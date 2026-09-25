Đưa cơ hội tầm soát đến gần phụ nữ vùng khó

Theo số liệu được chương trình dẫn từ Bộ Y tế, tính đến năm 2020, chỉ 28,2% phụ nữ trong độ tuổi 30 - 49 từng được sàng lọc ung thư cổ tử cung. Việc chủ động sàng lọc ung thư vú cũng còn hạn chế khi chỉ khoảng 18,8% phụ nữ tự khám vú hằng tháng và 22,4% từng được khám lâm sàng. Tỷ lệ từng chụp X-quang tuyến vú ở khu vực nông thôn cũng thấp hơn đáng kể so với thành thị và đặc biệt hạn chế tại miền núi, trong nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số.

Khoảng cách địa lý, chi phí và những rào cản văn hóa đối với các vấn đề sức khỏe được xem là nhạy cảm khiến việc tiếp cận dịch vụ y tế chuyên khoa trở thành ưu tiên sau cùng của nhiều phụ nữ vùng sâu, vùng xa.

Trong bối cảnh đó, “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2026” lựa chọn thông điệp “Đường về với chị”, hướng tới việc đưa hoạt động tầm soát đến gần hơn nơi phụ nữ đang sinh sống thay vì để họ phải tự vượt qua nhiều rào cản để tìm kiếm cơ hội chăm sóc sức khỏe.

Mỗi người thụ hưởng sẽ được khám sàng lọc ba loại ung thư phổ biến gồm ung thư vú, ung thư buồng trứng và ung thư cổ tử cung. Chương trình đồng thời hỗ trợ chi phí di chuyển đến điểm khám tại địa phương và trao tặng các phần quà nhu yếu phẩm nhằm động viên người tham gia.

Mỗi cú chạm, một sẻ chia

Một điểm đáng chú ý của chương trình là kết nối hoạt động an sinh xã hội với những thói quen thường ngày của cộng đồng.

Từ tháng 9 đến tháng 12/2026, với mỗi giao dịch thanh toán không tiếp xúc bằng thẻ Mastercard hoặc thẻ NAPAS tại hệ thống đối tác của Payoo, NAPAS và Mastercard sẽ đóng góp 2.010 đồng cho hoạt động tầm soát. Nhờ đó, những thao tác quen thuộc như thanh toán khi mua sắm, uống cà phê hay sử dụng dịch vụ có thể trở thành một phần đóng góp cho hành trình chăm sóc sức khỏe phụ nữ vùng khó.

Bên cạnh đó, chương trình Bước Chạy Sống Khỏe được tổ chức tại các trường đại học ở ba miền và trên nền tảng trực tuyến trong 60 ngày. Mỗi kilomet hoàn thành trong hoạt động chạy trực tuyến đóng góp 2.010 đồng; với hoạt động chạy bộ, đi bộ đồng hành tại các trường đại học, mỗi km tương ứng 20.100 đồng cho chương trình.

Năm nay, hành trình còn được mở rộng qua các bộ phim tài liệu về cuộc sống của những người phụ nữ tại Tràng An, Ninh Bình và phụ nữ dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Qua câu chuyện và lời kể của nhân vật, chương trình giới thiệu thêm về đời sống, văn hóa, ẩm thực và phong tục địa phương. Các hình ảnh này sẽ tiếp tục được giới thiệu tại không gian triển lãm trong Lễ Tổng kết dự kiến diễn ra cuối tháng 12/2026.

Kết nối nguồn lực, lan tỏa giá trị cộng đồng

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS, cho biết doanh nghiệp mong muốn mỗi giao dịch thanh toán không tiền mặt không chỉ mang lại sự thuận tiện mà còn góp phần tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Thông qua chương trình, các thao tác thanh toán hằng ngày được kết nối với hành trình đưa cơ hội tầm soát sớm đến gần hơn với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và phụ nữ dân tộc thiểu số.

Theo ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào, sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng có thể tạo ra những tác động xã hội thiết thực. Chương trình cũng thể hiện triết lý “Doing Well by Doing Good” của Mastercard thông qua việc kết nối người tiêu dùng và các đối tác cùng hướng tới một mục tiêu chung.

Ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc Payoo, cho biết sau nhiều năm, chương trình đã mở rộng cả về hình thức lẫn phạm vi, từ một sáng kiến an sinh xã hội của ba tổ chức tài chính trở thành hoạt động có sự tham gia của hàng triệu người tiêu dùng, hàng nghìn điểm chấp nhận thanh toán, các trường đại học, cộng đồng chạy bộ và sinh viên. Qua đó, công nghệ được kỳ vọng không chỉ kết nối con người trong đời sống mà còn kết nối những hành động nhỏ để tạo nên giá trị lớn hơn cho xã hội.

Từ sáng kiến nhỏ đến hành trình vì sức khỏe phụ nữ

“Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” bắt đầu từ một hoạt động trao tặng tóc dành cho bệnh nhân ung thư tại TP.HCM năm 2023. Năm 2024, chương trình trao hơn 2.010 suất tầm soát cho phụ nữ khó khăn tại TP.HCM và Hà Nội. Năm 2025, chương trình tiếp tục mở rộng đến Bình Dương, Hưng Yên và Bắc Ninh. Đến năm 2026, chương trình tiếp cận bốn địa phương thuộc bốn vùng địa lý khác nhau của đất nước.

Sau bốn năm, hàng nghìn suất tầm soát đã được trao đến phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, cùng sự đóng góp từ hàng triệu giao dịch. Từ một sáng kiến ban đầu, chương trình từng bước mở rộng thành hoạt động vì cộng đồng với sự đồng hành của người tiêu dùng, trường đại học, bệnh viện và cộng đồng doanh nghiệp.

Tiếp nối hành trình này, chương trình kêu gọi cộng đồng cùng tham gia thông qua mỗi lượt chạm thẻ, mỗi km chạy bộ và mỗi lượt chia sẻ thông tin. Những hành động nhỏ được kỳ vọng sẽ góp phần đưa sự quan tâm và cơ hội chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với những phụ nữ đang cần được sẻ chia.

Website chamsechia.payoo.vn

Fanpage “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng”.

Thu Loan