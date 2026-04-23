Chỉ 1 bàn là đủ

Đội bóng của Pep Guardiola đã tung đòn quyết định khi thắng Burnley 1-0, trong trận đấu mà họ vượt trội trước đội chủ nhà gần như buông xuôi trong cuộc chiến trụ hạng.

Arsenal giữ ngôi đầu liên tục từ ngày 4/10 và đánh mất vị trí này ở vòng 34 (trên thực tế, Man City mới đá 33 trận, còn trận đá bù với Crystal Palace; “Pháo thủ” chưa đấu vòng này), sau 7 tháng liên tiếp.

Man City giành ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh. Ảnh: MCFC

Man City giành chiến thắng trên sân Turf Moor với việc một số cầu thủ có phần lúng túng và căng thẳng.

Mặc dù vậy, chỉ cần bàn thắng được ghi khi bóng chỉ vừa lăn được 5 phút của Erling Haaland là đủ để giải quyết 3 điểm quan trọng.

Trước Burnley, đội bước vào trận đấu trong bối cảnh đã đặt một chân lên chuyến tàu xuống Championship, các học trò Pep Guardiola thực hiện dứt điểm 27 lần.

Nhiều cơ hội mười mươi được Haaland và các đồng đội tạo ra, kể cả khi thủ môn Dubravka của chủ nhà đã bị đánh bại, nhưng không thể gia tăng cách biệt mong manh 1-0.

Người hâm mộ đến từ thành phố Manchester và Guardiola liên tục ôm đầu lo lắng cho đến phút cuối, sợ rằng 1 bàn gỡ hòa sẽ khiến họ lỡ cơ hội leo lên đỉnh bảng.

Hiện tại, Man City bằng điểm Arsenal, có cùng hiệu số (37), nhưng có nhiều bàn thắng hơn (66 so với 63), đồng thời còn nắm trong tay lợi thế đối đầu trực tiếp với 1 chiến thắng và 1 trận hòa.

“Quyền lực làm hao mòn, nhất là với kẻ không có nó” – câu nói nổi tiếng của cựu Thủ tướng Italia, Giulio Andreotti (1919-2013), vẫn hay được Guardiola nhắc lại khi nói về áp lực của kẻ bám đuổi.

Chỉ cần một bàn của Haaland là đủ. Ảnh: MCFC

Theo ông, Man City phải chiến đấu trong khi “hít bụi” do Arsenal tạo ra trong suốt 32 vòng dẫn đầu. Phát biểu này đã gây chấn động trong phòng thay đồ và ban lãnh đạo Arsenal trước trận hai đội gặp nhau tại Etihad gần đây, nơi Arsenal thua 1-2.

Căng thẳng gia tăng với câu hỏi: “Liệu giờ đây chúng ta lại trở thành kẻ phải rượt đuổi?”.

Đòn tâm lý cho Arsenal

Cuộc chiến tâm lý giữa hai ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh đang leo thang khi mùa giải bước vào giai đoạn cuối.

Trận thua tại Etihad phơi bày thực trạng khó khăn của đội bóng do Mikel Arteta dẫn dắt, khi họ ngày càng bị áp lực đè nặng sau khi để thua chính Man City trong trận chung kết League Cup.

Bên cạnh đó, áp lực cũng tăng lên với việc Arsenal đánh mất lợi thế 8 điểm – điều đã xảy ra 3 mùa liên tiếp. Như Arteta nói: “Giải đấu bắt đầu lại từ đầu”.

Chiến thắng 2-1 trước Arsenal giúp City chỉ cần thắng trận làm khách trên sân Burnley để chiếm ngôi đầu. Tất nhiên, Arsenal sẽ lại vượt lên nếu có điểm trước Newcastle vào cuối tuần, nhưng đá hơn trận (Man City thi đấu sớm vòng 34 để đá bán kết FA Cup với Southampton vào tối thứ Bảy).

Man City bước vào trận Burnley với nỗi lo ít nhiều khi Rodri vắng mặt vì chấn thương vùng háng.

Pep Guardiola phải kéo Bernardo Silva về đá trụ, bên cạnh việc đẩy Nico O’Reilly từ hậu vệ trái lên giữa sân, còn Rayan Cherki tiếp tục hoạt động như “số 10”, vai trò mà anh tỏa sáng để đánh gục Arsenal.

Man City tạo áp lực tâm lý cho Arsenal. Ảnh: MCFC

Không có Rodri khiến “The Citizens” gặp khó khăn trong việc tăng tốc luân chuyển bóng trước hàng thủ dày đặc gồm 5 hậu vệ và 4 tiền vệ của Burnley.

Trong bối cảnh thiếu chính xác ở không gian hẹp, Haaland đã ghi bàn duy nhất sau một pha phản công, tận dụng khoảnh khắc Burnley dâng cao đội hình.

Nhận đường chuyền của Jeremy Doku, tiền đạo người Na Uy ghi bàn thứ 35 trong mùa giải trên mọi mặt trận (24 chỉ riêng Ngoại hạng Anh). Một pha lập công mang tính quyết định.

Bàn thắng này không chỉ giáng đòn mạnh vào Burnley – đội chính thức xuống hạng Championship – mà còn có thể là cú đánh tâm lý với Arsenal, đội đã tự sa sút trong hai tháng qua, chơi kém hiệu quả và ngày càng bị sự thất vọng chi phối.

Lịch sử cũng đang là đòn tâm lý đối với Arsenal: trong những lần Man City dẫn đầu bảng Ngoại hạng Anh sau khi đá từ 33 trận trở đi, không ai lấy được chức vô địch trong tay họ.