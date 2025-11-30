Giải diễn ra từ 28/11 đến 30/11/2025 tại Hà Nội, quy tụ hơn 700 VĐV trong nước và quốc tế với 9 nội dung thi đấu phong trào và chuyên nghiệp, với ổng giải thưởng hơn 1 tỷ đồng.

Giải đấu tìm ra các nhà vô địch.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, các nhà vô địch nội dung chuyên nghiệp xuất sắc khép lại mùa giải bằng những màn trình diễn đỉnh cao: Sophia Phương Anh - Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi vô địch đôi nữ chuyên nghiệp, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi - Nguyễn Đắc Tiến vô địch đôi nam nữ chuyên nghiệp và bộ đôi Harsh Mehta - Vanshik Kapadia vô địch đôi nam chuyên nghiệp. Danh hiệu Hoa khôi Pickleball VTV Cúp 2025 thuộc về VĐV trẻ Sophia Phương Anh.

Tại lễ bế mạc, BTC tổng kết chương trình gây quỹ ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng bão lũ, với tổng số tiền quyên góp là 165 triệu đồng từ các VĐV, khán giả và các đơn vị. Toàn bộ nguồn đóng góp được chuyển tới Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam để kịp thời hỗ trợ cho người dân vùng lũ lụt.