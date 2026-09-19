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Arsenal đứt mạch toàn thắng - Ảnh: AFC

Đội hình ra sân

Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Struijk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Chema, De Cuyper; Kostoulas.

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.

Bàn thắng: Gross 31', Kostoulas 45', Chema 57'

Kết quả
Vòng 5
19/09/2026 02:00:00 Brentford 3 - 0 Chelsea
19/09/2026 18:30:00 Tottenham 2 - 3 Aston Villa
19/09/2026 21:00:00 Brighton 3 - 0 Arsenal
19/09/2026 21:00:00 Everton 1 - 0 Ipswich
19/09/2026 21:00:00 Newcastle 2 - 1 Hull City
19/09/2026 | 23:05

Kết thúc

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Brighton giành chiến thắng thuyết phục - Ảnh: P.L
Thu gọn
19/09/2026 | 22:48

90'

O'Riley có cơ hội tuyệt vời ghi bàn thứ 4 cho Brighton nhưng cú đặt lòng của anh không thắng được thủ môn David Raya.

Thu gọn
19/09/2026 | 22:44

84'

Gyokeres đang đá cao nhất trên hàng công Arsenal nhưng khả năng làm tường của tiền đạo Thụy Điển khá tệ.

Thu gọn
19/09/2026 | 22:35

78'

Kai Havertz băng xuống trống trải đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, cú đá chân phải của Havertz không thắng được Verbruggen.

Thu gọn
19/09/2026 | 22:30

72'

Hàng công Pháo thủ tăng cường thêm Eberechi Eze và Gyokeres.

Thu gọn
19/09/2026 | 22:25

68'

Thêm một quả phạt góc nguy hiểm của Brighton. Lần này cú đánh đầu của Struijk đi sạt cột dọc.

Thu gọn
19/09/2026 | 22:22

63'

Sau bàn thua thứ 3, các Pháo thủ thi đấu lúng túng buộc HLV Arteta phải có những sự thay đổi nơi tuyến giữa. Mikel Merino và Zubimendi được tung vào sân.

Thu gọn
19/09/2026 | 22:16

57'

Bàn thắng (3-0, Andres Chema): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái, Chema bật cao đánh đầu cận thành ghi bàn thứ 3 cho Brighton.

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Chema ăn mừng bàn thắng thứ 3 - Ảnh: P.L

Thu gọn
19/09/2026 | 22:11

50'

Qua giờ giải lao, Arsenal tràn lên tấn công tìm bàn gỡ. Mặc dù vậy, họ đang vấp phải hàng thủ chủ nhà thi đấu chắc chắn.

Thu gọn
19/09/2026 | 21:50

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Brighton - Ảnh: AFC
Thu gọn
19/09/2026 | 21:45

45'

Bàn thắng (2-0, Kostoulas): Brighton phản công trực diện ở trung lộ. Kostoulas tung cú đá quyết đoán từ khoảng cách hơn 20m vượt qua tầm với của Raya nhân đôi cách biệt.

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Kostoulas xé lưới Arsenal - Ảnh: P.L

Thu gọn
19/09/2026 | 21:39

39'

Brighton dàn xếp tấn công bài bản. Bóng được trả ngược cho Ayari đá nối ngay, bóng đi ra mép lưới sau.

Thu gọn
19/09/2026 | 21:32

31'

Bàn thắng (1-0, Pascal Gross): Từ bên ngoài vòng cấm, Gross tung cú đá chân phải bóng chạm cột dọc bay vào lưới David Raya.

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Pascal Gross mở tỷ số - Ảnh: Premier League
Thu gọn
19/09/2026 | 21:20

20'

Arsenal cầm bóng tốt dần lên, đẩy đối thủ vào thế phải phòng ngự bên phần sân nhà.

Thu gọn
19/09/2026 | 21:15

12'

Brighton áp sát liên tục khiến các cầu thủ Arsenal gặp khó khăn trong việc triển khai thế trận.

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Hai đội thi đấu quyết tâm - Ảnh: Premier League
Thu gọn
19/09/2026 | 21:11

6'

Với lợi thế sân nhà, Brighton nhập cuộc đầy hứng khởi. Kostoulas có cơ hội dứt điểm chìm buộc thủ thành David Raya phải bay người cứu thua.

Thu gọn
19/09/2026 | 20:57

21h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
19/09/2026 | 19:48

19h45

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Đội hình ra sân Brighton vs Arsenal
Thu gọn
19/09/2026 | 04:38

19h

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Dàn sao Arsenal trên sân tập - Ảnh: AFC
Thu gọn
19/09/2026 | 04:38

18h

Thông tin lực lượng

Brighton: Zadok Yohanna, Mats Wieffer, Jack Hinshelwood, Kaoru Mitoma, Yankuba Minteh và Stefanos Tzimas vắng mặt vì chấn thương. Rutter có thể trở lại.

Arsenal: William Saliba và Cristhian Mosquera chấn thương. Khả năng ra sân của Ben White còn bỏ ngỏ.

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Arsenal muốn lấy 3 điểm sân khách - Ảnh: SunSport
Thu gọn