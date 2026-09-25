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Tuyển Xứ Wales chụp hình trước trận
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Sau tiếng còi khai cuộc, Bồ Đào Nha tràn lên tấn công mạnh mẽ
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Ronaldo là tâm điểm trên hàng công chủ nhà
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CR7 rất chịu khó dứt điểm
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Phút 22, bàn mở tỷ số đến với Joao Felix, sau cú sút ngoài vòng cấm hiểm hóc
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Tiền đạo của Al-Nassr tỏa sáng đúng lúc
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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Bồ Đào Nha
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Qua giờ giải lao, Ronaldo tiếp tục vô duyên trước cầu môn đội khách
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Xứ Wales dù rất nỗ lực nhưng không thể phản kháng
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Chiến thắng mở màn chiếc dịch Nations League của Bồ Đào Nha

Nguồn ảnh: 4333, Uefa, FA Wales