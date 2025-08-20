Ban đầu, ông cố chịu đựng, nghĩ đó chỉ là biểu hiện thông thường của tuổi già. Cơn đau kéo dài nửa năm, dần trở nên dữ dội hơn, khiến ông không thể giấu gia đình và quyết định đến bệnh viện kiểm tra.

Tại đây, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Anh, nguyên bác sĩ Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khám cho ông. Kết quả siêu âm ban đầu phát hiện một khối u lớn ở gan phải. Để chẩn đoán chính xác, bệnh nhân được thực hiện loạt xét nghiệm chuyên sâu như chụp CT toàn thân, nội soi đường tiêu hóa, xét nghiệm máu và kiểm tra virus viêm gan.

Bác sĩ kết luận ông T. bị ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn cuối, kèm theo u vệ tinh và nhiễm virus viêm gan B. Đây là giai đoạn muộn, tiên lượng thường kém nhưng các bác sĩ vẫn hội chẩn kỹ lưỡng để đề xuất phác đồ điều trị tối ưu.

Phác đồ được xây dựng theo hai giai đoạn: Đầu tiên, sử dụng kháng thể đơn dòng kết hợp thuốc miễn dịch để tiêu diệt tế bào ác tính ở khối u chính và các ổ di căn nhỏ. Nếu đáp ứng tốt, sẽ tiến hành can thiệp nút mạch để kiểm soát khối u lớn.

Nghe tư vấn, ông T. im lặng suy nghĩ vài phút, rồi đáp gọn: "Tôi đồng ý điều trị. Ngày mai luôn".

Bác sĩ Duy Anh ấn tượng sâu sắc với ông cụ ở tuổi 71 tuổi, đối mặt với chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối mà không hề nao núng.

Quá trình điều trị diễn ra suôn sẻ theo lộ trình. Sau 5 tháng, kết quả chụp CT lại khiến cả ê-kíp bất ngờ vì các khối u vệ tinh biến mất hoàn toàn, khối u chính được nút mạch trọn vẹn, không còn dấu hiệu tăng sinh mạch máu - nghĩa là tế bào ung thư gần như bị tiêu diệt. Đây là cơ hội vàng để phẫu thuật cắt gan, mở ra hy vọng chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Khối u của bệnh nhân biến mất gần như hoàn toàn sau điều trị. Ảnh: BSCC.

Khi bác sĩ đề xuất lịch mổ, ông T. gật đầu đồng ý nhưng xin lùi lại hai tuần. Ban đầu, các bác sĩ lo lắng, nghĩ ông ngại phẫu thuật hoặc sợ "động dao kéo". Nhưng khi gặng hỏi, ông cười hiền: "Tôi cần chờ tham dự xong hội làng. Năm nay, tôi nằm trong đội rước kiệu, kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu, không muốn bỏ lỡ". Dù đang mang bệnh nặng, ông vẫn giữ tinh thần trách nhiệm với làng xóm, coi đó là niềm vui sống. Hai tuần sau, đúng hẹn, ông bước vào phòng mổ với vẻ lạc quan.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, kéo dài nhưng không gặp biến chứng. Ông T. hồi phục nhanh chóng, không cần dùng thêm thuốc bổ trợ. Sau mổ, người bệnh tuân thủ nghiêm ngặt lịch tái khám định kỳ. Đến nay, ung thư gan đã được kiểm soát hoàn toàn, ông trở lại cuộc sống bình thường, tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng.

Bác sĩ Duy Anh cho rằng, ông T. không chỉ chữa khỏi bệnh mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người về tinh thần sống có trách nhiệm, lạc quan đối mặt thử thách.

Ung thư gan là một trong những loại ung thư phổ biến trên thế giới và là ung thư thường gặp nhất tại Việt Nam. Ung thư biểu mô tế bào gan là loại tổn thương thường gặp nhất trong các loại ung thư tại gan và cũng đứng đầu trong các nguyên nhân tử vong liên quan đến ung thư tại Việt Nam.

Mắc bệnh ung thư là thử thách khắc nghiệt, làm hao tổn đến tinh thần, nguồn lực của người bệnh và gia đình. Đa phần khi biết mình bị ung thư, tâm trạng của người bệnh là buồn khổ, giận dữ, sợ hãi, lo lắng, một số người thậm chí tuyệt vọng.

Tuy nhiên, bác sĩ Duy Anh cho rằng tinh thần lạc quan, tích cực giúp việc đương đầu và vượt lên bệnh ung thư dễ dàng hơn, từ đó quá trình điều trị cũng hiệu quả hơn là bi quan, chán nản.

