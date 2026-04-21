Tin tức về chuyển nhượng 21/4: MU giải cứu Eduardo Camavinga, Arsenal muốn có Andrea Cambiaso, AC Milan liên hệ David Alaba.
MU “giải cứu” Camavinga
Sau khi Real Madrid thể hiện động thái thanh lý Eduardo Camavinga, tiền vệ người Pháp nhanh chóng nhận được sự quan tâm của MU.
Bất chấp những vấn đề gần đây của Camavinga, nhất là sai lầm trận lượt về tứ kết Champions League thua Bayern Munich, các quan chức MU tin rằng anh vẫn có thể cải thiện một khi gia nhập sân Old Trafford.
MU cần làm mới đội hình trong mùa giải họ có khả năng trở lại Champions League. Vì vậy, kinh nghiệm của Camavinga là yếu tốt quan trọng.
Bản thân Camavinga đã giành mọi danh hiệu với Real Madrid nên cũng mất dần động lực. Anh muốn gia nhập bóng đá Anh để tìm kiếm trải nghiệm mới.
MU dự kiến sớm đưa ra đề nghị chính thức cho Real Madrid. Theo báo Tây Ban Nha, phí chuyển nhượng vào khoảng 50 triệu euro.
Arsenal liên hệ Cambiaso
Sau trận thua Man City, giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi của Arsenal đang bị đe dọa, và những hạn chế đội hình cũng bộc lộ.
Để củng cố đội hình cho mùa giải tới, các quan chức Arsenal đang nhắm đến mục tiêu Andrea Cambiaso.
Cầu thủ 26 tuổi của Juventus có thể đá được cả hai cánh. Cambiaso là gương mặt mà Pep Guardiola cũng từng muốn kéo về để gia cố hàng thủ Man City.
Tuy nhiên, Juventus sẽ không để ngôi sao của mình ra đi dễ dàng. Arsenal sẽ phải bỏ ra cái giá không hề rẽ.
Trong trường hợp có chữ ký của Cambiaso, không loại trừ khả năng Arsenal sẽ bán Ben White, hoặc cho mượn Myles Lewis-Skelly – người chỉ đá hơn 400 phút Premier League mùa này.
AC Milan muốn có Alaba
Sau Luka Modric, AC Milan có kế hoạch chiêu mộ David Alaba từ Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do.
Alaba hết hợp đồng với Real Madrid vào cuối mùa giải này. Hai bên sớm xác định không tiến hành gia hạn.
Mặc dù Alaba thường gặp chấn thương nặng trong thời gian gần đây, nhưng Milan vẫn có niềm tin vào cầu thủ 33 tuổi người Áo trong việc tăng cường chiều sâu đội hình.
Alaba nhận được nhiều sự quan tâm từ Saudi Pro League cũng như bóng đá Mỹ. Dù vậy, châu Âu vẫn là ưu tiên với anh, nhất là khi được gặp lại Modric.
Milan hiện không còn hy vọng đua tranh Scudetto với Inter. Tuy vậy, khả năng cao là thầy trò HLV Max Allegri sẽ giành quyền trở lại Champions League mùa sau.
Tin vắn
- Liverpool tiếp tục quá trình đàm phán chiêu mộ Yan Diomande, giải pháp thay thế Mohamed Salah có giá khoảng 100 triệu euro.
- Chelsea là đội mới nhất đánh tiếng với Robert Lewandowski, người sắp hết hợp đồng với Barca. Trước đó, Juventus và AC Milan đều tiếp cận đại diện của chân sút Ba Lan.
- Aston Villa được cho là chuẩn bị đưa ra đề nghị cho Mikel Oyarzabal, người vừa dẫn Real Sociedad giành Cúp Nhà Vua.
- Barcelona đang nhắm đến tiền đạo Alexander Sorloth, trong trường hợp chia tay Lewandowski.
- Paulo Dybala nhiều khả năng rời AS Roma mùa hè này. Tiền đạo Argentina đang phân vân giữa Milan hay về quê nhà khoác áo Boca Juniors.
- Nico Paz mở cánh cửa trở lại Real Madrid. Dù vậy, anh cho biết muốn tập trung vào những trận còn lại với Como.
- Atletico Madrid muốn bổ sung hàng tiền vệ với mục tiêu Hugo Larsson từ Frankfurt – người có giá khoảng 30 triệu euro.