Trong Tử chiến trên không, Kaity Nguyễn đảm nhận vai Trinh - nữ tiếp viên hàng không trong chuyến bay bị không tặc tấn công.

Đây cũng là tác phẩm thể loại hành động đầu tiên nữ diễn viên tham gia sau gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Ngộp thở, bầm tím, lật móng chân vì vai diễn

Kaity Nguyễn được mẹ - 1 cựu tiếp viên hàng không - truyền cảm hứng cho vai diễn.

Kaity Nguyễn dành nhiều thời gian tham khảo các tài liệu, video về hình tượng các nữ tiếp viên. Cô cũng được truyền cảm hứng từ chính mẹ của mình. Thời trẻ, mẹ nữ diễn viên từng là tiếp viên hàng không.

Suốt thời gian đóng phim, Kaity liên tục gọi điện cho mẹ nhờ tư vấn về các yếu tố cần thiết cho vai diễn. Cô được mẹ khuyên phải chỉn chu về mặt hình ảnh, luôn nở nụ cười, thoải mái và sẵn sàng cho mọi tình huống.

“Cha tôi sau khi xem phim liền nhận xét tại sao con gái lại giống mẹ lúc trẻ thế, giống đến từng chi tiết.

Sau buổi công chiếu, cô Kim Thanh - nguyên mẫu của nhân vật - đánh giá tôi diễn nhập vai, khiến cô hồi hộp và bị cuốn theo mạch phim. Chúng tôi rất vui khi nghe lời nhận xét từ các cô chú”, Kaity Nguyễn chia sẻ với VietNamNet.

Tạo hình vai diễn nữ tiếp viên hàng không của Kaity Nguyễn.

Lý do chính khiến Kaity Nguyễn nhận lời đóng phim vì đạo diễn Hàm Trần. Cô tin nam đạo diễn có thể kể các câu chuyện hành động hay và thú vị. Mặt khác, diễn viên muốn thể hiện niềm tự hào về người phụ nữ Việt trên màn ảnh.

Tính cách của vai Trinh với sự đa dạng về tâm lý đã thuyết phục Kaity Nguyễn. Nhân vật ban đầu hoang mang, lo lắng vì bị uy hiếp. Trong giây phút sinh tử, cô thể hiện rõ bản năng sinh tồn, bỏ qua nguy hiểm bản thân với hy vọng duy nhất là giúp các hành khách trong chuyến bay được hạ cánh an toàn.

Đây cũng là vai diễn “bầm dập” nhất từ trước tới nay của Kaity Nguyễn. Do ê-kíp không sử dụng cascadeur nên mọi cảnh quay đánh đấm đều được các diễn viên trực tiếp thực hiện.

Kaity Nguyễn thường xuyên bị chấn thương, bầm người, sứt móng chân do liên tục đá vào cánh cửa, đập đầu vào cạnh ghế. Cô cũng cảm giác ngộp thở vì không gian hẹp, không khí căng thẳng suốt quá trình quay phim.

Kaity Nguyễn - Thái Hòa trên màn ảnh và ngoài đời. Cả 2 có mối quan hệ thân thiết, gọi nhau là "ba - con".

Trên phim, cô và nhân vật Long của Thái Hòa có nhiều cảnh giằng co. Ở một số phân đoạn, nam diễn viên đôi lúc lỡ tay khiến cô bị đau.

“Anh Thái Hòa áy náy, liên tục xin lỗi nhưng tôi bảo không sao. Tôi cố gắng thả lỏng với những cảnh quay mạo hiểm. Tôi và anh Hòa từng đóng chung nhiều phim nên rất tin tưởng nhau”, Kaity Nguyễn kể.

Diễn viên sinh năm 1999 không áp lực về doanh thu, dù vừa đóng chính vừa giữ vai trò nhà đầu tư của phim. Cô quan niệm sau khi ra mắt, tác phẩm nằm trong tay khán giả, thành quả cũng do người xem quyết định.

Không tự tạo áp lực, tiết lộ lý do kín tiếng đời tư

Nhiều khán giả nhận xét vai diễn của Kaity chưa thực sự nổi bật nếu so với các gương mặt mới như Bảo Định, Trâm Anh. Kaity Nguyễn khẳng định không ngại hay suy nghĩ nhiều trước ý kiến khen chê.

Diễn viên cho rằng cơ hội điện ảnh Việt Nam không nhiều, khoảnh khắc tỏa sáng không phải ai cũng có được. Do đó, việc dàn diễn viên trẻ được ghi nhận là niềm vui chung, cá nhân cô rất mừng cho họ.

Kaity Nguyễn mừng khi chứng kiến thế hệ diễn viên Gen Z tỏa sáng, được công nhận trong thời gian gần đây.

Gần đây, phim Việt cũng chứng kiến sự tỏa sáng của lứa diễn viên trẻ Gen Z qua các phim Địa đạo, Mưa đỏ hay Tử chiến trên không. Với Kaity Nguyễn, đây là tín hiệu tích cực, giúp nhiều gương mặt trẻ chứng minh được năng lực, không bị rập khuôn vào dạng nhân vật nào.

Cô cho rằng nền điện ảnh muốn phát triển không thể quanh đi quẩn lại ở vài gương mặt cũ mà cần sự tươi mới của những gương mặt trẻ triển vọng.

Gần 10 năm nổi tiếng, áp lực lớn nhất hiện tại của bạn là gì?, Kaity Nguyễn nói luôn cố gắng bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tập trung tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Với cô, chỉ cần là chính mình, không cần gồng lên thể hiện hay chứng tỏ bất cứ điều gì.

"Tới một giai đoạn trong sự nghiệp, tôi hiểu được rằng nếu cứ cố gắng tạo sức ép cho bản thân, có thể gặp thất bại", diễn viên phản hồi.

Cô xem nhiệm vụ của người diễn viên là cùng đoàn phim kể một câu chuyện, chứ không phải đứng giữa sân khấu và được ánh đèn spotlight chiếu vào.

Hiện ngoài vai trò diễn xuất, Kaity còn định hướng làm nhà sản xuất và có công ty giải trí - truyền thông riêng.

Cô dành thời gian cho việc học, trau dồi các kỹ năng nhiều hơn cùng những người giỏi nghề. Khi đủ hành trang kiến thức và kinh nghiệm, cô tin áp lực vì thế vơi bớt đi nhiều.

"Khi đóng Em chưa 18, tôi là cô gái chập chững vào nghề. Lúc đóng Tiệc trăng máu tôi biết hơn đôi chút song chưa thực sự hiểu về nó. Còn bây giờ, tôi là cô gái biết bản thân cần gì, nên làm gì và tìm hướng đi với mục đích rõ ràng hơn", Kaity Nguyễn bày tỏ.

Gần đây, Kaity Nguyễn thử nhận lời tham gia Đấu trường gia tốc như một cách để vượt giới hạn bản thân, gặp gỡ nhiều bạn mới. Dẫu vậy, cô tự thấy hợp với điện ảnh nhất nên thời gian tới chỉ tập trung vào lĩnh vực này.

Kaity Nguyễn hiện ấp ủ về vai phản diện. Cô quan niệm nghề diễn viên thú vị ở chỗ được bộc lộ tính cách bên trong của nhân vật.

Diễn viên luôn bảo vệ, giữ kín mọi thông tin đời tư.

Trái ngược sự nghiệp tỏa sáng, là cái tên được săn đón trong giới điện ảnh, Kaity Nguyễn lại có đời tư đặc biệt kín tiếng. Cô chưa bao giờ để xảy ra tin đồn hẹn hò, yêu đương ngoài công việc.

Nữ diễn viên cho rằng mỗi dự án là quá trình lao động và thành quả của một tập thể. Cô muốn mọi người chú ý tới công sức chung hơn là những điều thuộc về đời tư, mang tính cá nhân.

"Khi nào có thông tin chính thức, tôi sẽ chủ động thông báo tới mọi người. Còn nếu vẫn trong quá trình tìm hiểu, đó vẫn là việc cá nhân và tôi không muốn ảnh hưởng tới người khác", cô bày tỏ.

Trailer phim "Tử chiến trên không" do Kaity Nguyễn đóng chính

Ảnh, clip: NVCC