Đội hình ra sân
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Havertz, Eze.
Newcastle: Pope; Thiaw, Botman, Burnm Guimaraes, Tonali, Miley; Murphy, Osula, Ramsey, Willock.
Bàn thắng: Eze 9'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
81'
Vừa vào sân, Bukayo Saka suýt chút nữa nhân đôi cách biệt với pha xử lý sở trường bên cánh phải.
79'
Woltemade bấm đường chuyền thông minh cho Wissa lẻn xuống đá nối qua xà bỏ lỡ cơ hội ăn bàn đáng tiếc cho Newcastle.
73'
Arsenal vẫn đang cố gắng tìm bàn thứ 2 từ các tình huống phản công chuyển trạng thái. Nick Pope vừa nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô với Gyokeres.
64'
Declan Rice có cơ hội xâm nhập vòng cấm nhưng anh chần chừ nên bị Thiaw chặn đứng.
53'
Arsenal tiếp tục tổn thất nhân sự khi Eze chấn thương, nhường chỗ cho Martinelli.
Kết thúc hiệp 1
34'
Kai Havertz dính chấn thương, buộc phải rời sân sớm nhường chỗ cho Gyokeres.
30'
Sandro Tonali nã đại bác từ khoảng cách hơn 30m khiến David Raya vất vả cản phá.
23'
Sau tình huống dàn xếp đá phạt của đội khách, Ramsey kết thúc tầm xa thiếu chính xác.
16'
Sau khi có bàn dẫn trước, Arsenal chơi chậm hơn, rình rập chờ thời cơ phản đòn.
9'
Bàn thắng (1-0, Eze): Các pháo thủ dàn xếp phạt góc kiểu mới. Bóng được đẩy ngắn từ Madueke - Odegaard rồi Havertz. Tiền đạo người Đức nhả ra tuyến hai cho Eze tạc đạn sấm sét nhằm góc xa mở tỷ số cho Arsenal.
5'
Sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal tràn lên tấn công liên tục. Eze vừa nã pháo ngoài vòng cấm chệch cột.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
22h30
21h30
Thông tin lực lượng
Arsenal: Bukayo Saka, Odegaard, Mikel Merino, Calafiori và Timber vắng mặt vì chấn thương.
Newcastle: Livramento, Anthony Gordon, Emil Krafth, Fabian Schar chấn thương. Joelinton bị treo giò.