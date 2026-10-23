Al Nassr giành chiến thắng 3-1 trước Al Faisaly tại vòng 11 Saudi Pro League 2026/27, trong ngày Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng.

Ngay phút thứ 4, Alhamddan mở tỷ số cho đội khách sau tình huống phối hợp với Sadio Mane và Ronaldo.

Phút 32, tiền đạo 41 tuổi người Bồ Đào Nha suýt nhân đôi cách biệt nhưng cú sút chéo góc lại đưa bóng dội cột dọc.

Ronaldo tiến gần hơn đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp - Ảnh: Al Nassr

Sang hiệp hai, Ronaldo đánh đầu ngược đẹp mắt từ quả đá phạt của Joao Felix ở phút 49, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng thứ 982 trong sự nghiệp, giúp siêu sao Bồ Đào Nha tiến gần cột mốc 1.000 bàn.

Phút 66, Bongonda rút ngắn tỷ số cho Al Faisaly. Tuy nhiên, cầu thủ vào sân Angelo Gabriel lập công phút 79, ấn định chiến thắng 3-1 cho Al Nassr. Kết quả này giúp thầy trò HLV Postecoglou san bằng điểm số 25 với đội đầu bảng Al Qadisiyah.

Ghi bàn:

Al Nassr: Alhamddan (4'), Ronaldo (49'), Angelo Gabriel (79')

Al Faisaly: T. Bongonda (66')

Đội hình thi đấu

Al Faisaly (3-4-3): Fernando Pacheco (1); Andrei (5), Abdoulaye Seck (4), M. Jahfali (70); Y. Barnawi (2), Flávio (8), E. Al-Muwallad (6), M. Al-Shanqiti (50); A. Al-Bishi (24), A. Mendy (19), A. Al-Mogren (14).

Al Nassr (4-4-2): Bento (24); A. Aman (70), Iñigo Martínez (26), A. Alamri (5), Nawaf Al-Boushal (12); Sadio Mané (10), Abdullah Al-Khaibari (17), S. Costa (11), João Félix (79); Cristiano Ronaldo (7), A. Alhamddan (9).