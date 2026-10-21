Cristiano Ronaldo đá hỏng phạt đền cuối hiệp một, nhưng Al Nassr vẫn giành chiến thắng 1-0 trước Neom nhờ pha lập công của Joao Felix ở vòng 10 Saudi Pro League 2026/27.

Al Nassr trải qua trận đấu khó khăn khi tiếp đón Neom tại vòng 10 Saudi Pro League 2026/27. Dù được đánh giá cao hơn, đội bóng của Cristiano Ronaldo phải rất vất vả mới giành trọn 3 điểm.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Al Nassr chủ động kiểm soát bóng và tổ chức những đợt tấn công. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Neom thi đấu tập trung, khiến đội chủ nhà gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội.

Joao Felix ghi bàn duy nhất của trận đấu - Ảnh: Al Nassr

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 45+6, khi Al Nassr được hưởng quả phạt đền. Cristiano Ronaldo đứng trước cơ hội mở tỷ số nhưng bất ngờ thực hiện không thành công, khiến hiệp một khép lại với tỷ số 0-0.

Sang hiệp hai, Al Nassr tiếp tục gia tăng sức ép nhằm phá vỡ thế bế tắc. Phút 61, Angelo Gabriel thực hiện đường kiến tạo thuận lợi để Joao Felix dứt điểm chính xác, ghi bàn mở tỷ số 1-0.

Có lợi thế dẫn bàn, đội chủ nhà thi đấu chủ động hơn, trong khi Neom nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công.

Ronaldo gây thất vọng khi đá hỏng quả phạt đền, lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số - Ảnh: Al Nassr

Thống kê cho thấy Al Nassr kiểm soát bóng 60%, tung ra 10 cú sút, trong đó có 2 lần trúng đích. Neom chỉ có 5 pha dứt điểm và 1 lần đưa bóng trúng mục tiêu.

Chung cuộc, Al Nassr thắng 1-0, qua đó giành 3 điểm quan trọng. Dù Ronaldo bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm 11m, Joao Felix vẫn kịp tỏa sáng để giúp đội nhà vượt qua thử thách.