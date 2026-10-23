Al Nassr giành chiến thắng 3-1 trước Al Faisaly tại vòng 11 Saudi Pro League 2026/27, trong ngày Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng.
Ngay phút thứ 4, Alhamddan mở tỷ số cho đội khách sau tình huống phối hợp với Sadio Mane và Ronaldo.
Phút 32, tiền đạo 41 tuổi người Bồ Đào Nha suýt nhân đôi cách biệt nhưng cú sút chéo góc lại đưa bóng dội cột dọc.
Sang hiệp hai, Ronaldo đánh đầu ngược đẹp mắt từ quả đá phạt của Joao Felix ở phút 49, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng thứ 982 trong sự nghiệp, giúp siêu sao Bồ Đào Nha tiến gần cột mốc 1.000 bàn.
Phút 66, Bongonda rút ngắn tỷ số cho Al Faisaly. Tuy nhiên, cầu thủ vào sân Angelo Gabriel lập công phút 79, ấn định chiến thắng 3-1 cho Al Nassr. Kết quả này giúp thầy trò HLV Postecoglou san bằng điểm số 25 với đội đầu bảng Al Qadisiyah.
Ghi bàn:
Al Nassr: Alhamddan (4'), Ronaldo (49'), Angelo Gabriel (79')
Al Faisaly: T. Bongonda (66')
Đội hình thi đấu
Al Faisaly (3-4-3): Fernando Pacheco (1); Andrei (5), Abdoulaye Seck (4), M. Jahfali (70); Y. Barnawi (2), Flávio (8), E. Al-Muwallad (6), M. Al-Shanqiti (50); A. Al-Bishi (24), A. Mendy (19), A. Al-Mogren (14).
Al Nassr (4-4-2): Bento (24); A. Aman (70), Iñigo Martínez (26), A. Alamri (5), Nawaf Al-Boushal (12); Sadio Mané (10), Abdullah Al-Khaibari (17), S. Costa (11), João Félix (79); Cristiano Ronaldo (7), A. Alhamddan (9).
90'+5
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 cho Al Nassr trước ngay trên sân của Al Faisaly. Kết quả này giúp thầy trò HLV Postecoglou san bằng điểm số 25 với đội đầu bảng Al Qadisiyah.
85'
Ronaldo lại có cơ hội, anh băng lên dứt điểm chéo góc đưa bóng đi chệch cột dọc. Tuy nhiên trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị đối với CR7.
79'
Ronaldo lại ghi dấu ấn
Từ cánh phải, Ronaldo bấm bóng vào vòng cấm chủ nhà để Alhamddan đỡ ngực làm tường, Angelo Gabriel thực hiện cú dứt điểm sát vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-1 cho Al Nassr.
66'
Chủ nhà có bàn rút ngắn cách biệt
Đón quả treo bóng của đồng đội vào vòng cấm, T. Bongonda đánh đầu hiểm hóc tung lưới Al Nassr, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
63'
Dẫn trước với cách biệt hai bàn, Al Nassr vẫn không ngừng tấn công để ghi thêm bàn, đảm bảo chiến thắng qua đó bắt kịp điểm số 25 với đội đầu bảng Al Qadisiyah.
52'
Đón đường căng ngang của đồng đội bên cánh phải, Ronaldo thoải mái đệm bóng cận thành tung lưới Al Faisaly lần thứ ba. Tuy nhiên, VAR xác định đã có lỗi của đồng đội CR7 trước đó.
49'
Ronaldo ghi bàn thứ 982
Từ tình huống cố định bên cánh phải, Joao Felix treo bóng vào vòng cấm để Ronaldo đánh đầu ngược đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0 cho Al Nassr. Đây là pha lập công thứ 982 của siêu sao 41 tuổi người Bồ Đào Nha.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách Al Nassr.
41'
Thêm một cơ hội nữa dành cho đội chủ nhà nhưng Al-Mogren đệm bóng cận thành Al Nassr đi ra ngoài khó tin.
36'
CĐV Al Nassr trải qua phen thót tim khi cầu thủ Al Faisaly đá phạt trúng hàng rào rồi đá bồi đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành.
32'
Ronaldo sút bóng dội cột dọc
Ronaldo đột phá rồi tung cú sút chéo góc, thủ môn Fernando Pacheco đã bị đánh bại nhưng cột dọc cứu cho Al Faisaly khỏi bàn thua thứ hai.
25'
Đội chủ nhà Al Faisaly nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội, tuy nhiên chủ nhà đang gặp khó khăn trước lối chơi quyết liệt của các cầu thủ Al Nassr.
18'
Với dàn ngôi sao chất lượng, Al Nassr kiểm soát thế trận và không giấu mục tiêu giành chiến thắng đậm trước đội bóng đang xếp ở nhóm cuối BXH Saudi Pro League.
11'
Nawaf Al-Boushal của Al Nassr trong nỗ lực tham gia phòng ngự suýt chút nữa có pha phản lưới nhà.
4'
Alhamddan mở tỷ số sớm cho Al Nassr
Từ đường chuyền của Sadio Mane, Ronaldo chủ động nhường bóng để Alhamddan vung chân sút xa đưa bóng đi căng và chìm làm tung lưới đội chủ nhà Al Faisaly.
20h30
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
20h25
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
20h10
Cầu thủ hai CLB đang khởi động trước trận đấu.
20h00
19h45
Al Nassr hướng tới chiến thắng khi làm khách trước Al Faisaly lúc 20h30 ngày 23/10, thuộc vòng 11 Saudi Pro League 2026/27.
Đội bóng của Cristiano Ronaldo vừa đánh bại Neom 1-0 nhờ pha lập công của Joao Felix. Tuy nhiên, hàng công vẫn cần cải thiện hiệu quả dứt điểm, đặc biệt khi Ronaldo vừa đá hỏng phạt đền.
Trong khi đó, Al Faisaly đứng thứ 15 với 6 điểm sau 8 trận. Dù vừa thắng Al Kholood 3-2 và hòa Al Shabab 2-2, đội chủ nhà vẫn bị đánh giá thấp hơn.
Sở hữu Ronaldo, Sadio Mane, Kingsley Coman và Joao Felix, Al Nassr có lực lượng vượt trội. Nếu tận dụng tốt cơ hội, đội khách hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi nhóm đầu bảng.