Tăng cường sự gắn kết, lan tỏa tinh thần sống năng động

Trải qua ba thập kỷ xây dựng và phát triển, Ban Văn hóa - Giải trí đã trở thành một trong những đơn vị chủ lực của Đài Truyền hình Việt Nam trong việc sản xuất các chương trình giải trí, game show và văn hóa… đóng góp quan trọng vào sự phát triển của kênh VTV3.

Nhằm chào mừng cột mốc 30 năm đầy ý nghĩa, VTV3 Pickleball Cup được tổ chức như một hoạt động thể thao giao lưu quy mô, thu hút sự tham gia của nhiều vận động viên phong trào, bán chuyên, cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Giải đấu không chỉ là sân chơi thi đấu mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển và tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên… đã gắn bó với Ban Văn hóa - Giải trí trong suốt thời gian qua. Việc lựa chọn pickleball - bộ môn thể thao đang phát triển mạnh trong thời gian gần đây được đánh giá là phù hợp với xu hướng rèn luyện thể chất hiện đại, dễ tiếp cận với nhiều lứa tuổi.

VTV3 Pickleball Cup - sự kiện chào mừng 30 năm thành lập Ban Văn hóa - Giải trí (Đài Truyền hình Việt Nam)

“Thông qua giải đấu VTV3 Pickleball 30 Years Of Excellence, chúng tôi mong muốn tạo ra sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa những người làm truyền hình, đối tác và khán giả, đồng thời lan tỏa tinh thần sống năng động, tích cực trong cộng đồng”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Kem 35 đồng hành cùng giải đấu VTV3 Pickleball Cup

Theo ban tổ chức, sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, tiêu biểu như Kem 35, đã góp phần quan trọng vào thành công chung của giải đấu. Những sản phẩm kem mát lạnh không chỉ giúp giải nhiệt mà còn mang lại sự hứng khởi, tiếp thêm năng lượng cho các vận động viên và người xem.

Kem 35 đồng hành lan tỏa hương vị cùng giải đấu

Là thương hiệu kem nội địa đã có mặt trên thị trường nhiều năm, Kem 35 từng bước xây dựng chỗ đứng thông qua chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng hệ thống phân phối trên nhiều kênh bán lẻ. Từ những sản phẩm ban đầu, doanh nghiệp đã không ngừng nghiên cứu, phát triển thêm các dòng kem mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của người tiêu dùng ở nhiều độ tuổi và phân khúc khác nhau.

Kem 35 giúp các vận động viên giải nhiệt sau mỗi trận đấu

Bên cạnh việc tập trung cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, Kem 35 còn tích cực tham gia các chương trình vì cộng đồng. Đồng hành cùng giải đấu VTV3 Pickleball Cup, Kem 35 đã tham gia hỗ trợ tổ chức và triển khai các hoạt động trải nghiệm dành cho vận động viên và khán giả tại khu vực thi đấu. Thông qua các khu vực tương tác và hoạt động tặng sản phẩm dùng thử, người tham dự có cơ hội trực tiếp thưởng thức và tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm của Kem 35.

Ông Đoàn Văn Tiến - Giám đốc Công ty Kem 35 chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi đồng hành cùng VTV3 Pickleball Cup, một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt nhân kỷ niệm 30 năm Ban Văn hóa - Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam. Thông qua giải đấu, Kem 35 mong muốn lan tỏa thông điệp về lối sống tích cực, khuyến khích mọi người rèn luyện thể thao và tận hưởng những khoảnh khắc gắn kết cùng cộng đồng.”

Tại sự kiện, Kem 35 đã mang đến cho khán giả và các vận động viên những sản phẩm giải nhiệt mang hương vị đậu xanh X, sữa dừa X, cốm X…với trải nghiệm mềm mịn, ngọt nhẹ, thanh mát…

Pickleballer thưởng thức Kem 35

Chia sẻ bên lề giải đấu, một số vận động viên cho biết các khu vực trải nghiệm của Kem 35 đã mang lại những phút giây thư giãn đáng nhớ sau các trận thi đấu căng thẳng.

“Sau khi thi đấu, việc được thưởng thức những que kem mát lạnh ngay tại sân giúp chúng tôi lấy lại năng lượng và cảm thấy thoải mái hơn. Kem có vị ngọt vừa phải, dễ ăn và rất phù hợp với không khí sôi động của giải đấu”, anh Minh Quân chia sẻ.

Ban tổ chức tri ân các nhà tài trợ

Thông qua việc đồng hành cùng giải đấu VTV3 Pickleball Cup, Kem 35 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội. Sự tham gia của Kem 35 không chỉ góp phần làm nên thành công của giải đấu mà còn cho thấy sự cộng hưởng tích cực giữa truyền hình, doanh nghiệp và xã hội trong hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Thanh Lê