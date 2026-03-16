Ngày 16/3, tại xã Hoành Mô (Quảng Ninh) diễn ra chương trình sơ kết 10 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Cửa Khẩu và thôn Động Trung. Sự kiện là dịp để hai địa phương cùng nhìn lại chặng đường hợp tác, giao lưu và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.

Xã vùng cao biên giới Hoành Mô có 94% dân số là đồng bào DTTS, 13/22 thôn giáp biên với Trung Quốc, trong đó 7 thôn đã ký kết mô hình kết nghĩa với 4 thôn phía Trung Quốc.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Hoành Mô Hoàng Kiên Trung cho biết, trong suốt 10 năm qua, mô hình kết nghĩa giữa hai thôn được duy trì thường xuyên và từng bước đi vào nền nếp. Thông qua các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, thăm hỏi và trao đổi kinh nghiệm trong lao động sản xuất, tình đoàn kết và sự hiểu biết giữa người dân hai bên ngày càng được củng cố.

Nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức như giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; đồng thời phối hợp tham gia giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Trong 10 năm qua, hơn 300 lượt người dân của hai thôn đã cùng lực lượng chức năng tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới. Qua đó, nhiều dấu hiệu bất thường được phát hiện và thông báo kịp thời, góp phần giữ vững ổn định, an toàn khu vực biên giới.

Việc duy trì và phát triển mô hình này tiếp tục góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.