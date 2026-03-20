Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp. Ảnh: VGP

Trước đó, ngày 11/3/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng BCĐ TƯ về hoàn thiện thể chế, pháp luật chủ trì Phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với 5 nội dung trọng tâm, gồm:

Dự thảo Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI; Dự thảo Đề cương Đề án "Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới"; Cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hoá các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị; Cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hoá chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm và Kết quả công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, ý kiến của các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo, các đồng chí tham dự Phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

Thứ nhất, về dự thảo Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI: Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ Chính phủ và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng dự thảo Đề án.

Thường trực Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất với mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, các định hướng, nhiệm vụ lập pháp và nguyên tắc xác định thứ tự ưu tiên được đề xuất trong dự thảo Đề án.

Đề nghị Đảng uỷ Quốc hội tiếp thu các ý kiến tại Phiên họp để tiếp tục hoàn thiện Đề án, trong đó, cần đặc biệt chú trọng việc thể chế hoá ngay trong năm 2026 những nội dung cốt lõi, quan trọng của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời, bảo đảm đồng bộ với Kết luận số 09-KL/TW, ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng trình Bộ Chính trị thông qua Đề án trước khi Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI khai mạc.

Thứ 2, về dự thảo Đề cương Đề án "Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới": Thường trực Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất với dự thảo Đề cương Đề án.

Giao Đảng uỷ Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến tại Phiên họp để hoàn thiện Đề cương, khẩn trương tổ chức nghiên cứu, xây dựng Đề án và báo cáo Ban Chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9/2026…

Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất với đề xuất mở rộng phạm vi của Đề án, bao gồm nội dung Chiến lược cải cách tư pháp.

Về thẩm quyền ban hành Nghị quyết về Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, trên cơ sở các nội dung cụ thể của Đề án, Đảng uỷ Bộ Tư pháp báo cáo Bộ Chính trị hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành Nghị quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

Thứ 3, về Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hoá các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị: Thường trực Ban Chỉ đạo nhất trí với các đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân.

Đề nghị Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo Đảng uỷ Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan tiếp tục cụ thể hoá, thể chế hoá đầy đủ các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Đại hội XIV, Nghị quyết số 68-NQ/TW và các Nghị quyết chiến lược khác của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị.

Cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ pháp luật; bảo đảm các nguồn lực về đất đai, vốn, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thị trường để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn...

Đồng thời, sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế thực thi hiệu quả để cá nhân, hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển thành các doanh nghiệp lớn; các doanh nghiệp lớn phải trở thành các tập đoàn tầm khu vực và quốc tế, làm giàu chính đáng cho gia đình, doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển giàu mạnh, phồn vinh của đất nước. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh…

Thứ 4, về Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hoá chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm: Thường trực Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất với đánh giá và đề xuất của Đảng uỷ Bộ Y tế.

Quan điểm xuyên suốt trong hoàn thiện cơ chế, chính sách về an toàn thực phẩm là bảo đảm tốt nhất sức khoẻ Nhân dân, làm cho người dân yên tâm hơn khi sử dụng thực phẩm hằng ngày; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm chân chính, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp thực phẩm phát triển bền vững; đồng thời, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm chất lượng làm ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân…

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo triển khai chủ trương hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối từ trung ương đến địa phương; xây dựng Đề án cụ thể trình Bộ Chính trị trong tháng 4/2026.

Thứ 5, về Báo cáo kết quả công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Thường trực Ban Chỉ đạo ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ Chính phủ và các cơ quan trong việc đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kịp thời thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng.

Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện theo tư duy mới vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển, tháo gỡ vướng mắc kìm hãm sự phát triển, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2025 đã xử lý cơ bản các "điểm nghẽn" do quy định pháp luật; trong số 317 phản ánh, kiến nghị cần xử lý trong năm 2026, chỉ hơn 2 tháng đầu năm đã xử lý được 159/317 phản ánh, kiến nghị, chiếm 50,2%.

Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan liên quan cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, đưa thể chế và pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh và động lực kiến tạo phát triển, góp phần hiện thực hoá 2 mục tiêu 100 năm của đất nước; đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống; bảo đảm chuyển tư duy đánh giá hiệu quả pháp luật từ “pháp luật tốt trong văn bản” sang “pháp luật tốt trong cuộc sống”.

Tuyết Nhung