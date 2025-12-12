Jimmii Nguyễn làm điều ý nghĩa

Ca sĩ, nhạc sĩ Jimmii Nguyễn làm điều ý nghĩa công bố đêm du ca thứ 4 tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Đêm nhạc lấy chủ đề Cay với khách mời là ca nhạc sĩ Trương Lê Sơn và ca nhạc sĩ Khắc Hưng - tác giả bản hit cùng tên.

Khán giả đến đêm du ca Cay có thể viết tâm sự gắn lên cây, MC Vân Hugo sẽ chuyển tải những chia sẻ ấy trở thành cuộc đối thoại với Jimmii Nguyễn.

25 ca khúc trong đêm nhạc sẽ được biên tập thành dạng liên khúc, phối mới vừa chiều lòng khán giả vừa giúp nam ca sĩ có nhiều thời gian hơn để trò chuyện cùng họ.

Ca sĩ, nhạc sĩ Jimmii Nguyễn. Ảnh: NVCC

Bên cạnh các bản hit quen thuộc, Jimmii Nguyễn sẽ thể hiện những nhạc phẩm chủ đề quê hương, nguồn cội như: Mùa xuân ca giữa quê hương, Hò khoan, Cúi xuống…

Chia sẻ về khách mời Khắc Hưng, Jimmii Nguyễn nói cả hai đồng điệu từ phong cách biểu diễn đến tư duy nghệ thuật.

Dù ở hai thế hệ khác nhau, anh đánh giá cao tinh thần sáng tác của Khắc Hưng dù ở đề tài tình yêu hay lý tưởng tuổi trẻ; muốn đem đến sự kết hợp giữa các tình khúc Jimmii Nguyễn và màu sắc tươi mới, hiện đại của đàn em.

Trong khi đó, Trương Lê Sơn - người đã hơn 10 năm dành tình yêu trọn vẹn cho xứ sở thông reo sẽ là phép thử thú vị.

Không chỉ hát, Jimmii Nguyễn tiết lộ sẽ chơi nhiều nhạc cụ như sáo trúc, handpan, kèn điện tử… tặng khán giả.

Tương tự 3 đêm du ca trước, Jimmii Nguyễn sẽ trích doanh thu để đồng hành cùng chương trình Áo ấm đến trường của Báo Sài Gòn Giải Phóng tặng 1.000 chiếc áo ấm cho trẻ em ở vùng bị ảnh hưởng thiên tai tại Lâm Đồng.

Tăng Phúc tái hợp Trương Thảo Nhi

Ca sĩ Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi trở lại đường đua âm nhạc với MV Xem như do Trương Thảo Nhi sáng tác.

Sau khi thực hiện phiên bản song ca, Trương Thảo Nhi cảm ơn Tăng Phúc vì đã cho bài hát cơ hội "hồi sinh" với vẻ đẹp mới.

"Thời gian qua, do cuộc sống có nhiều đảo lộn mà tôi trầm lắng hơn. Tôi quay về với không gian sống riêng, thích vẽ tranh, sáng tác và chơi thể thao. Có lẽ điều này khiến những ca khúc của tôi có chiều sâu về cảm xúc hơn", cô cho hay.

Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi. Ảnh: NVCC

"Bốn năm trước khi Chỉ là không cùng nhau được chú ý, cả hai có nhiều cơ hội và nổi tiếng hơn. Lần này, chúng tôi đều thoải mái, không chịu sức ép 'triệu view' từng có. Bởi đến cuối cùng, người nghệ sĩ làm sản phẩm để khán giả cùng nghe, muốn fan thấy mình vẫn đang hoạt động chăm chỉ, luôn sáng tạo và cống hiến cho nghề", Tăng Phúc nói.

Tăng Phúc có nhiều cảnh tình cảm với Trương Thảo Nhi. Ảnh: NVCC

Năm 2025, Tăng Phúc đạt nhiều thành tựu ấn tượng. Nam ca sĩ tổ chức thành công 2 fan meeting lớn tại TPHCM và Hà Nội. Tăng Phúc còn ghi dấu ấn với chuỗi đêm nhạc Từ đây... Từ nay tại nhiều tỉnh, thành cả nước.

Cũng trong năm nay, lần đầu Tăng Phúc thử sức với công việc lồng tiếng trong "bom tấn” hoạt hình Băng đảng quái kiệt 2.

MV "Xem như" - Tăng Phúc ft. Trương Thảo Nhi

Hằng Bingboong chia sẻ góc nhìn trưởng thành về tình yêu

Sau thời gian vắng bóng để chăm sóc con nhỏ, Hằng Bingboong chính thức trở lại với EP Kèo thơm gồm 5 ca khúc phát hành ngày 12/12. Tại buổi họp báo, nữ ca sĩ sinh năm 1987 chia sẻ về cuộc sống làm mẹ đơn thân khi phải thức dậy 10-15 lần mỗi đêm để chăm con, từ việc rửa mặt, thay tã đến ôm con mỗi khi bé quấy khóc. Dù hình ảnh bên ngoài trông mảnh mai, Hằng Bingboong khẳng định cô hoàn toàn tự mình chăm sóc con chu đáo.

Ca khúc chủ đề Kèo thơm do nhạc sĩ trẻ Zoshy - tên thật là Lê Đại Lộc, sinh năm 2000 - sáng tác, với sự phối khí của Đạt G. Hằng Bingboong cho biết tên bài hát mang nhiều ý nghĩa tích cực về thành công, may mắn và tình yêu đẹp.

Hằng Binhboong chia sẻ trong họp báo. Ảnh: HM

Điểm đặc biệt của EP lần này là sự thay đổi rõ rệt trong góc nhìn âm nhạc, thể hiện khao khát tình yêu chân thật của một người phụ nữ trưởng thành.

Hằng Bingboong nhìn nhận từng khá tham lam với nhiều thể loại âm nhạc, muốn làm tất cả nên không tìm được hướng đi rõ ràng. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ đang chuẩn bị sản phẩm hợp tác cùng nhạc sĩ Châu Đăng Khoa trong thời gian tới.

Hồ Trung Dũng lan tỏa yêu thương qua album thứ 10

Album phòng thu thứ 10 trong sự nghiệp mang tên Alive của Hồ Trung Dũng gồm 11 ca khúc tự sáng tác vừa được công bố. Đây là dự án đặc biệt kể hành trình âm nhạc mà nam ca sĩ dành trọn sự trân quý cho mọi thăng trầm cuộc sống, từ những phút giây bình yên đến những khoảnh khắc yếu lòng.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng

Album phát hành dưới định dạng CD kèm USB và lyric book được thiết kế chỉn chu, mở pre-order từ 11-15/12 với giá 666.000 đồng. Đặc biệt, toàn bộ lợi nhuận từ đợt pre-order này sẽ được Hồ Trung Dũng gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Hồ Trung Dũng chia sẻ: "Alive là câu chuyện của hy vọng và sự tử tế. Tôi tin âm nhạc luôn có thể trở thành cầu nối để yêu thương được lan toả nhiều hơn".

Toàn bộ album pre-order sẽ được Hồ Trung Dũng ký tặng và viết lời chúc, gửi đến khán giả vào 24/12 như món quà Giáng sinh. Album sẽ phát hành trên các nền tảng số vào 31/12, đánh dấu ngày cuối cùng khép lại năm 2025. Sau đó, ê-kíp sẽ phát hành cassette phiên bản giới hạn chỉ 50 băng.