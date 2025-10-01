Đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền rút lui không tham dự giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025, và khả năng tiếp tục vắng mặt ở SEA Games trên đất Thái Lan.
Giải VTV A. O. SMITH Pickleball Open 2025 khởi tranh từ ngày 24 đến 26/10 tại Hà Nội. Giải đấu quy tụ gần 700 VĐV trong và ngoài nước, tranh tài ở 11 nội dung thi đấu, với tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng.
Nhiều tay vợt nổi tiếng như Nguyễn Đắc Tiến, Nguyễn Anh Thắng hay những tay vợt trẻ nổi bật đăng ký thi đấu. Đặc biệt, sự kiện còn có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, MC, người nổi tiếng và doanh nhân, góp phần lan tỏa bộ môn pickleball đến đông đảo công chúng.
Toàn bộ giải đấu áp dụng Luật thi đấu Pickleball USA.
Learner Tien tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của mình tại China Open 2025 khi vượt qua Daniil Medvedev để giành vé vào chung kết gặp Jannik Sinner.
Carlos Alcaraz đánh bại Taylor Fritz 2-0 trong trận chung kết Japan Open 2025, đăng quang thuyết phục, đem về danh hiệu thứ 8 trong năm nay.