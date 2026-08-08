Anh Vệ (tên đã thay đổi), hiện làm việc tại Ninh Ba, Chiết Giang, cho biết trước đó anh tình cờ đọc được một tin tức về trường hợp phát hiện con không cùng huyết thống. Những bất thường trong cuộc sống gia đình khiến anh liên tưởng đến hoàn cảnh của mình, trang QQ đưa tin.

Tháng 4/2026, anh quyết định tìm đến một trung tâm giám định tại Quảng Châu để thực hiện xét nghiệm ADN xác định quan hệ huyết thống với 3 cô con gái.

Mẫu xét nghiệm của con gái lớn và hai bé sinh đôi được gửi đi theo từng đợt. Không yên tâm với kết quả ban đầu, anh tiếp tục đổi mẫu để kiểm tra lại. Tổng cộng 4 báo cáo đều cho cùng một kết luận: 3 cô con gái không có quan hệ huyết thống với anh.

Anh Vệ sau đó thông báo kết quả cho vợ. Tuy nhiên, người vợ không chấp nhận các báo cáo này, cho rằng chỉ có kết quả giám định tư pháp mới có giá trị và yêu cầu tiến hành giám định theo thủ tục pháp lý.

Hai bên không thể thống nhất. Anh Vệ sau đó khởi kiện ra Tòa án Nhân dân quận Nam Trịnh, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây.

Theo trình tự tố tụng, tòa án chỉ định giám định tư pháp. Ngày 6/8, kết quả chính thức được công bố, xác nhận cả 3 cô con gái thực sự không có quan hệ huyết thống sinh học với anh Vệ. Kết quả này hoàn toàn trùng khớp với những báo cáo mà anh từng tự thực hiện trước đó.

Vì nghi ngờ vợ mình, người chồng đã đi xét nghiệm ADN và nhận kết quả buồn. Ảnh: Oriental Daily

Được biết, anh Vệ và vợ đăng ký kết hôn năm 2017. Trong 8 năm hôn nhân, họ có 3 con gái: con lớn hiện 8 tuổi, hai bé sinh đôi vừa tròn 1 tuổi vào tháng 7/2026.

Theo lời kể của anh Vệ, cuộc sống gia đình những năm đầu khá bình thường. Tuy nhiên, từ năm 2024, anh bắt đầu nhận thấy vợ có những biểu hiện khác thường.

Anh cho biết sau khi sinh đôi, hết thời gian ở cữ, hai bé được đưa về quê để bà nội chăm sóc. Trong khi đó, người mẹ được cho là ít hỏi han, quan tâm đến các con.

Anh Vệ cũng từng bắt gặp vợ đi cùng một người đàn ông lạ. Người vợ cũng nhiều lần đưa ra những lý do để ra ngoài. Ngoài ra, camera giám sát trong nhà và camera hành trình trên ô tô cũng từng bị tháo.

Dù đã có những nghi ngờ, anh vẫn cố gắng hàn gắn quan hệ vợ chồng sau khi vợ mang thai đôi, với mong muốn duy trì gia đình. Đến tháng 4/2026, những nghi ngờ tích tụ nhiều năm khiến anh quyết định làm xét nghiệm ADN.

Điều khiến anh đau lòng là kết quả không chỉ xảy ra với một đứa trẻ mà cả 3 cô con gái đều được xác định không có quan hệ huyết thống với anh. Theo anh Vệ, tại buổi giám định tư pháp, người vợ vẫn kiên quyết khẳng định 3 đứa trẻ là con ruột của anh.

“Cô ấy vẫn khẳng định rằng các con là của tôi”, anh Vệ kể.

Anh cho biết mình không có ý định trả thù. Điều anh quan tâm hiện tại là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân, đồng thời lo lắng cho mẹ già và những đứa trẻ mà anh đã chăm sóc suốt nhiều năm.

Luật sư Phó Kiến, người đại diện cho anh Vệ, cho biết thân chủ đưa ra 3 yêu cầu trước tòa gồm: chấm dứt quan hệ hôn nhân; yêu cầu người vợ hoàn trả các khoản chi phí nuôi dưỡng trong nhiều năm, gồm phí sinh hoạt, sữa bột, giáo dục và các khoản chăm sóc trẻ; đồng thời yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần.

Hiện kết quả giám định tư pháp đã được xác nhận. Vụ án chuẩn bị được đưa ra xét xử.