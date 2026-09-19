Đội hình ra sân
Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Struijk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Chema, De Cuyper; Kostoulas.
Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.
Bàn thắng: Gross 31', Kostoulas 45', Chema 57'
|Kết quả
|Vòng 5
|19/09/2026 02:00:00
|Brentford 3 - 0 Chelsea
|19/09/2026 18:30:00
|Tottenham 2 - 3 Aston Villa
|19/09/2026 21:00:00
|Brighton 3 - 0 Arsenal
|19/09/2026 21:00:00
|Everton 1 - 0 Ipswich
|19/09/2026 21:00:00
|Newcastle 2 - 1 Hull City
Kết thúc
90'
O'Riley có cơ hội tuyệt vời ghi bàn thứ 4 cho Brighton nhưng cú đặt lòng của anh không thắng được thủ môn David Raya.
84'
Gyokeres đang đá cao nhất trên hàng công Arsenal nhưng khả năng làm tường của tiền đạo Thụy Điển khá tệ.
78'
Kai Havertz băng xuống trống trải đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, cú đá chân phải của Havertz không thắng được Verbruggen.
72'
Hàng công Pháo thủ tăng cường thêm Eberechi Eze và Gyokeres.
68'
Thêm một quả phạt góc nguy hiểm của Brighton. Lần này cú đánh đầu của Struijk đi sạt cột dọc.
63'
Sau bàn thua thứ 3, các Pháo thủ thi đấu lúng túng buộc HLV Arteta phải có những sự thay đổi nơi tuyến giữa. Mikel Merino và Zubimendi được tung vào sân.
57'
Bàn thắng (3-0, Andres Chema): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái, Chema bật cao đánh đầu cận thành ghi bàn thứ 3 cho Brighton.
50'
Qua giờ giải lao, Arsenal tràn lên tấn công tìm bàn gỡ. Mặc dù vậy, họ đang vấp phải hàng thủ chủ nhà thi đấu chắc chắn.
Kết thúc hiệp 1
45'
Bàn thắng (2-0, Kostoulas): Brighton phản công trực diện ở trung lộ. Kostoulas tung cú đá quyết đoán từ khoảng cách hơn 20m vượt qua tầm với của Raya nhân đôi cách biệt.
39'
Brighton dàn xếp tấn công bài bản. Bóng được trả ngược cho Ayari đá nối ngay, bóng đi ra mép lưới sau.
31'
Bàn thắng (1-0, Pascal Gross): Từ bên ngoài vòng cấm, Gross tung cú đá chân phải bóng chạm cột dọc bay vào lưới David Raya.
20'
Arsenal cầm bóng tốt dần lên, đẩy đối thủ vào thế phải phòng ngự bên phần sân nhà.
12'
Brighton áp sát liên tục khiến các cầu thủ Arsenal gặp khó khăn trong việc triển khai thế trận.
6'
Với lợi thế sân nhà, Brighton nhập cuộc đầy hứng khởi. Kostoulas có cơ hội dứt điểm chìm buộc thủ thành David Raya phải bay người cứu thua.
21h
Trận đấu bắt đầu.
19h45
19h
18h
Thông tin lực lượng
Brighton: Zadok Yohanna, Mats Wieffer, Jack Hinshelwood, Kaoru Mitoma, Yankuba Minteh và Stefanos Tzimas vắng mặt vì chấn thương. Rutter có thể trở lại.
Arsenal: William Saliba và Cristhian Mosquera chấn thương. Khả năng ra sân của Ben White còn bỏ ngỏ.