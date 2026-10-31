Kết quả bóng đá Champions League 2026/27: Cập nhật liên tục kết quả Champions League mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
|Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/27 mới nhất
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Manchester City
|8
|7
|0
|1
|11
|21
|2
|Arsenal
|8
|7
|0
|1
|8
|21
|3
|Brighton
|8
|5
|1
|2
|16
|16
|4
|Liverpool
|8
|4
|3
|1
|3
|15
|5
|Chelsea
|8
|4
|1
|3
|2
|13
|6
|Brentford
|8
|2
|5
|1
|5
|11
|7
|Leeds
|8
|2
|5
|1
|3
|11
|8
|Newcastle
|8
|3
|2
|3
|-2
|11
|9
|Aston Villa
|8
|3
|2
|3
|-3
|11
|10
|Hull City
|8
|2
|4
|2
|1
|10
|11
|Everton
|8
|2
|4
|2
|-1
|10
|12
|Ipswich
|8
|3
|1
|4
|-4
|10
|13
|Bournemouth
|8
|2
|3
|3
|-1
|9
|14
|Tottenham
|8
|2
|3
|3
|-2
|9
|15
|Fulham
|8
|2
|2
|4
|-2
|8
|16
|Manchester United
|8
|1
|4
|3
|-3
|7
|17
|Crystal Palace
|8
|2
|1
|5
|-10
|7
|18
|Nottingham Forest
|8
|1
|3
|4
|-4
|6
|19
|Coventry
|8
|2
|0
|6
|-9
|6
|20
|Sunderland
|8
|1
|2
|5
|-8
|5
- Xuống hạng
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