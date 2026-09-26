Dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Bỉ ở trận ra quân UEFA Nations League, Italia lại gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công đầy hiệu quả của đối thủ.

Ngay từ những phút đầu, “Azzurri” chủ động kiểm soát bóng nhưng gặp bế tắc trong việc tiếp cận khung thành Bỉ. Trong khi đó, đội khách cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Phút 20, từ một pha phản công sắc bén, Mika Godts tận dụng cơ hội để dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Bỉ.

Bỉ thắng thuyết phục Italia - Ảnh: EUFA

Bị dẫn bàn, Italia nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng các phương án tấn công thiếu sự đột biến. Không những vậy, nếu các chân sút bên phía Bỉ tận dụng tốt hơn, đội khách hoàn toàn có thể tạo ra cách biệt lớn hơn trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, HLV Roberto Mancini thực hiện nhiều sự thay đổi nhằm cải thiện sức mạnh tấn công. Tuy nhiên, khi Italia vẫn loay hoay tìm đường xuyên thủng hàng thủ Bỉ, đội khách tiếp tục tung ra đòn phản công quyết định.

Phút 69, Lukebakio có pha xử lý cá nhân ấn tượng, vượt qua sự truy cản của các cầu thủ Italia trước khi tung cú sút xa hiểm hóc, đánh bại Donnarumma và nhân đôi cách biệt.

Khoảng thời gian còn lại, Italia không thể tạo ra cuộc lội ngược dòng. Thất bại 0-2 ngay trên sân nhà khiến “Azzurri” tiếp tục phải nhìn nhận lại những vấn đề trong lối chơi, đặc biệt là khả năng xuyên phá trước các đối thủ chơi chắc chắn và kỷ luật.

Ghi bàn: Godts 20', Lukebakio 69'

Đội hình xuất phát:

Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori, Barella, Romano, Tonali, Kean, Esposito, Cambiaghi

Bỉ: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Moreira, De Bruyne, Godts, De Ketelaere