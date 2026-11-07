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Odegaard đem về 3 điểm quý giá cho Arsenal - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz.

Hull City: Tzolakis; Coyle, Egan, Mendy, Ajayi, Gourna; Slater, Iroegbunam, Stroud; McBurnie, Cho.

Bàn thắng: Odegaard 72'

08/11/2026 | 00:07

Kết thúc

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Arsenal giành 3 điểm vất vả - Ảnh: 433
Thu gọn
07/11/2026 | 23:50

90'

Hiệp hai có 4 phút bù giờ.

Thu gọn
07/11/2026 | 23:47

86'

Madueke có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt nhưng pha xử lý cuối cùng quá rườm rà, để hậu vệ Hull phá ra.

Thu gọn
07/11/2026 | 23:45

82'

Ở thế chẳng còn gì để mất, Hull bắt đầu dâng cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ.

Thu gọn
07/11/2026 | 23:32

72'

Bàn thắng (1-0, Martin Odegaard): Madueke xử lý hay rồi dứt điểm ở góc hẹp buộc thủ môn Tzolakis phải đẩy ra. Odegaard ập vào đá bồi rất nhanh mở tỷ số.

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Odegaard mở tỷ số cho Pháo thủ - Ảnh: P.L
Thu gọn
07/11/2026 | 23:24

63'

Nhằm tăng cường hàng công, HLV Arteta tung Gyokeres cùng gà son Mikel Merino vào sân.

Thu gọn
07/11/2026 | 23:17

57'

Madueke có khoảng trống rồi dứt điểm bên cánh phải nhưng thủ thành Tzolakis xuất sắc dùng chân cản phá.

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Vẻ tiếc nuối của Kai Havertz - Ảnh: P.L
Thu gọn
07/11/2026 | 23:13

52'

Arsenal đang cố gắng gia tăng sức ép lên đối thủ, nhưng hàng phòng ngự Hull City vẫn đứng vững.

Thu gọn
07/11/2026 | 22:54

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: AFC
Thu gọn
07/11/2026 | 22:46

43'

VAR vào cuộc khi Mendy kéo ngã Havertz trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo màn hình, trọng tài từ chối cho Arsenal hưởng phạt đền, bởi tiền đạo người Đức đã rơi vào thế việt vị.

Thu gọn
07/11/2026 | 22:37

36'

Những đợt lên bóng của Pháo thủ thiếu hẳn độ sắc sảo. Tzolis vừa bật cao đánh đầu trong vòng cấm, nhưng bóng đi đúng vị trí của Tzolakis.

Thu gọn
07/11/2026 | 22:29

28'

Declan Rice bất ngờ nã đại bác bên ngoài vòng cấm nhưng bóng lại đi chệch cầu môn.

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Havertz luôn bị theo sát - Ảnh: P.L
Thu gọn
07/11/2026 | 22:28

26'

Bóng được dồn sang cánh trái nhiều cho Tzolis nhưng tiền đạo cánh người Hy Lạp lại xử lý vội vàng.

Thu gọn
07/11/2026 | 22:21

20'

Hull City đang thi đấu đầy khó chịu, khiến đội bóng thành London gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành Tzolakis.

Thu gọn
07/11/2026 | 22:13

11'

Mendy vừa đốn ngã Kai Havertz trong vòng cấm Arsenal nhưng không có penalty cho Pháo thủ.

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Arsenal thi đấu lấn lướt - Ảnh: Premier League
Thu gọn
07/11/2026 | 22:13

5'

Madueke tạt vào vòng cấm cho Konsa đánh đầu ngược de dọa cầu môn Hull City.

Thu gọn
07/11/2026 | 22:00

22h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
07/11/2026 | 21:16

21h

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Đội hình ra sân Arsenal vs Hull City
Thu gọn
07/11/2026 | 02:03

20h

Thông tin lực lượng

Arsenal: William Sabiba, Konsa và Saka vắng mặt vì chấn thương. Max Dowman bị treo giò.

Hull City: Eliot Matazo, Matt Targett, Lucas Gourna-Douath, Ilyas Ansah, Darko Gyabi  và Charlie Hughes chấn thương. Matt Crooks bị treo giò.

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Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn - Ảnh: Tod
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