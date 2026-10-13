Cristiano Ronaldo tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng khi lập công giúp Al Nassr đánh bại Neftchi Fergana 3-1 tại AFC Champions League Elite, qua đó nâng thành tích lên 981 bàn thắng trong sự nghiệp.

Tiếp đón đại diện Uzbekistan trên sân nhà, Al Nassr nhanh chóng áp đặt thế trận với những đợt tấn công liên tiếp. Dù tổ chức phòng ngự khá chặt chẽ, Neftchi Fergana chỉ có thể đứng vững trong hơn 30 phút đầu tiên.

Phút 33, Angelo Gabriel khai thông thế bế tắc bằng pha dứt điểm chính xác, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Ronaldo ngày càng tiến gần hơn đến cột mốc 1.000 bàn thắng - Ảnh: Al Nassr

Đến phút 42, Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một chân sút hàng đầu. Nhận bóng trong vòng cấm, siêu sao 41 tuổi xoay người dứt điểm nhanh như chớp, nhân đôi cách biệt cho Al Nassr.

Đáng chú ý, đây là bàn thắng đầu tiên của Ronaldo tại AFC Champions League Elite mùa này, đồng thời đánh dấu pha lập công thứ 981 trong sự nghiệp. CR7 hiện chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng đúng 19 lần lập công.

Sang hiệp hai, Al Nassr bất ngờ thi đấu thiếu tập trung, tạo điều kiện để Odilov rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 51.

Tuy nhiên, hy vọng lội ngược dòng của Neftchi Fergana nhanh chóng tan biến khi Alibaev nhận thẻ đỏ ở phút 65.

Chơi hơn người, Al Nassr tiếp tục gây sức ép và có thêm bàn thắng nhờ tình huống phản lưới của Gofurov, qua đó ấn định chiến thắng 3-1.

Ghi bàn:

Al Nassr: Gabriel 33', Ronaldo 42', Gofurov 78' (phản lưới)

Neftchi Fergana: Odilov 51'

Thẻ đỏ: Alibaev 65'

Đội hình xuất phát:

Al Nassr: Bento, Boushal, Simaka, Martinez, Aman, Coman, Samu Costa, Angelo, Mane, Joao Felix, Ronaldo

Neftchi Fergana: Ergashev, Kouao, Michel, Gofurov, Ciger, Yuldoshev, Ismoilov, Alibaev, Iskanderov, Yan Sasse, Forss