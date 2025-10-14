Với nhiều năm học tập và làm việc tại nước ngoài hay trong vai trò trước đó là Giám đốc Chiến lược, bà Kiều Anh được kỳ vọng là "nhạc trưởng" điều phối toàn bộ dự án IPO đầy tham vọng của Meey Group.

Người đứng sau những bước đi quốc tế táo bạo

Hành trình của bà Nguyễn Lý Kiều Anh với Meey Group không phải là một cuộc hợp tác ngắn hạn. Trong vai trò Giám đốc Chiến lược, bà đã góp phần định hình chiến lược toàn cầu hóa của Meey Group, đặt nền móng cho những bước đi quốc tế táo bạo.

Tân Tổng Giám đốc Meey Group - bà Nguyễn Lý Kiều Anh

Sự kết hợp giữa tầm nhìn của ông Hoàng Mai Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Meey Group - về thị trường địa phương và kinh nghiệm quốc tế của bà Kiều Anh đã tạo nên một bộ đôi lãnh đạo cân bằng. Đây là yếu tố then chốt thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Quyết định bổ nhiệm được đưa ra ngay sau thành công của chuỗi sự kiện quốc tế, trong đó có roadshow tại Nasdaq và các hoạt động gặp gỡ nhà đầu tư toàn cầu. Thời điểm này không phải ngẫu nhiên, khi Meey Group đang chuẩn bị bước vào giai đoạn then chốt của dự án IPO, cần một người lãnh đạo có khả năng điều phối toàn diện, am hiểu sâu sắc về thị trường vốn quốc tế và có kinh nghiệm xử lý các thách thức đa văn hóa.

Điểm mạnh lớn nhất của bà Kiều Anh nằm ở 15 năm học tập và làm việc trong môi trường quốc tế, nơi bà tích lũy được hiểu biết sâu rộng về cách thức vận hành của các tập đoàn đa quốc gia, chuẩn mực quản trị công ty theo tiêu chuẩn toàn cầu, và đặc biệt là quy trình niêm yết trên các sàn chứng khoán quốc tế.

Kinh nghiệm này đặc biệt quý giá trong bối cảnh Meey Group đang hướng tới niêm yết tại một trong những thị trường vốn khắt khe nhất thế giới. Không chỉ đơn thuần là đáp ứng các yêu cầu tài chính và pháp lý, IPO quốc tế còn đòi hỏi khả năng truyền tải câu chuyện doanh nghiệp một cách thuyết phục đến cộng đồng nhà đầu tư toàn cầu, xây dựng lòng tin với các tổ chức tài chính quốc tế, và duy trì tiêu chuẩn minh bạch cao sau niêm yết.

Người "nhạc trưởng" dự án IPO của Meey Group

Theo đại diện Meey Group, dự án IPO quốc tế là một "bản giao hưởng" phức tạp với nhiều "nhạc cụ" cần được điều phối nhịp nhàng. Trước đây và bây giờ, với tư cách CEO, bà Kiều Anh đã dẫn dắt các “thuyền viên” của Meey Group đảm bảo sự đồng bộ giữa nhiều mảng công việc quan trọng.

Về tài chính và pháp lý, bà Kiều Anh đã lên kế hoạch đảm bảo báo cáo tài chính đáp ứng chuẩn mực quốc tế (IFRS), hoàn thiện hệ thống quản trị công ty, và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của cơ quan quản lý Mỹ.

Với quan hệ nhà đầu tư, bà Kiều Anh đã xây dựng và duy trì mối quan hệ cũng như thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Có những nhà đầu tư quốc tế đã thực hiện các cam kết tài chính không nhỏ, điều này cho thấy niềm tin vào đội ngũ lãnh đạo, và bà Kiều Anh đã phát huy lợi thế này để mở rộng cơ sở nhà đầu tư.

Bà Kiều Anh cùng Ban lãnh đạo cấp cao định hướng dẫn dắt Meey Group những bước đi vững chắc trên con đường hội nhập

Tân CEO của Meey Group cũng đã xây dựng câu chuyện Meey Group trên sân chơi quốc tế, làm nổi bật lợi thế cạnh tranh và tiềm năng tăng trưởng trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam và khu vực.

Bên cạnh đó, các mảng kinh doanh cốt lõi không bị bà Kiều Anh bỏ ngỏ, đà tăng trưởng vẫn được duy trì, nhất là trong giai đoạn IPO. Các chỉ số tài chính luôn đảm bảo hấp dẫn các nhà đầu tư.

Trong vai trò mới, bà Kiều Anh được kỳ vọng đưa Meey Group vượt qua cột mốc IPO để trở thành một công ty đại chúng toàn cầu thực thụ. Điều này không chỉ dừng lại ở việc niêm yết thành công mà còn là xây dựng một tổ chức có khả năng cạnh tranh, tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị cao nhất, và tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông.

Kinh nghiệm quốc tế của bà cũng sẽ giúp Meey Group mở rộng hoạt động sang các thị trường mới, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ toàn cầu, và thu hút nhân tài quốc tế.

Đại diện Meey Group nhấn mạnh, việc bổ nhiệm bà Nguyễn Lý Kiều Anh làm CEO không chỉ là một thay đổi nhân sự thông thường mà là tuyên bố về quyết tâm toàn cầu hóa của doanh nghiệp.

(Nguồn: Meey Group)