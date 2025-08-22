Nhiều năm trước, vụ án “kết hôn 16 năm, người chồng bàng hoàng phát hiện 3 con không cùng huyết thống” từng gây rúng động mạng xã hội Trung Quốc. Mới đây, tại Truy Bác (tỉnh Sơn Đông), một câu chuyện tương tự lại khiến dư luận sửng sốt.

Ông Giang sau 23 năm kết hôn mới phát hiện cả 2 con trai mình nuôi nấng đều không phải máu mủ, ruột rà. Đau đớn hơn, mỗi đứa trẻ có 1 người cha ruột.

Cú sốc lớn nhất là khi ông phát hiện con trai út được người anh họ của ông tặng cho một căn hộ trị giá 3 triệu NDT (hơn 11 tỷ đồng). Điều bất thường này hé lộ sự thật cay đắng phía sau.

Hy sinh cả tuổi trẻ vì gia đình

Năm 2002, ông Giang kết hôn và 2 năm sau đón con trai đầu lòng. Đến năm 2014, cậu con trai thứ 2 chào đời. Gia đình 4 người tưởng chừng vô cùng hạnh phúc.

Là người đàn ông chất phác, ông Giang luôn tin tưởng vợ tuyệt đối, chưa từng nghi ngờ chuyện huyết thống của các con.

Gia đình hạnh phúc chỉ là sự lừa dối. Ảnh: Sohu

Để lo cho vợ con, ông Giang vất vả mưu sinh, nhiều năm lái xe đường dài, có khi chạy liên tục 48 giờ, mệt mỏi đến mức phải dí tàn thuốc vào da để tỉnh táo. Dù vất vả, song ông vẫn thấy hạnh phúc vì mang lại cuộc sống đủ đầy cho gia đình.

Nhưng từ năm 2022, vợ ông thay đổi, lạnh nhạt, bỏ bê chồng con. Năm 2023, họ ly hôn. Nghĩ mình là cha ruột, ông Giang chấp nhận nhường toàn bộ tài sản chung cho vợ, chỉ giữ lại chiếc ô tô cũ chưa tới 100.000 NDT (khoảng 367 triệu đồng), mong các con có cuộc sống ổn định bên mẹ.

Nhưng cay đắng thay, sau ly hôn, cậu con trai cả nhiều lần ép buộc ông chia thêm tài sản. Khi bị từ chối, cậu ta đánh đập, bóp cổ, thậm chí định đẩy ông từ cầu thang xuống. Hàng xóm phải lao vào can ngăn, ông Giang mới thoát nạn.

Ông Giang đau khổ tột cùng. Ảnh: Sohu

Ông nghĩ đi nghĩ lại không hiểu tại sao con trai ruột lại có thể đối xử với mình như vậy. Nghi ngờ dấy lên, ông đi xét nghiệm ADN và phát hiện con cả không phải con ruột, cha đẻ của con cả chính là… bí thư thôn ở quê vợ.

Cuộc sống bế tắc, mệt mỏi khiến ông cảm thấy mọi công sức của mình đổ sông đổ biển.

Đau khổ chưa dừng lại, ông phát hiện cậu con út được anh họ ông tặng cho căn hộ đắt giá. Trong hồ sơ sinh, chữ ký của “người cha” còn bị tẩy xóa, để lộ nét chữ giống hệt anh họ. Tất cả khiến ông tin con út cũng không mang dòng máu của mình.

Khi ông Giang hỏi, người anh họ biện minh rằng mình ký hộ. Lời giải thích này thật khó chấp nhận. Ông Giang gần như chắc chắn, con trai út cũng không phải con đẻ. Thế giới của ông sụp đổ trong khoảnh khắc, thông tin từ Sohu.

Đau đớn, phản bội và hành động pháp lý

Khi ông Giang chất vấn, vợ cũ không hối lỗi mà thách thức: “Cứ việc đi kiện”. Ông quyết định khởi kiện, yêu cầu bồi thường chi phí nuôi dưỡng và phân chia lại tài sản.

Trong quá trình xét xử, con trai cả 4 lần từ chối giám định ADN, còn tuyên bố: “Tôi không muốn nhận người cha này”. Trớ trêu thay, cậu ta vẫn đòi ông 200.000 NDT (hơn 735 triệu đồng) để mua xe và tìm cách chiếm căn nhà của ông bà nội.

Dù có thể thắng kiện, ông Giang cho biết điều đó chẳng mang lại niềm vui. “Tôi ngồi ở ghế nguyên đơn nhưng thực chất lại như kẻ đang bị xét xử. Tôi thấy mình làm cha mẹ mất mặt, bản thân cũng không còn tôn nghiêm”, ông nghẹn ngào nói.

Cậu con trai đòi tài sản của ông bà nội "hờ". Ảnh: Sohu

Trước đây, dù khổ cực đến đâu, chỉ cần nghĩ tới 2 con và tổ ấm, ông Giang lại có động lực làm việc. Nhưng nay, sự thật tàn nhẫn bóc trần tất cả. Vợ phản bội, anh họ phản bội, còn 2 đứa trẻ mà ông yêu thương lại chẳng mang dòng máu của ông.

Dù đau đớn, ông vẫn chọn cách tìm đến pháp luật. Nhiều người bày tỏ hy vọng tòa án sẽ công bằng, xử lý nghiêm những người liên quan, từ bí thư thôn đến người anh họ, để trả lại công lý cho một người đàn ông hiền lành bị lừa dối suốt 23 năm.