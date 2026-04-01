resources_premierleague_pulselive_com 2026 04 25T181234Z_1540645568_UP1EM4P1EKWGI_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND ARS NEW.jpg
Đoàn quân Arteta giành chiến thắng quan trọng - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Havertz, Eze.

Newcastle: Pope; Thiaw, Botman, Burnm Guimaraes, Tonali, Miley; Murphy, Osula, Ramsey, Willock.

Bàn thắng: Eze 9'

HGxYs9TWkAAHyLz.jpg
Arsenal trở lại ngôi đầu bảng nhưng đá nhiều hơn Man City 1 trận - Ảnh: P.L
26/04/2026 | 01:42

HGxVP6ob0AA58un.jpg
Arsenal giành 3 điểm quý giá - Ảnh: P.L
26/04/2026 | 01:20

90'

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

26/04/2026 | 01:10

81'

Vừa vào sân, Bukayo Saka suýt chút nữa nhân đôi cách biệt với pha xử lý sở trường bên cánh phải.

26/04/2026 | 01:09

79'

Woltemade bấm đường chuyền thông minh cho Wissa lẻn xuống đá nối qua xà bỏ lỡ cơ hội ăn bàn đáng tiếc cho Newcastle.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 04 25T181234Z_1540645568_UP1EM4P1EKWGI_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND ARS NEW (1).jpg
Wissa bỏ lỡ cơ hội ngon ăn - Ảnh: P.L
26/04/2026 | 01:03

73'

Arsenal vẫn đang cố gắng tìm bàn thứ 2 từ các tình huống phản công chuyển trạng thái. Nick Pope vừa nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô với Gyokeres.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 04 25T180722Z_480451661_UP1EM4P1EC9FZ_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND ARS NEW.jpg
26/04/2026 | 00:54

64'

Declan Rice có cơ hội xâm nhập vòng cấm nhưng anh chần chừ nên bị Thiaw chặn đứng.

26/04/2026 | 00:43

53'

Arsenal tiếp tục tổn thất nhân sự khi Eze chấn thương, nhường chỗ cho Martinelli.

26/04/2026 | 00:20

Kết thúc hiệp 1

HGxF1OvXYAAhfYb.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Arsenal - Ảnh: AFC
26/04/2026 | 00:05

34'

Kai Havertz dính chấn thương, buộc phải rời sân sớm nhường chỗ cho Gyokeres.

resources_premierleague_pulselive_com 2272465087 (1).jpg
25/04/2026 | 23:59

30'

Sandro Tonali nã đại bác từ khoảng cách hơn 30m khiến David Raya vất vả cản phá.

25/04/2026 | 23:54

23'

Sau tình huống dàn xếp đá phạt của đội khách, Ramsey kết thúc tầm xa thiếu chính xác.

25/04/2026 | 23:54

16'

Sau khi có bàn dẫn trước, Arsenal chơi chậm hơn, rình rập chờ thời cơ phản đòn.

25/04/2026 | 23:40

9'

Bàn thắng (1-0, Eze): Các pháo thủ dàn xếp phạt góc kiểu mới. Bóng được đẩy ngắn từ Madueke - Odegaard rồi Havertz. Tiền đạo người Đức nhả ra tuyến hai cho Eze tạc đạn sấm sét nhằm góc xa mở tỷ số cho Arsenal.

resources_premierleague_pulselive_com 2273095013.jpg
HGw PVSbMAAjyvk.jpg
Eze lập đại công - Ảnh: Premier League
25/04/2026 | 23:38

5'

Sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal tràn lên tấn công liên tục. Eze vừa nã pháo ngoài vòng cấm chệch cột.

25/04/2026 | 23:38

23h30

Trận đấu bắt đầu.

25/04/2026 | 22:38

22h30

HGwpuaEWEAAb0W2.jpg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
HGwjLWza4AAgrBc.jpg
Đội hình ra sân Newcastle - Ảnh: NUFC
25/04/2026 | 08:47

21h30

Thông tin lực lượng

Arsenal: Bukayo Saka, Odegaard, Mikel Merino, Calafiori và Timber vắng mặt vì chấn thương.

Newcastle: Livramento, Anthony Gordon, Emil Krafth, Fabian Schar chấn thương. Joelinton bị treo giò.

Arsenal vs Newcastle United.jpg
Arsenal quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: Khelnow
