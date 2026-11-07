Đội hình ra sân
Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz.
Hull City: Tzolakis; Coyle, Egan, Mendy, Ajayi, Gourna; Slater, Iroegbunam, Stroud; McBurnie, Cho.
Bàn thắng: Odegaard 72'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
86'
Madueke có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt nhưng pha xử lý cuối cùng quá rườm rà, để hậu vệ Hull phá ra.
82'
Ở thế chẳng còn gì để mất, Hull bắt đầu dâng cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ.
72'
Bàn thắng (1-0, Martin Odegaard): Madueke xử lý hay rồi dứt điểm ở góc hẹp buộc thủ môn Tzolakis phải đẩy ra. Odegaard ập vào đá bồi rất nhanh mở tỷ số.
63'
Nhằm tăng cường hàng công, HLV Arteta tung Gyokeres cùng gà son Mikel Merino vào sân.
57'
Madueke có khoảng trống rồi dứt điểm bên cánh phải nhưng thủ thành Tzolakis xuất sắc dùng chân cản phá.
52'
Arsenal đang cố gắng gia tăng sức ép lên đối thủ, nhưng hàng phòng ngự Hull City vẫn đứng vững.
Kết thúc hiệp 1
43'
VAR vào cuộc khi Mendy kéo ngã Havertz trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo màn hình, trọng tài từ chối cho Arsenal hưởng phạt đền, bởi tiền đạo người Đức đã rơi vào thế việt vị.
36'
Những đợt lên bóng của Pháo thủ thiếu hẳn độ sắc sảo. Tzolis vừa bật cao đánh đầu trong vòng cấm, nhưng bóng đi đúng vị trí của Tzolakis.
28'
Declan Rice bất ngờ nã đại bác bên ngoài vòng cấm nhưng bóng lại đi chệch cầu môn.
26'
Bóng được dồn sang cánh trái nhiều cho Tzolis nhưng tiền đạo cánh người Hy Lạp lại xử lý vội vàng.
20'
Hull City đang thi đấu đầy khó chịu, khiến đội bóng thành London gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành Tzolakis.
11'
Mendy vừa đốn ngã Kai Havertz trong vòng cấm Arsenal nhưng không có penalty cho Pháo thủ.
5'
Madueke tạt vào vòng cấm cho Konsa đánh đầu ngược de dọa cầu môn Hull City.
22h
Trận đấu bắt đầu.
21h
20h
Thông tin lực lượng
Arsenal: William Sabiba, Konsa và Saka vắng mặt vì chấn thương. Max Dowman bị treo giò.
Hull City: Eliot Matazo, Matt Targett, Lucas Gourna-Douath, Ilyas Ansah, Darko Gyabi và Charlie Hughes chấn thương. Matt Crooks bị treo giò.