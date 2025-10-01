Giải VTV A. O. SMITH Pickleball Open 2025 khởi tranh từ ngày 24 đến 26/10 tại Hà Nội. Giải đấu quy tụ gần 700 VĐV trong và ngoài nước, tranh tài ở 11 nội dung thi đấu, với tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng.

Pickleball ngày càng có nhiều sân chơi hấp dẫn

Nhiều tay vợt nổi tiếng như Nguyễn Đắc Tiến, Nguyễn Anh Thắng hay những tay vợt trẻ nổi bật đăng ký thi đấu. Đặc biệt, sự kiện còn có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, MC, người nổi tiếng và doanh nhân, góp phần lan tỏa bộ môn pickleball đến đông đảo công chúng.

Toàn bộ giải đấu áp dụng Luật thi đấu Pickleball USA.