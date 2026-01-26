Gói và nấu bánh chưng tặng cho nhân dân trên địa bàn vui Xuân đón Tết.

Chương trình gồm các hoạt động: Tổ chức khám, cấp thuốc, cắt tóc miễn phí, tổ chức gói bánh chưng, các trò chơi dân gian, trao tặng quà cho nhân dân trên địa bàn xã biên giới Hướng Lập (Việt Nam) và Sê Pôn (Lào).

Tham dự chương trình có: ông Hoàng Đức Thắng - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị; Thượng tá Hồ Phú Vinh - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, các cơ quan ban ngành, đoàn thể xã Hướng Lập; cùng đông đảo người dân địa phương.

Về phía nước bạn Lào có Phó Chủ tịch huyện Sê Pôn, đại diện lãnh đạo Đại đội Biên phòng 321, Trạm Công an La Cồ - đơn vị đã kết nối với Đoàn thiện nguyện Y Bác sĩ Hà Nội - tổ chức cấp phát thuốc và khám chữa bệnh miễn phí cho các hộ dân trên địa bàn xã Hướng Lập.

Tổ chức khám bệnh miễn phí cho nhân dân địa phương.

Tại Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" năm nay, Ban Tổ chức trao tặng hơn 1.000 suất quà cho nhân dân trên địa bàn xã Hướng Lập, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng; trao tặng 120 suất quà cho nhân dân Cụm bản A Via (Lào), mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cùng 5 giường ngủ, 1 tivi, quần áo, chăn bông… (tổng giá trị gần 100 triệu đồng).

Ban Tổ chức cũng trao tặng 10 suất học bổng cho các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” năm 2026; tổ chức đêm lửa trại, giao lưu văn hóa văn nghệ với nhân dân trên địa bàn.

Trao tặng học bổng cho các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Ngoài việc tặng quà Tết, Chi đoàn Đồn Biên phòng Hướng Lập đã tổ chức chương trình “Tay kéo Biên phòng”, cắt tóc miễn phí cho hơn 150 người dân; cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã gói và nấu 450 cặp bánh chưng tại địa điểm tổ chức chương trình để trao tặng cho nhân dân trên địa bàn.

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 được tổ chức thành công, bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Phát thuốc miễn phí cho nhân dân địa phương.

Tặng quà cho xã Hướng Lập.

Tặng quà cho cụm bản A Via (Lào).

Cắt tóc cho trẻ em địa phương.