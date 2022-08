KBank mở chi nhánh tại TP.HCM

Ngân hàng KBank chi nhánh TP.HCM đặt trụ sở tại tòa nhà Sunwah, quận 1 TP.HCM

Ngân hàng không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công nghệ

KBank là một thương hiệu nổi bật thuộc danh sách Forbes Global 2000 với đội ngũ nhân sự hơn 19.000 người. Trong nhiều năm hoạt động, ngân hàng cũng liên tục được công nhận với các giải thưởng danh giá như Ngân hàng của năm 2021 (Bank of the Year 2021) bình chọn bởi tạp chí Money & Banking hay bảy năm liên tiếp đứng vị trí số 1 trong danh sách các Nhà đầu tư trái phiếu nội tệ của châu Á (Top 1 Investment Houses in Asian Local Currency Bond). Là một ngân hàng thương mại hàng đầu trong khu vực với lịch sử lâu đời từ năm 1945, KBank vẫn không ngừng chuyển mình và phát triển công nghệ sáng tạo để có thể phục vụ nhu cầu của mọi đối tượng khách từ các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ cho tới những khách hàng cá nhân.

Theo đại diện Kbank, kế thừa những điểm mạnh và độ tín nhiệm của khách hàng trong suốt 77 năm hoạt động, KBank mở chi nhánh mới nhất tại Việt Nam với mong muốn tiếp nối truyền thống về dịch vụ của mình cũng như mang tới những ứng dụng công nghệ hàng đầu cho thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, KBank sẽ vận dụng kinh nghiệm và mạng lưới của mình nhằm mục tiêu thúc đẩy quá trình hội nhập của Việt Nam với các nước trong khu vực. Tiềm lực mạnh mẽ của KBank về mặt tài chính, cộng với khả năng chuyên môn hóa ở nhiều lĩnh vực, bao gồm cơ sở hạ tầng và hệ thống IT sẽ là nền tảng vững chắc để ngân hàng không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công nghệ. KBank hứa hẹn cho ra mắt rất nhiều sản phẩm và cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với chất lượng đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Trong đó phải kể đến những ứng dụng nổi bật như ngân hàng số KPlus sử dụng nhận diện khuôn mặt, hay phát hành thư đảm bảo bằng cách sử dụng công nghệ blockchain.

Thực hiện tầm nhìn chiến lược

Hiện nay, KBank có mạng lưới dịch vụ trải dài ở 16 quốc gia trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN+3 (ACE+3) và các khu vực khác, với hơn 84 đối tác trên toàn thế giới. Những dịch vụ của KBank đang phục vụ hơn 20 triệu khách hàng, trong đó có 1,85 triệu khách hàng trong khu vực ACE+3.

Theo đại diện Kbank, chi nhánh mới tại TP.HCM sẽ là bước đệm quan trọng để KBank có thể cung cấp các dịch vụ thông suốt trong toàn khu vực cũng như kết nối các dịch vụ trong mạng lưới để trở thành một ngân hàng kỹ thuật số hàng đầu. Với vị thế của mình trong khu vực, KBank có thể giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam tiếp cận và hợp tác tốt hơn trong khu vực Đông Nam Á. Hơn thế, sự phát triển vượt bậc của cộng đồng các công ty khởi nghiệp tại Việt Nam cũng là một mảnh đất màu mỡ để KBank có thể mở rộng đầu tư.

Năm 2022, Việt Nam hiện đang có hơn 3.800 công ty khởi nghiệp, với 4 “kỳ lân” và 11 doanh nghiệp được định giá trên 100 triệu USD. Ngay từ năm 2019, ngân hàng Kasikorn đã bắt đầu tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam thông qua KVision, một công ty đầu tư thuộc sở hữu của ngân hàng. Sự kiện Hackathon mang tên “Xây dựng hợp tác sáng tạo” tại TP.HCM được tổ chức năm 2019 cũng đã mang lại tiếng vang lớn với tổng giải thưởng được trao cho các thí sinh trị giá hơn 70.000 USD. Hiện nay, KBank đang là nhà đầu tư cho Sendo, một trong những công ty thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam.

Bà Kattiya Indaravijaya - Giám đốc Điều hành của KBank phát biểu tại sự kiện khai trương

“Trong tương lai, chúng tôi kỳ vọng lĩnh vực tài chính tại Việt Nam sẽ tăng tốc và thu hẹp khoảng cách với các công ty cùng ngành trong khu vực. Sự hỗ trợ và khoản đầu tư từ KBank cũng sẽ góp phần thúc đẩy các cơ hội kinh doanh, khẳng định vị thế của Việt Nam như một trung tâm kinh tế, cầu nối huy động tài chính, và gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài”, bà Kattiya Indaravijaya, Giám đốc Điều hành của KBank chia sẻ.