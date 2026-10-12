Nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Kao Việt Nam công bố Chương trình “Tăng cường chăm sóc y tế: Nâng cao sức khỏe cho lao động nữ tại các khu công nghiệp”.

Chương trình được khởi xướng bởi Kao Việt Nam và triển khai bởi Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), cùng sự phối hợp của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women), các cơ quan, đơn vị y tế và các bên liên quan tại nơi làm việc.

Thúc đẩy tiếp cận dịch vụ sức khỏe cho lao động nữ di cư tại Việt Nam

Theo Khảo sát Lực lượng Lao động năm 2024, Việt Nam có khoảng 2,2 triệu phụ nữ di cư trong nước, cách biệt so với con số 1,7 triệu nam giới. Gần một nửa số lao động di cư trong nước, tương đương 46,4%, làm việc trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng, lực lượng này tập trung phần lớn tại các khu công nghiệp và cơ sở sản xuất. Đối với lao động nữ di cư trong nước tại các khu công nghiệp, việc tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp vẫn gặp nhiều hạn chế.

Đáng lưu ý, việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản của lao động nữ vẫn còn rất hạn chế. Theo Nghiên cứu “Đánh giá các rào cản và thực trạng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản của lao động nữ di cư tại Việt Nam” công bố năm 2023, gần 35% người tham gia khảo sát cho biết đã từng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản trong quá trình làm việc tại khu công nghiệp. Trong số những rào cản được ghi nhận, 25,5% người tham gia khảo sát cho biết giờ làm việc không thuận tiện của các cơ sở y tế tại địa phương là rào cản lớn nhất đối với việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc.

Chương trình “Tăng cường chăm sóc y tế” (Care within Reach) tập trung vào nhóm lao động nữ di cư trong nước tại các khu công nghiệp, hướng đến việc tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản phù hợp với nhu cầu của người lao động, với mục tiêu đưa thông tin sức khỏe, tư vấn và các hình thức hỗ trợ cần thiết đến gần hơn với lao động nữ di cư.

Trong khuôn khổ chương trình, Kao Việt Nam, IOM và các đối tác liên quan sẽ phối hợp với người sử dụng lao động, các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế và các bên liên quan nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ tư vấn sức khỏe của lao động nữ, đồng thời kết nối và giới thiệu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản nói riêng.

Hướng đến những bước tiến mới và những đóng góp tích cực cho xã hội

Kao bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1996 và năm 2026 đánh dấu chặng đường 30 năm của doanh nghiệp tại đây. Trong suốt ba thập kỷ qua, Kao Việt Nam đã không ngừng phát triển cùng sự thay đổi của xã hội và đời sống người dân Việt Nam, với sự tin tưởng và ủng hộ của người tiêu dùng và cộng đồng trên khắp cả nước.

Theo đại diện Kao Việt Nam, dấu mốc này không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 30 năm đã qua, mà còn mở ra cơ hội hướng tới những đóng góp mới cho quá trình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. Theo định hướng mới, Kao Việt Nam tiếp tục củng cố các thương hiệu và sản phẩm trong lĩnh vực sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp, đồng thời thúc đẩy những sáng kiến góp phần giải quyết các vấn đề xã hội tại Việt Nam. Qua đó, Kao Việt Nam mở rộng trọng tâm từ tăng trưởng kinh doanh sang những lĩnh vực mà doanh nghiệp có thể tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội. Hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi của phụ nữ là một trong những hướng Kao Việt Nam đang tập trung, qua đó góp phần thực hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc xây dựng một xã hội khỏe mạnh hơn.

“Bước vào chặng đường phát triển tiếp theo, Kao Việt Nam mong muốn tiếp tục mang đến những giá trị mới cho người tiêu dùng, không chỉ thông qua việc củng cố các thương hiệu và sản phẩm trong lĩnh vực sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp, mà còn bằng việc thúc đẩy những sáng kiến góp phần giải quyết các vấn đề xã hội tại Việt Nam”, ông Shintaro Yasue, Tổng Giám đốc Kao Việt Nam khẳng định.

Chương trình “Tăng cường chăm sóc y tế” (Care within Reach) là một trong những bước đi đầu tiên của Kao Việt Nam trong việc thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi của phụ nữ, đặc biệt là lao động nữ di cư trong nước tại các khu công nghiệp của Việt Nam.

(Nguồn: Kao Việt Nam)