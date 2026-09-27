Nguồn ảnh: Uefa, FA, 433, SEFutbol
Thành công của Tây Ban Nha tại World Cup 2026, đến sự vượt trội ở Premier League cho thấy giá trị của những 'bộ óc' tài tình từ xứ bò tót.
Tây Ban Nha có chất lượng cầu thủ giỏi, cùng những HLV xuất chúng, nền tảng cho 2 chức vô địch World Cup, 3 danh hiệu EURO, chỉ trong vòng 18 năm.
Tây Ban Nha bị xem là đội bóng yếu bóng vía (chỉ đá hay vòng loại), trước khi làm 'ông vua' bóng đá châu Âu lẫn thế giới ở thế kỷ 21 - 3 lần vô địch EURO và 2 lần World Cup.
HLV Luis de La Fuente dẫn dắt Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, nhận mức lương ít hơn gấp 5 lần so với Ancelotti ở tuyển Brazil.