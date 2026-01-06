Jimmii Nguyễn hát trong giá rét

Ca sĩ Jimmii Nguyễn vừa hoàn thành buổi diễn thứ 4 mang chủ đề Cay trong chuỗi Du ca tại Đà Lạt.

Mở đầu danh sách 25 tiết mục là chùm bài về quê hương, đất nước như: Mẹ ngàn đời gió ru, Xin mẹ ban bình an... Jimmii Nguyễn nói thấy xót xa khi chứng kiến đất nước bị thiên tai tàn phá thời gian qua.

Ở chương Tình ca, các bản hit quen thuộc của anh như: Tình như lá bay xa, Tình xưa nghĩa cũ 2 được "khoác áo mới" bằng tiếng vĩ cầm của nghệ sĩ Trương Lê Sơn.

Jimmii Nguyễn và Khắc Hưng. Ảnh: NVCC

Khách mời thứ 2 - nhạc sĩ Khắc Hưng cũng là điểm nhấn của buổi diễn. Lần đầu tiên, Jimmii Nguyễn và Khắc Hưng song ca live bài Cay từng gây "sốt" trong năm 2025. Cả hai cũng khiến không khí bùng nổ với màn hòa giọng bài Nhớ về em.

Phút giao lưu, Khắc Hưng thấy thiếu sót với khán giả khi bài Cay được đón nhận tích cực suốt thời gian dài nhưng hai người chưa từng đứng chung sân khấu. Dịp này, nam nhạc sĩ trực tiếp cảm ơn đàn anh đã nhận lời thu âm sáng tác của mình, từ đó tạo nên quả ngọt cho cả hai.

Dưới tiết trời 10 độ C, Jimmii Nguyễn say sưa hát loạt bài được yêu mến như: Hoa bằng lăng, Mưa tuyết, Khói thuốc đợi chờ… Món quà bất ngờ anh tặng khán giả là màn live 2 ca khúc Thư về em và Cố quên.

Thiện nguyện là phần không thể thiếu của chuỗi show Du ca. Ảnh: NVCC

Chọn khép lại chương trình với ca khúc Nhân gian, Jimmii Nguyễn nói sứ mệnh của chuỗi show Du ca là gắn kết con người và thiên nhiên.

Tương tự 3 show trước tại Hà Nội, Nghệ An và Vĩnh Phúc, anh tiếp tục trích một phần doanh thu, đồng hành cùng chương trình Áo ấm đến trường do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng để trao 1.000 áo ấm cho trẻ em ở những vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trong năm qua ở tỉnh Lâm Đồng.

3 show trước đó, Jimmii Nguyễn và ê-kíp đã trao 3.000 cuốn sách đến các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tại các địa phương.

Jimmii Nguyễn và Khắc Hưng song ca "Cay"

Wren Evans "Nổ"

Đầu năm 2026, ca sĩ Wren Evans phát hành album thứ 2 trong sự nghiệp - Nổ.

Bên cạnh 2 bài vừa phát hành là Thu đợi và Vừa tìm thấy đã đánh mất, 10 bài còn lại trong album gồm: Không thử sao biết, Ngủ quên, Chờ trong trăng, 144, gắn bó né tránh sợ hãi, Mưa chưa tạnh, Gió đưa tình, Yêu 4 real, Nội Bài và Nổ không?...

12 bài này đều do Wren Evans và producer itsnk - người từng cùng anh tạo nên album Loi choi gây tiếng vang - sáng tác.

Album được chia thành 2 phần, dẫn người nghe từ hiện thực cuộc sống đến thế giới broadway cảm xúc.

Thu đợi và Không thử sao biết diễn tả tâm tư của người trẻ khi yêu, cụ thể là tinh thần dấn thân vào tình yêu một cách trong sáng và không sợ hãi. Ngủ quên khắc họa nỗi nhớ đã thành thói quen của chàng trai, mong níu giữ hình bóng người thương trong những giấc mơ.

Chờ trong trăng là điểm nhấn thú vị của album với ca từ lãng mạn, giàu hình ảnh trong không gian một đêm trăng. Wren Evans sử dụng hình ảnh mặt trăng để diễn tả nỗi nhớ và sự cô đơn kéo dài.

Ca sĩ Wren Evans. Ảnh: NVCC

144 là ca khúc mang tính thể nghiệm "nặng đô" nhất với nhịp điệu dồn dập và nêu cao thông điệp có tính thời đại.

Nửa sau album bắt đầu bằng gắn bó né tránh sợ hãi - bản pop ballad pha bossa nova nhẹ nhàng, dễ nghe.

Trong khi đó, Vừa tìm thấy đã đánh mất là pop điện tử mang không khí mùa đông với giai điệu bắt tai. Nối tiếp mạch cảm xúc là bài pop ballad Mưa chưa tạnh lạnh lẽo, trống trải.

Trái ngược, Gió đưa tình lại mang tinh thần tươi sáng, giai điệu vui tươi cùng điệp khúc bắt tai. Yêu 4 real khá lạ khi kết hợp pop điện tử và new jazz, mang màu sắc của album Loi choi trước đó. Cùng là pop điện tử nhưng Nội Bài được pha trộn hip hop và miami bass, tạo nên điểm nhấn thú vị.

Album khép lại bằng ca khúc Nổ không? mang tính tuyên ngôn. Với bài này, Wren Evans khẳng định mình trở lại với âm nhạc bằng tinh thần nguyên bản, trưởng thành và sâu sắc hơn sau ồn ào đời tư.

Trích đoạn album "Nổ"