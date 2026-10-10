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Arsenal ghi 2 bàn trong 8 phút hiệp hai

Đội hình ra sân

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Madueke, Havertz.

Leeds (3-4-2-1): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Stach, Okafor; Calvert-Lewin.

Bàn thắng: Calafiori 62', Bruno Guimaraes 70' - Justin 55'

10/10/2026 | 20:37

Kết thúc

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Arsenal giành chiến thắng xứng đáng - Ảnh: P.L
Thu gọn
10/10/2026 | 20:19

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

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10/10/2026 | 20:17

85'

Arsenal đang lùi thấp đội hình để bảo toàn thành quả.

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10/10/2026 | 20:10

77'

Leeds thực hiện một số sự thay đổi người hòng tìm kiếm sự đột biến trên hàng công.

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10/10/2026 | 20:03

70'

Bàn thắng (2-1, Bruno Guimaraes): Arsenal phối hợp tấn công cực kỳ ăn ý. Declan Rice giật gót cho Bruno tung cú đá căng đầu vòng cấm nâng tỷ số lên 2-1.

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Bruno tỏa sáng sau khi vào sân - Ảnh: P.L
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10/10/2026 | 19:56

67'

Đà hưng phấn dâng cao, Pháo thủ đang cố gắng tìm bàn thứ hai. Calafiori tiếp tục có cơ hội kết thúc đầu vòng cấm cực kỳ nguy hiểm.

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10/10/2026 | 19:54

62'

Bàn thắng (1-1, Calafiori): Pháo thủ vùng lên và lập tức tìm được bàn gỡ hòa. White đánh đầu chuyền vào vòng cấm cho Calafiori băng vào đá nối cận thành gỡ hòa 1-1.

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Calafiori ăn mừng bàn gỡ hòa - Ảnh: P.L
Thu gọn
10/10/2026 | 19:52

55'

Bàn thắng (0-1, James Justin): Gudmundsson lao lên bên cánh trái rồi căng ngang vào trong cho Justin đệm chéo góc tung lưới Arsenal.

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Justin mở tỷ số - Ảnh: P.L
Thu gọn
10/10/2026 | 19:50

51'

Odegaard có cơ hội dứt điểm hiểm nhưng chưa có bàn thắng cho Pháo thủ.

Thu gọn
10/10/2026 | 19:25

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: LUFC
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10/10/2026 | 19:14

44'

Leeds đang tấn công ấn tượng. Gudmundsson vừa volley chân trái sấm sét ở góc hẹp nhưng chưa thể khuất phục được David Raya.

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10/10/2026 | 19:12

42'

Lại là Madueke tạt vào từ cánh trái cho Havertz đánh đầu, bóng bay qua xà.

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Leeds đang chơi ấn tượng - Ảnh: P.L
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10/10/2026 | 19:07

34'

Thủ thành David Raya vừa có pha băng ra mạo hiểm nhưng kịp lui về ôm bóng ngay trước vạch vôi.

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10/10/2026 | 18:57

27'

Leeds liên tiếp có những cơ hội ngon ăn của Stach và Bolge, sau những pha triển khai từ cánh trái.

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10/10/2026 | 18:51

21'

Madueke thoát đi bên cánh trái rồi tạt đẹp vào cho Kai Havertz bật cao đánh đầu, bóng đi vào đúng vị trí thủ môn Trafford.

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Cú đánh đầu của Havertz - Ảnh: P.L
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10/10/2026 | 18:47

15'

Arsenal đang kiểm soát bóng tốt hơn nhưng không dễ tìm đường vào khung thành Leeds.

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10/10/2026 | 18:38

8'

Fan Pháo thủ thót tim khi Okafor cứa lòng ngoài vòng cấm đưa bóng bay sạt cột dọc.

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10/10/2026 | 18:34

2'

Pháo thủ dồn lên tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu. Saka vừa uy hiếp cầu môn Leeds nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

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Saka tranh chấp với thủ môn Trafford - Ảnh: Premier League
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10/10/2026 | 18:31

18h30

Trận đấu bắt đầu.

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10/10/2026 | 17:41

17h30

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Đội hình ra sân Arsenal vs Leeds
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10/10/2026 | 02:24

16h30

Thông tin lực lượng

Arsenal: William Saliba vắng mặt vì chấn thương. Kai Havertz và Tzolis cũng khó có thể thi đấu. Declan Rice, Ezri Konsa, Ben White và Cristhian Mosquera cần được đánh giá thêm về thể trạng. 

Leeds: Joe Rodon và Mateo Joseph chấn thương. 

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Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn - Ảnh: Tod
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