Ngày 25/10, ông Lý, sống tại Hoài Bắc (tỉnh An Huy, Trung Quốc), tìm đến chương trình “Tiểu Lệ giúp đỡ” với mong muốn nhận được sự hỗ trợ. Ông bày tỏ nguyện vọng tìm lại mối tình đầu cách đây 27 năm, QQ đưa tin.

Ông cho biết đã lặn lội từ An Huy sang Hà Nam chỉ với mong muốn gặp lại người con gái mình yêu năm xưa. Mục đích của ông không phải để hàn gắn, mà để trả lại món tiền ân nghĩa cô từng giúp trong quá khứ.

Ông Lý muốn đi tìm mối tình đầu để trả món nợ ân tình. Ảnh: QQ

Theo chia sẻ, ông Lý quen người phụ nữ tên Tiểu Mã vào năm 1991, khi ông 23 tuổi. Khi đó Tiểu Mã 25 tuổi, đã ly hôn và có một con nhỏ. Cả hai cùng làm việc trong một đơn vị. Trải qua nhiều năm gắn bó, tình cảm dần nảy nở và họ yêu nhau gần 8 năm.

Nhưng biến cố ập đến khi cha ông Lý mắc ung thư. Trước khi qua đời, cha ông mong con trai lấy vợ gần nhà để tiện chăm sóc gia đình. Tôn trọng lời cha, ông Lý đành chia tay Tiểu Mã. Sau đó, cả hai đều lập gia đình riêng.

Năm 2001, ông Lý bắt đầu khởi nghiệp nhưng gặp khó khăn về vốn. Trong lúc bế tắc, ông tìm cách liên hệ lại với Tiểu Mã.

Điều khiến ông xúc động là Tiểu Mã không hề do dự, lập tức chuyển cho ông 10.000 NDT (gần 37 triệu đồng theo tỉ giá hiện tại). Vào thời điểm đó, đây là một khoản tiền rất lớn.

Ông nói: “Khoản tiền ấy như cơn mưa giữa trời hạn, giúp tôi vực lại tinh thần và tiếp tục công việc”.

Hai năm sau, việc kinh doanh của ông Lý ổn định hơn. Nhưng một lần rơi mất điện thoại, ông đã mất luôn số liên lạc với bạn gái cũ Tiểu Mã.

“Tôi day dứt suốt nhiều năm. Chỉ muốn tìm lại cô ấy để trả số tiền đã vay, và cũng để biết cô giờ sống thế nào”, ông Lý chia sẻ.

Điều đáng trân trọng là vợ hiện tại của ông Lý hoàn toàn ủng hộ chồng. Bà nói: “Tôi không ghen. Tôi hiểu chồng chỉ muốn trả lại món nợ cũ, làm trọn tình trọn nghĩa. Tìm được cô ấy để trả tiền, tôi vui cho anh ấy”.

Theo ông Lý, cha của Tiểu Mã từng làm việc tại thành phố Bình Đỉnh Sơn (tỉnh Hà Nam). Gia đình người phụ nữ sống tại một thị trấn nhỏ, có một em trai và một em gái. Tuy nhiên, khu nhà tập thể cũ nay đã được xây mới thành khu chung cư, khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều ngày phối hợp với chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư, ông vẫn chưa tìm được tung tích của Tiểu Mã. Có thể do thời gian quá lâu, bà đã chuyển đi nơi khác sinh sống.

Dù chưa đạt được kết quả như mong đợi, ông Lý vẫn nuôi hy vọng. Nhiều người tin rằng, chỉ cần quyết tâm, ông sẽ tìm lại được người cũ.