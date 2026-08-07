Điều cuối cùng ông Patrick McGee (hiện 77 tuổi) còn nhớ là cuộc trò chuyện với người phụ nữ ngồi bên cạnh, khi chiếc máy bay của chuẩn bị hạ cánh. Ký ức rõ ràng tiếp theo của ông là tỉnh dậy trong xe cứu thương.

Với những người có mặt trên chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines ngày hôm ấy, đó là cuộc chạy đua nghẹt thở với tử thần ở độ cao hơn 9.000m.

Ông Patrick McGee tìm kiếm ân nhân sau khi được cứu sống. Ảnh: KPNX

Giây phút sinh tử giữa bầu trời

Trong hành trình từ Omaha, bang Nebraska đến Phoenix, bang Arizona (Mỹ) hôm 29/7, ông Patrick McGee bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim dẫn đến ngừng tim. Ông gục xuống ngay trên máy bay và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Khi máy bay vẫn đang chuẩn bị hạ cánh, các tiếp viên và hành khách lập tức phối hợp ứng cứu. May mắn trên chuyến bay có 2 nữ y tá đã không ngần ngại lao đến can thiệp, giữ sự sống cho ông đến khi máy bay đáp xuống sân bay và lực lượng y tế tiếp nhận.

Lora Holton, một y tá hồi sức tích cực đã nghỉ hưu, nhận thấy ông ngừng thở, bà lập tức quỳ xuống thực hiện ép tim. Kaitlyn Louchheim, một y tá đang trong tuổi lao động đã chung tay tiếp sức cứu người.

Cô cố gắng làm theo đúng kỹ thuật giữa không gian chật hẹp, kiên trì thực hiện từng nhịp ép trong nhiều phút liên tục. Sau đó, ông McGee dần có dấu hiệu sự sống trở lại, bụng phập phồng và từ từ mở mắt.

"Khoảnh khắc ấy khiến tất cả mọi người đều vỡ òa. Ai cũng vui mừng khi thấy ông ấy bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại", Holton kể.

Hãng hàng không Southwest Airlines chia sẻ sau vụ việc: "Hãng hàng không Southwest Airlines vô cùng biết ơn sự hỗ trợ y tế của hành khách trong tình huống khẩn cấp. Không có điều gì quan trọng hơn đối với Southwest Airlines bằng sự an toàn của hành khách và nhân viên của chúng tôi".

Hành trình đi tìm ân nhân

Khi sức khỏe dần ổn định, ông McGee muốn biết là ai đã cứu mình. Ông quyết định chia sẻ câu chuyện với truyền thông địa phương, hy vọng có thể tìm được ân nhân, theo Timesofindia.

Sau nhiều ngày, cuối cùng ông cũng tìm được cô Kaitlyn Louchheim.

Hôm 3/8, họ đã có cuộc trò chuyện đầu tiên qua điện thoại vô cùng xúc động.

McGee không ngừng gửi lời cảm ơn và gọi cô là "thiên thần" của cuộc đời mình. "Họ nói tôi đã chết rồi nhưng sau đó được cứu sống. Tôi mang ơn những người đã cứu sống mình", ông chia sẻ.

Ít ai biết rằng Louchheim vốn không định đi chuyến bay này. Cô phải đổi vé vào phút cuối vì đó là chuyến bay sớm hơn, để cô kịp về nhà trong ngày sinh nhật con gái.

"Thực ra, tôi chỉ là người tình cờ ở đúng nơi, đúng thời điểm mà thôi. Nếu có cơ hội làm điều tốt, tôi nghĩ nên làm ngay, không chần chừ", cô chia sẻ.

Ông McGee vẫn đang trong quá trình hồi phục sức khỏe tại bệnh viện. Sau khi sức khỏe ổn định, ông sẽ lên kết hoạch cho buổi gặp mặt để có thể trực tiếp nói lời cảm ơn ân nhân.