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Ngay phút thứ 2, Lamine Yamal tận dụng triệt để sai lầm của Guehi để mở tỷ số cho đội khách
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Niềm vui của tiền đạo 19 tuổi
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Bị dẫn bàn sớm, tuyển Anh vùng lên mạnh mẽ
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Họ nhanh chóng tìm được bàn gỡ nhờ công Anthony Gordon
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Phút 40, Harry Kane đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1
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Hiệp một khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về tuyển Anh
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Đầu hiệp hai, Tam sư được hưởng quả 11m khi Rodri phạm lỗi với Bellingham trong vòng cấm. Tuy nhiên, Harry Kane lại sút dội xà từ khoảng cách 11m
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Phút 60, Alex Baena gỡ hòa 2-2 với pha cứa lòng đầu vòng cấm
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Tây Ban Nha vượt lên trong nghịch cảnh
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Phút 74, Mikel Oyarzabal vừa vào sân đã mang đến khác biệt
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Anh xé lưới Trafford để ấn định chiến thắng 3-2 cho tuyển Tây Ban Nha
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Nhà ĐKVĐ Thế giới thị uy sức mạnh tại Wembley

Nguồn ảnh: Uefa, FA, 433, SEFutbol