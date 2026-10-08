Tài năng trẻ Max Dowman vừa được trao ba giấy chứng nhận kỷ lục Guinness thế giới, đánh dấu những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cầu thủ 16 tuổi này.

Dowman chính thức được công nhận là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Premier League, cầu thủ trẻ nhất vô địch Ngoại hạng Anh và cầu thủ trẻ nhất ra sân trong lịch sử Champions League.

Max Dowman ra mắt Premier League khi vào sân từ ghế dự bị trận gặp Leeds hồi tháng 8/2025, lúc mới 15 tuổi 235 ngày. Anh nhanh chóng trở thành gương mặt được người hâm mộ Pháo thủ yêu mến.

Dowman khoe 3 chứng nhận kỷ lục Guinness - Ảnh: AFC

Sau đó, Dowman vượt qua kỷ lục của Youssoufa Moukoko, tiền đạo thuộc biên chế Borussia Dortmund để trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân tại Champions League, ở tuổi 15 và 208 ngày.

Bàn đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh vào lưới Everton, khi mới 16 tuổi 73 ngày, giúp Dowman lập thêm kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử giải đấu.

Tiếp đó, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất vô địch Ngoại hạng Anh ở tuổi 16 và 144 ngày, sau khi Arsenal chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu.

Dowman vừa chụp ảnh cùng ba giấy chứng nhận bên ngoài trung tâm huấn luyện Arsenal, mở màn cho chương trình “Class of ’27” của Guinness World Records.

Tom Beckerlegge, biên tập viên cấp cao của ấn phẩm Guinness World Records Football Edition 2027, dành lời khen cho bước tiến vượt bậc của Dowman trong bóng đá chuyên nghiệp.

Những thành tích trên sân cỏ của tài năng trẻ này càng đáng chú ý khi anh vẫn chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp chính thức với Arsenal, mà hiện chỉ gắn bó với câu lạc bộ bằng hợp đồng đào tạo trẻ.

Dowman cũng đứng trước cơ hội kiếm khoản thu nhập lớn. Cha mẹ anh thành lập công ty quản lý bản quyền hình ảnh riêng cho con trai.

Trong khi bản hợp đồng với mức lương 35.000 bảng mỗi tuần đã được chuẩn bị, chờ Dowman tròn 17 tuổi vào tháng 12.

Ngay trong mùa giải này, Dowman tiếp tục để lại dấu ấn với 2 bàn thắng tại Carabao Cup và được triệu tập vào đội U19 Anh.