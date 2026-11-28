Mikel Arteta từng cùng Man City chạm mốc 100 điểm Premier League trong vai trò trợ lý. Giờ ông muốn tái lập kỳ tích với Arsenal theo công thức 1-0.

Arsenal, công thức Arteta và 100 điểm

Phút 72 ở Emirates, trong khuôn khổ vòng 10 Ngoại hạng Anh, thủ môn Konstantinos Tzolakis không bắt dính cú sút của Noni Madueke. Martin Odegaard ập vào đá bồi. Hull City đã cầm cự hơn một giờ, nhưng khoảnh khắc ấy đủ để Arsenal lấy trọn 3 điểm.

Công thức của Arteta là 1-0. Ảnh: AFC

Đó là một trận thắng nhọc nhằn trước đội mới lên hạng, đồng thời là chiến thắng 1-0 thứ 34 của Mikel Arteta tại Premier League, nhiều hơn bất kỳ đội nào kể từ khi ông bắt đầu dẫn dắt Arsenal tháng 12/2019.

Tròn 3 tuần sau, trước cuộc tiếp đón Man City (23h30 ngày 29/11), Arteta nhắc đến con số 100 điểm. Ông từng là trợ lý của Pep Guardiola khi City cán mốc đặc biệt ở mùa 2017/18, hơn á quân MU đến 19 điểm và đăng quang sớm 5 vòng.

Từ vị trí người chứng kiến kỷ lục được thiết lập, Arteta giờ muốn trở thành HLV thứ hai chạm tới lịch sử.

“Chúng tôi chưa đạt đến đẳng cấp của họ khi ấy. Tôi đã ở đó khi họ (City) giành 100 điểm”, Arteta lên tiếng.

“Điều đó mới xảy ra một lần trong lịch sử giải đấu và chúng tôi muốn làm được. Sẽ cực kỳ khó, nhưng Arsenal muốn tiến gần mốc ấy nhất có thể, vì như vậy cơ hội bảo vệ chức vô địch sẽ cao hơn”.

Sau 11 vòng, Arsenal đứng đầu Ngoại hạng Anh với 28 điểm, hơn Brighton và Man City 6 điểm. “Pháo thủ” thắng 9, hòa 1, thua 1, ghi 17 bàn và thủng lưới 7 lần.

Arsenal có nhiều giải pháp ghi bàn. Ảnh: AFC

Nếu duy trì nhịp độ hiện tại, Arsenal sẽ kết thúc mùa giải với khoảng 97 điểm. Để chạm mốc 100, họ cần thêm 72 điểm trong 27 vòng còn lại. Một cách để đạt đúng con số ấy là thắng 23 trận và hòa cả 4 trận còn lại.

Sự khác biệt nằm ở cách hai đội tích lũy điểm. Man City ghi 106 bàn và đạt hiệu số +79 ở mùa 2017/18. Trong 32 chiến thắng của “Pep Team”, chỉ 4 trận kết thúc với tỷ số 1-0.

Arsenal đã có đủ 4 trận như vậy sau 11 vòng, chiếm gần một nửa số chiến thắng của họ tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Điểm nổi bật là 3/4 trận ấy diễn ra trên sân khách. Bukayo Saka ghi bàn duy nhất trước Aston Villa. Madueke hạ Nottingham Forest ở những phút cuối.

Tại Anfield, Kai Havertz lập công chỉ sau hơn 1/3 thời gian hiệp 1, và Arsenal giữ tỷ số suốt phần còn lại, giành chiến thắng đầu tiên trên sân Liverpool ở Premier League sau 14 năm. Trước Hull, đến lượt Odegaard định đoạt trận đấu.

Những bàn thắng đến ở các thời điểm rất khác nhau. Arsenal có thể ghi bàn sớm rồi phòng ngự. Đồng thời, họ cũng biết cách chịu đựng trong phần lớn thời gian rồi tung đòn hạ knock-out đối thủ.

Gia đình Kroenke, chủ sở hữu CLB, từng yêu cầu bóng đá đẹp. Tuy vậy, giờ đây họ hiểu rằng triết lý thực dụng của Arteta là chìa khóa để giành những danh hiệu lớn.

Mikel Arteta hướng đến tham vọng 100 điểm. Ảnh: AFC

Điểm tựa Emirates

Trên sân nhà, Arsenal đã lấy trọn 15 điểm, ghi 10 bàn và chỉ lọt lưới 2 lần. Tính cả giai đoạn cuối mùa trước, “Pháo thủ” có 8 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà - 10 trận tính trên mọi mặt trận, thành tích tốt thứ hai với Arteta trên băng ghế huấn luyện.

Tỷ số ấy từng định đoạt chính cuộc đối đầu với Man City. Tháng 10/2023, cú sút của Gabriel Martinelli đổi hướng qua Nathan Ake ở phút 86, giúp Arsenal chấm dứt 12 trận thua liên tiếp trước đối thủ này tại Premier League.

Từ hôm đó, đội của Arteta bất bại trong 3 lần tiếp City ở giải đấu (thắng 2). Hồi tháng 8, Arsenal cũng đã thắng đội bóng của Enzo Maresca 3-0 ở Community Shield tại Cardiff để giành danh hiệu đầu tiên trong mùa giải mới.

Trận hòa Dortmund giữa tuần cho thấy một bàn dẫn trước mong manh thế nào. Viktor Gyokeres ghi bàn ở phút 10, Maximilian Beier gỡ hòa sau giờ nghỉ và Arsenal không tìm được bàn thứ hai.

Sân nhà Emirates là điểm tựa với Arsenal. Ảnh: AFC

Tại Newcastle trước đó, họ cũng phải nhờ Madueke gỡ hòa 2-2 để lấy 1 điểm. Hai trận liên tiếp để thủng lưới là dữ kiện đáng chú ý với một đội đã dựa nhiều vào khả năng giữ sạch lưới để thắng sát nút.

Mùa trước, Arsenal có 8 trận thắng 1-0 trên đường vô địch. Có đến 3 lần tỷ số này xuất hiện trong 5 vòng cuối. Nhờ vậy, đội bóng thành London vô địch sau 22 năm chờ đợi bất chấp nỗ lực bám đuổi của Man City trong giai đoạn cuối triều đại Guardiola.

Mốc 100 điểm đòi hỏi họ duy trì hiệu quả và duy trì ổn định cực cao, khi lịch thi đấu dày đặc và cầu thủ dễ có nguy cơ quá tải, thậm chí chấn thương.

Chiến thắng trước Man City cuối tuần này sẽ củng cố thêm hy vọng cho Arteta, đồng thời đẩy đội của Maresca chìm sâu trong khủng hoảng.