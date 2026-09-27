Tây Ban Nha bị xem là đội bóng yếu bóng vía (chỉ đá hay vòng loại), trước khi làm 'ông vua' bóng đá châu Âu lẫn thế giới ở thế kỷ 21 - 3 lần vô địch EURO và 2 lần World Cup.