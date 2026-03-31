Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh sự thay đổi có tính bước ngoặt trong tư duy xây dựng pháp luật. Ông cho rằng, nếu trước đây đặt trọng tâm vào “xây dựng và hoàn thiện” thì trong giai đoạn tới cần tập trung vào “hoàn thiện” hệ thống pháp luật.

Theo Thứ trưởng, sau 40 năm đổi mới, hệ thống pháp luật Việt Nam đã cơ bản bao phủ các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay không còn là mở rộng về số lượng, mà là nâng cao chất lượng, bảo đảm tính kịp thời và hiệu quả thực thi, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Hệ thống pháp luật phải gắn chặt với khát vọng phát triển đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú cho biết, Kết luận số 09 đặt ra 3 mục tiêu cốt lõi trong tạo lập cấu trúc hệ thống pháp luật.

Đó là bảo đảm tính hiện đại, hợp lý, khoa học và bao quát đầy đủ các lĩnh vực xã hội; hướng tới các chuẩn mực chung của nhân loại về dân chủ, minh bạch, dễ tiếp cận; và đặc biệt là chuyển đổi hệ thống pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Trong đó, pháp luật phải đóng vai trò dẫn dắt, “đi trước mở đường” để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trong các lĩnh vực mới như công nghệ tài chính (Fintech), trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox)…

Tại Hội nghị, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) Nguyễn Văn Cương đã giới thiệu nội dung chính của Đề cương Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Đa số đại biểu dự Hội nghị đánh giá, Kết luận 09 có rất nhiều nội dung mới và có tính vượt trội so với hệ thống pháp luật hiện nay và kỳ vọng rằng việc thực hiện đầy đủ các nội dung của Kết luận 09 sẽ tạo ra một sự thay đổi căn bản cho hệ thống pháp luật Việt Nam…

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh, về việc thực hiện Kết luận số 09 của Bộ Chính trị, mặc dù văn bản này chỉ dài 4 trang nhưng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hình hệ thống pháp luật.

Việc triển khai Kết luận không thể hoàn thành trong “một sớm một chiều” mà đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan Tư pháp, các tổ chức pháp chế Bộ, ngành và Sở Tư pháp địa phương.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu trọng tâm công tác sẽ tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ lớn cần được hoàn thiện ngay trong năm 2026.

Cụ thể, cần tập trung sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện đợt tổng rà soát hệ thống pháp luật trên quy mô toàn quốc và xây dựng Đề án Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Với khối lượng công việc đồ sộ và phức tạp, trong khi thời gian thực hiện còn lại của năm 2026 không còn nhiều, đòi hỏi toàn ngành phải nỗ lực hết sức, đồng thời cần được bổ sung các nguồn lực cần thiết.

Bộ Tư pháp khẳng định sẽ luôn đồng hành, sẵn sàng chia sẻ cách làm và trực tiếp tháo gỡ khó khăn cùng các tổ chức pháp chế, các Sở Tư pháp địa phương để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, từng bước chuẩn hóa hệ thống pháp luật Việt Nam về cả hình thức lẫn cơ chế vận hành.

Tuyết Nhung