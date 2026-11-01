Đội hình ra sân
Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Merino; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz.
Man City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, Gvardiol, Bouaddi, Anderson, Fernández, Ndiaye, Doku, Haaland.
Bàn thắng: Havertz 40', Timber 83' - Haaland 34', Enzo 48'
|Kết quả
|Vòng 12
|28/11/2026 03:00:00
|Nottingham Forest 3 - 2 Chelsea
|28/11/2026 22:00:00
|Leeds 3 - 0 Coventry
|28/11/2026 22:00:00
|Manchester United 0 - 4 Brentford
|29/11/2026 00:30:00
|Ipswich 2 - 2 Aston Villa
|29/11/2026 19:00:00
|Everton 1 - 1 Liverpool
|29/11/2026 21:05:00
|Fulham 1 - 2 Bournemouth
|29/11/2026 21:05:00
|Brighton 0 - 1 Newcastle
|29/11/2026 21:05:00
|Crystal Palace 2 - 3 Hull City
|29/11/2026 21:05:00
|Sunderland 0 - 2 Tottenham
|29/11/2026 23:30:00
|Arsenal 2 - 2 Manchester City
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
83'
Bàn thắng (2-2, Jurrien Timber): Bắt nguồn từ quả phạt góc, Donnarumma đấm hụt bóng và Timber dễ dàng tiếp ứng cận thành gỡ hòa 2-2 cho Arsenal.
79'
HLV Arteta tung thêm tài năng trẻ Max Dowman vào sân hòng tìm kiếm sự đột biến.
69'
Cơ hội lại đến với Gyokeres nhưng pha đá nối chân phải cận thành lại không trúng tâm bóng.
63'
Vừa vào sân, Gyokeres có cơ hội đánh đầu dội cột dọc bật ra. Timber đá bồi ở cự ly gần vọt xà đáng tiếc.
55'
Donnarumma vừa cứu thua sau tình huống dàn xếp đá phạt góc của Pháo thủ.
51'
Khung thành Arsenal tiếp tục chao đảo sau đường căng ngang vào từ cánh phải của Ndiaye. Thủ thành David Raya trận này không có được cảm giác bóng tốt nhất.
48'
Bàn thắng (1-2, Enzo Fernandez): Bouaddi tỉa đường chuyền thông minh cho Enzo xâm nhập vòng cấm rồi kết thúc vào góc gần nâng tỷ số lên 2-1.
Kết thúc hiệp 1
40'
Bàn thắng (1-1, Kai Havertz): Từ quả tạt vào bên cánh trái, Merino chuyền bóng cho Kai Havertz lao người đánh đầu cận thành tung lưới Man City.
34'
Bàn thắng (0-1, Haaland): Gvardiol đột phá bên cánh trái rồi trả ngược thuận lợi cho Haaland cứa lòng chân phải nhằm góc xa mở tỷ số cho Man City.
31'
Man City cũng có những pha phản đòn lợi hại. Enzo Fernandez vừa lẻn xuống sút căng bật chân hậu vệ Arsenal qua xà.
22'
Đến lượt Enzo Fernandez nhận thẻ vàng sau tình huống trả đũa Merino.
17'
Timber vừa giật tóc Doku. VAR vào cuộc nhưng không có thêm tấm thẻ nào.
15'
Madueke xử lý hay chếch bên cánh phải nhưng cú đá cuối cùng lại đưa bóng đi ra mép lưới sau.
Trước đó, Timber có tình huống xâm nhập vòng cấm dứt điểm không thắng được Donnarumma.
12'
Mikel Merino phải nhận thẻ vàng sau tình huống chơi xấu Enzo Fernandez.
9'
Tzolis lẻn xuống rồi căng ngang cho Havertz đệm bóng vào lưới Man City. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
5'
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
22h45
22h30
21h
Thông tin lực lượng
Arsenal: Martin Zubimendi và Bukayo Saka chấn thương. David Raya có thể ra sân.
Man City: Antoine Semenyo là trường hợp vắng mặt duy nhất.