sự thiếu hụt giáo dục chất lượng. Từ năm 14 tuổi, cô từng đến Malawi hỗ trợ giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và nhận ra tầm quan trọng của việc đưa kỹ năng sống vào trường học. Là giáo viên lịch sử, cô muốn góp phần tạo ra một thế hệ tương lai tốt đẹp hơn thông qua giáo dục, bởi dù không thể thay đổi quá khứ, con người có thể tác động đến tương lai.

Ban tổ chức cho biết thí sinh Ecuador có số phiếu bình chọn cao nhất sẽ giành suất đầu tiên vào Top 5 với danh hiệu Miss Popular Vote. Sau đó, Guatemala được gọi tên, tiếp đến là Hà Lan. Việt Nam là đại diện tiếp theo được xướng tên vào Top 5. Suất cuối cùng thuộc về Tanzania. Năm thí sinh còn lại cùng được trao danh hiệu Á hậu 5 Miss Grand International 2026.

Công bố Top 5:



Trong phần thi ứng xử Top 5, các thí sinh nhận câu hỏi: Theo bạn, một người phụ nữ được trao quyền cần sở hữu những phẩm chất nào?

Đại diện Ecuador cho rằng người phụ nữ được trao quyền cần có sự giản dị và lòng biết ơn. Cô lấy mẹ làm hình mẫu, đồng thời cho rằng chính những phẩm chất này giúp cô kết nối với mọi người trên toàn thế giới. Nếu trở thành Miss Grand International, cô muốn lan tỏa thông điệp về sự giản dị và lòng biết ơn để kết nối con người.

Đại diện Guatemala đề cao sự quyết tâm và niềm tin vào bản thân. Cô cho rằng mọi phụ nữ, dù là người mẹ, sinh viên, người mẫu, nhân viên văn phòng hay hoa hậu đều có thể biến ước mơ thành hiện thực nếu đủ nỗ lực và không ngừng tin vào chính mình.

Đại diện Hà Lan cho rằng phẩm chất quan trọng là lòng dũng cảm. Cô chia sẻ hành trình theo đuổi giấc mơ hoa hậu từ năm 6 tuổi và quyết định đại diện cho một quốc gia không có thế mạnh về các cuộc thi sắc đẹp. Theo cô, phụ nữ cần dám bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận những điều chưa biết và trưởng thành qua trải nghiệm.

Đại diện Việt Nam khẳng định một người phụ nữ được trao quyền phải trở thành “cây cầu” giúp trao cơ hội và nâng đỡ những người khác. Cô nhắc đến dự án xây 100 cây cầu tại Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó giúp trẻ em đến trường, người dân tiếp cận cơ hội sinh kế và biến ước mơ thành hiện thực.

Emoura Phạm trong phần thi ứng xử Top 5:

Đại diện Tanzania đề cao lòng nhân ái và một trái tim tử tế. Cô lấy mẹ làm hình mẫu của người luôn đặt người khác lên trước, sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ cộng đồng. Theo cô, lòng tốt giúp một người lãnh đạo bằng sự tử tế và tạo ra những thay đổi tích cực cho thế giới.

Ảnh: Tư liệu, video: MGI