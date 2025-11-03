Ngày 25/10, chương trình “Tiểu Lệ giúp đỡ” (Trung Quốc) nhận được lời cầu cứu đặc biệt từ ông Lý (57 tuổi) một người dân ở thành phố Hoài Bắc, tỉnh An Huy.

Ông cho biết mình đã vượt hàng trăm cây số sang tận Hà Nam chỉ với mục đích duy nhất, tìm lại mối tình đầu sau 27 năm xa cách để trả món nợ ân tình 10.000 tệ (tương đương hơn 37 triệu đồng), trang QQ đưa tin.

Theo lời kể, ông Lý và bà Mã từng yêu nhau suốt 7- 8 năm, nhưng vì lý do gia đình nên chia tay trong hòa bình. Sau đó, cả hai đều lập gia đình riêng và mất liên lạc.

Người đàn ông bật khóc khi nghe cuộc điện thoại của con trai bà Mã. Ảnh: QQ

Năm 2001, khi ông Lý bắt đầu khởi nghiệp và gặp khó khăn về tài chính, bà Mã chuyển ngay cho ông 10.000 tệ để giúp đỡ. Thời điểm đó, thu nhập bình quân còn thấp, nên số tiền này thực sự là “cứu cánh giữa lúc khốn cùng”.

Hai năm sau, công việc của ông Lý dần ổn định. Ông luôn mong có thể hoàn lại số tiền năm xưa, nhưng trong một lần mất điện thoại, toàn bộ thông tin liên lạc của bà Mã cũng mất theo.

Khi biết chồng muốn tìm lại người yêu cũ để trả nợ, vợ hiện tại của ông Lý hoàn toàn ủng hộ. Sau khi chương trình phát sóng, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tối cùng ngày, ê-kíp nhận được tin nhắn từ một người tự xưng là con trai của bà Mã.

Khi ông Lý gọi điện, vừa nghe thấy tiếng “chú ơi” ở đầu dây bên kia, ông nghẹn ngào bật khóc: “Chỉ cần nghe giọng là tôi biết ngay, đó là con trai của bà ấy”.

Con trai bà Mã cho biết đã xem tin tức và kể lại cho mẹ nghe. Hiện bà không còn ở Hà Nam, nhưng hứa sẽ sớm liên hệ trực tiếp với ông Lý.

Vài ngày sau, chương trình “Tiểu Lệ giúp đỡ” đã chứng kiến khoảnh khắc xúc động khi hai người gặp lại sau gần 30 năm. Ông Lý nói trong nước mắt: “Năm xưa bà cho tôi vay 10.000 tệ, bây giờ tôi muốn trả lại 100.000 tệ (hơn 370 triệu đồng) để tỏ lòng biết ơn”.

Tuy nhiên, bà Mã nhẹ nhàng từ chối. Bà chia sẻ trên truyền thông: “Đúng là khi đó 10.000 tệ rất giá trị, nhưng tôi quý nhân cách của anh ấy hơn. Anh nói sẽ trả 100.000 nhưng tôi không nhận. Đôi khi, tình nghĩa còn đáng quý hơn cả tiền bạc”.

Trước những thắc mắc của cư dân mạng, bà Mã cho biết: “Gia đình tôi đều hiểu và ủng hộ. Dù là tình thân, tình yêu hay tình bạn, tôi đều trân trọng”.