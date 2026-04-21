MU “giải cứu” Camavinga

Sau khi Real Madrid thể hiện động thái thanh lý Eduardo Camavinga, tiền vệ người Pháp nhanh chóng nhận được sự quan tâm của MU.

Bất chấp những vấn đề gần đây của Camavinga, nhất là sai lầm trận lượt về tứ kết Champions League thua Bayern Munich, các quan chức MU tin rằng anh vẫn có thể cải thiện một khi gia nhập sân Old Trafford.

MU cần làm mới đội hình trong mùa giải họ có khả năng trở lại Champions League. Vì vậy, kinh nghiệm của Camavinga là yếu tốt quan trọng.

Bản thân Camavinga đã giành mọi danh hiệu với Real Madrid nên cũng mất dần động lực. Anh muốn gia nhập bóng đá Anh để tìm kiếm trải nghiệm mới.

MU dự kiến sớm đưa ra đề nghị chính thức cho Real Madrid. Theo báo Tây Ban Nha, phí chuyển nhượng vào khoảng 50 triệu euro.

Arsenal liên hệ Cambiaso

Sau trận thua Man City, giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi của Arsenal đang bị đe dọa, và những hạn chế đội hình cũng bộc lộ.

Để củng cố đội hình cho mùa giải tới, các quan chức Arsenal đang nhắm đến mục tiêu Andrea Cambiaso.

Cầu thủ 26 tuổi của Juventus có thể đá được cả hai cánh. Cambiaso là gương mặt mà Pep Guardiola cũng từng muốn kéo về để gia cố hàng thủ Man City.

Tuy nhiên, Juventus sẽ không để ngôi sao của mình ra đi dễ dàng. Arsenal sẽ phải bỏ ra cái giá không hề rẽ.

Trong trường hợp có chữ ký của Cambiaso, không loại trừ khả năng Arsenal sẽ bán Ben White, hoặc cho mượn Myles Lewis-Skelly – người chỉ đá hơn 400 phút Premier League mùa này.

AC Milan muốn có Alaba

Sau Luka Modric, AC Milan có kế hoạch chiêu mộ David Alaba từ Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do.

Alaba hết hợp đồng với Real Madrid vào cuối mùa giải này. Hai bên sớm xác định không tiến hành gia hạn.

Mặc dù Alaba thường gặp chấn thương nặng trong thời gian gần đây, nhưng Milan vẫn có niềm tin vào cầu thủ 33 tuổi người Áo trong việc tăng cường chiều sâu đội hình.

Alaba nhận được nhiều sự quan tâm từ Saudi Pro League cũng như bóng đá Mỹ. Dù vậy, châu Âu vẫn là ưu tiên với anh, nhất là khi được gặp lại Modric.

Milan hiện không còn hy vọng đua tranh Scudetto với Inter. Tuy vậy, khả năng cao là thầy trò HLV Max Allegri sẽ giành quyền trở lại Champions League mùa sau.