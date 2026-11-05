Dù sớm dẫn hai bàn, Arsenal trải qua những phút cuối căng thẳng để giành chiến thắng vất vả 2-1 trước chủ nhà Slavia Prague ở sân chơi Champions League 2026/27.

Hai đội tái ngộ tại thủ đô CH Czech đúng một năm sau khi Arsenal vượt qua Slavia Prague 3-0 cũng trong khuôn khổ vòng phân hạng Champions League mùa trước.

Lần này, “Pháo thủ” chỉ mất 9 phút để mở tỷ số nhờ công Noni Madueke. Từ đường chuyền dài của David Raya, Viktor Gyokeres móc bóng nối lên cho tiền đạo người Anh thoát xuống đối mặt Nazar Domchak rồi dứt điểm qua hai chân thủ môn.

Gyokeres tham gia vào cả 2 bàn thắng. Ảnh: AFC

Mikel Merino, người lập cú đúp trong cuộc đối đầu này mùa trước, cũng sớm có cơ hội ghi bàn nhưng cú sút xa của anh bị Domchak đẩy qua xà.

Tiền vệ người Tây Ban Nha có thêm hai cơ hội điền tên lên bảng tỷ số: đánh đầu vọt xà từ đường chuyền trả ngược của Gyokeres, rồi tung một cú sút khác bị Domchak cản phá.

Đội bóng của Mikel Arteta thi đấu hết sức thoải mái trước một Slavia Prague dường như đã sớm tập trung vào việc hạn chế bàn thua. Điều tất yếu cũng đến ở phút 38.

Gyokeres phối hợp bật tường đẹp mắt với Merino rồi tung cú dứt điểm xuất sắc, đưa bóng chạm cột dọc vào lưới, nhân đôi cách biệt cho Arsenal.

Đội chủ nhà không có nổi một cú sút trúng đích trong hiệp 1 nhạt nhòa, nhưng đã thử tài Raya ngay phút đầu sau giờ nghỉ, khi thủ môn Arsenal phải đẩy cú sút xa của Oskar Kubiak.

Các học trò của Jindrich Trpisovsky trở lại với cường độ thi đấu cao hơn. Emmanuel Ayaosi thử vận may bằng cú sút chạm Ezri Konsa đổi hướng rồi đi chệch khung thành.

Màn trình diễn trong hiệp hai của đội bóng áo đỏ trắng khởi sắc rõ rệt, nhưng Arsenal vẫn liên tục ngăn họ ghi bàn. Gabriel hai lần liên tiếp phải đánh đầu phá bóng ngay trên vạch vôi, còn Raya xuất sắc cản cú đánh đầu của Kubiak.

Arsenal đảm bảo chiến thắng trước Slavia Prague sau những phút cuối vất vả. Ảnh: AFC

Nỗ lực của Slavia Prague cuối cùng được đền đáp ở phút 90. Wiktor Nowak đệm bóng cận thành từ đường chuyền đầy mời gọi của David Jurasek, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Tuy nhiên, đội bóng của Arteta vẫn bảo toàn chiến thắng với David Raya thực hiện 4 pha cứu thua, qua đó nối dài chuỗi bất bại trên sân khách tại Champions League lên 10 trận (thắng 7, hòa 3). Arsenal cũng chưa từng thua các đối thủ CH Czech sau 12 lần gặp nhau (thắng 10, hòa 2).

Trong khi đó, thất bại này tiếp tục kéo dài chuỗi kết quả đáng buồn của Slavia. Đại diện CH Czech không thắng trong 19 trận gần nhất ở các cúp châu Âu (hòa 6, thua 13).

Ngoài ra, Slavia cũng kéo dài chuỗi không thắng tại vòng đấu chính Champions League lên 23 trận (hòa 8, thua 15), cân bằng kỷ lục của giải.

Thông tin trận đấu Slavia Prague vs Arsenal:

Ghi bàn:

Slavia Prague: Nowak 90’.

Arsenal: Madueke 9’, Gyokeres 38’.

Đội hình xuất phát:

Slavia Prague (4-3-3): Domchak; Vicek, Holes, Zima, Kubiak; Moses, Sadilek, Suleiman; Qyosi, Nowa, Sturm.

Arsenal (4-2-3-1): David Raya; Ben White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Madueke, Merino, Eze; Gyokeres.