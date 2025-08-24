Đội hình ra sân
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Madueke, Gyokeres.
Leeds: Lucas Perri, Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson, Stach, Gruev, Tanaka, Gnonto, Daniel James, Piroe.
Bàn thắng: Timber 34', 56', Saka 45'+1, Gyokeres 49', 90'+5 (pen)
|Kết quả
|Vòng 2
|23/08/2025 02:00:00
|West Ham 1 - 5 Chelsea
|23/08/2025 18:30:00
|Manchester City 0 - 2 Tottenham
|23/08/2025 21:00:00
|Bournemouth 1 - 0 Wolves
|23/08/2025 21:00:00
|Brentford 1 - 0 Aston Villa
|23/08/2025 21:00:00
|Burnley 2 - 0 Sunderland
|23/08/2025 23:30:00
|Arsenal 5 - 0 Leeds
Kết thúc
90'+5
Bàn thắng (5-0, Gyokeres pen): Dowman mang về quả penalty cho Pháo thủ. Tân binh Gyokeres bước lên thực hiện cú đá quyết đoán ghi bàn thứ 5.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
80'
Lại là Dowman đón lõng đầu vòng cấm bắt volley chân trái bóng đi ra ngoài khá đáng tiếc.
74'
Dowman xử lý hay bên cánh phải nhưng cú đá cuối cùng lại đi vọt xà ngang.
66'
Dẫn bàn với khoảng cách an toàn, HLV Mikel Arteta liền rút các trụ cột ra nghỉ, thử nghiệm các nhân tố trẻ như Lewis-Skelly, Mosquera hay Dowman.
56'
Bàn thắng (4-0, Timber): Tận dụng tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, Timber đá nối rất nhanh ghi bàn thứ 4.
53'
Bukayo Saka tập tễnh rời sân vì chấn thương. Người vào thay là Trossard.
49'
Bàn thắng (3-0, Gyokeres): Sau đường chuyền của Calafiori, Gyokeres phá bẫy việt vị rẽ bóng từ biên trái vào trung lộ rồi kết thúc nhằm góc gần ghi bàn đầu tiên cho Pháo thủ ở Ngoại hạng Anh.
Kết thúc hiệp 1
45'+2
Bàn thắng (2-0, Bukayo Saka): Timber kiến tạo cho Bukayo Saka lẻn xuống chếch bên phải rồi nã đại bác sấm sét chéo góc tung lưới Leeds.
39'
Thủ quân Odegaard không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương vai, đành nhường chỗ cho Nwaneri.
34'
Bàn thắng (1-0, Timber): Từ quả đá phạt góc của Declan Rice bên cánh trái, Timber đánh đầu lái bóng hiểm hóc mở tỷ số.
28'
Odegaard có dấu hiệu chấn thương vai. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, tiền vệ người Na Uy vẫn có thể tiếp tục thi đấu.
20'
Leeds được hưởng quả phạt góc bên cánh phải, bóng được tạt vào cho Struijk bật cao đánh đầu căng, buộc David Raya phải tung người cứu thua.
15'
Các cầu thủ Arsenal pressing tầm cao hiệu quả. Cơ hội cực kỳ ngon ăn được trao cho Gyokeres trước khung thành nhưng anh lại vội vàng sút ra ngoài đầy đáng tiếc.
8'
Odegaard rẽ vào trung lộ rồi quăng chân trái, bóng đi chìm sạt cột dọc.
5'
Sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal tràn lên tấn công mạnh mẽ.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
22h30
22h
21h
Thông tin lực lượng
Arsenal: Gabriel Jesus, Havertz vắng mặt vì chấn thương.
Leeds: Đầy đủ lực lượng.