Most Valuable Player: Karina Denisova (Zhetysu)

Best Setter: Daria Sharhorodska (Zhetysu)

Best Outside Spikers: Vi Thị Như Quỳnh(VTV Bình Điền Long An), Karina Denisova (Zhetysu)

Best Middle Blockers: Valeriya Yakutina (Zhetysu), Tichakorn Boonlert (Nakhon Ratchasima QminC)

Best Opposite Spiker: Trần Thị Thanh Thúy (VTV Bình Điền Long An)

Best Libero: Nguyễn Khánh Đang (VTV Bình Điền Long An)