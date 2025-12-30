Trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng vẫn còn nhiều biến động, JYMEC lựa chọn cách khép lại năm bằng sự sẻ chia và hỗ trợ thiết thực. Những chương trình tri ân được triển khai liên tiếp trong những tháng cuối năm không chỉ mang ý nghĩa khuyến mại, mà còn là lời cảm ơn chân thành gửi tới các đại lý - lực lượng giữ vai trò then chốt trong việc đưa sản phẩm sơn JYMEC đến từng công trình, từng ngôi nhà Việt.

Tri ân bằng hành động - Ưu đãi gắn liền giá trị dài hạn

Khác với các chương trình khuyến mại mang tính ngắn hạn, JYMEC xác định rõ mọi chính sách ưu đãi đều phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường và mang lại lợi ích lâu dài cho hệ thống phân phối. Theo đó, trong tháng 11/2025, JYMEC đã triển khai chương trình “Mua 10 thùng tặng 1 thùng” áp dụng cho nhiều dòng sản phẩm chủ lực như sơn lót chống kiềm nội thất, sơn lót chống kiềm ngoại thất và sơn nước hoàn hảo.

Chương trình được đánh giá cao bởi tính thiết thực, giúp đại lý tối ưu chi phí nhập hàng, chủ động nguồn cung trong giai đoạn cao điểm cuối năm, đồng thời gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Với nhiều đối tác, đây là sự hỗ trợ kịp thời, tạo nền tảng để ổn định hoạt động kinh doanh và tập trung tốt hơn cho việc phục vụ khách hàng.

Tiếp nối tinh thần đó, trong tháng 12/2025 - thời điểm cận kề năm mới, JYMEC Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình tri ân với các phần quà thiết thực như lì xì tiền mặt và bia Heineken theo từng mốc doanh số. Không khí cuối năm vì thế trở nên rộn ràng hơn, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết - đúng với triết lý “đồng hành cùng phát triển” mà JYMEC kiên định theo đuổi.

Chất lượng sản phẩm - nền tảng của niềm tin

Song song với các hoạt động tri ân, JYMEC luôn đặt chất lượng sản phẩm làm nền tảng cốt lõi cho sự phát triển thương hiệu. Các dòng sơn nội thất, sơn ngoại thất và sơn chống thấm JYMEC nhiều năm liền được người tiêu dùng và hệ thống đại lý tin tưởng lựa chọn, nằm trong nhóm sản phẩm có độ phủ rộng và sức tiêu thụ ổn định trên thị trường.

Chính chất lượng đồng đều, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam cùng chính sách hỗ trợ rõ ràng đã giúp JYMEC xây dựng được uy tín vững chắc, trở thành lựa chọn lâu dài của nhiều đại lý trên khắp cả nước.

Tri ân thường niên - nét văn hóa gắn kết riêng của JYMEC

Không chỉ tập trung vào các chương trình theo từng giai đoạn, JYMEC Việt Nam còn duy trì đều đặn những hoạt động tri ân mang tính thường niên. Vào mỗi dịp cuối năm, những bộ lịch Tết mang dấu ấn thương hiệu hay các sản phẩm đồng phục dành cho đại lý và đội ngũ bán hàng lại được gửi trao như một lời chúc khởi đầu thuận lợi cho năm mới 2026.

Dù giá trị vật chất không quá lớn, nhưng những món quà quen thuộc ấy lại mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Đó là sự ghi nhận, là cảm giác được đồng hành và được xem như một phần của “đại gia đình JYMEC”. Với nhiều đối tác gắn bó lâu năm, việc nhận lịch mới hay áo đồng phục JYMEC đã trở thành một “nghi thức” giản dị nhưng ấm áp mỗi dịp năm hết Tết đến.

Đại lý – đối tác chiến lược trong hành trình phát triển

Với JYMEC, đại lý không đơn thuần là kênh phân phối, mà là đối tác chiến lược đồng hành lâu dài. Sự phát triển bền vững của thương hiệu luôn gắn liền với sự ổn định và tăng trưởng của hệ thống đại lý.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, việc duy trì các chính sách hỗ trợ minh bạch, kịp thời chính là cam kết mà JYMEC dành cho đối tác. Nhiều đại lý chia sẻ rằng, điều khiến họ gắn bó lâu dài không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm, mà còn ở cách JYMEC lắng nghe thị trường, thấu hiểu khó khăn và luôn có giải pháp đồng hành đúng thời điểm.

Khép lại năm 2025, JYMEC xem những hoạt động tri ân vừa qua là nền tảng để tiếp tục hành trình phát triển trong năm 2026. Trên cơ sở niềm tin đã được xây dựng, JYMEC tiếp tục định hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện dịch vụ và mang đến những chính sách đồng hành thiết thực hơn cho hệ thống đại lý.

Với tinh thần “Đồng hành hôm nay - vững bước ngày mai”, JYMEC bước vào năm mới bằng sự tự tin, trách nhiệm và cam kết phát triển bền vững, cùng hệ thống đại lý kiến tạo giá trị lâu dài cho ngành sơn Việt Nam.

(Nguồn: JYMEC Việt Nam)