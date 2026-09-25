Cristiano Ronaldo tiết lộ hai mục tiêu lớn trước khi khép lại sự nghiệp: chạm mốc 1.000 bàn thắng và cùng đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch Nations League.
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Al Nassr khởi đầu Champions League châu Á 2026/27 bằng thất bại nặng nề trước Al Ain. Dù tung đội hình mạnh với Ronaldo và Felix, đại diện Saudi Arabia vẫn bị đối thủ đánh bại 4-0.
Cristiano Ronaldo trải qua trận đấu đầy bế tắc khi Al Nassr bị Al Khaleej gây khó khăn. Dù không thể ghi bàn, đội bóng của siêu sao Bồ Đào Nha vẫn may mắn giành lại một điểm.