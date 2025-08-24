www_thesun_co_uk SunSport off platform templates 2025 08 23T184157.423.jpg
Gyokeres 'khai hỏa' cho Arsenal ở Ngoại hạng Anh - Ảnh: SunSport

Đội hình ra sân

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Madueke, Gyokeres.

Leeds: Lucas Perri, Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson, Stach, Gruev, Tanaka, Gnonto, Daniel James, Piroe.

Bàn thắng: Timber 34', 56', Saka 45'+1, Gyokeres 49', 90'+5 (pen)

Kết quả
Vòng 2
23/08/2025 02:00:00 West Ham 1 - 5 Chelsea
23/08/2025 18:30:00 Manchester City 0 - 2 Tottenham
23/08/2025 21:00:00 Bournemouth 1 - 0 Wolves
23/08/2025 21:00:00 Brentford 1 - 0 Aston Villa
23/08/2025 21:00:00 Burnley 2 - 0 Sunderland
23/08/2025 23:30:00 Arsenal 5 - 0 Leeds
24/08/2025 | 01:32

Kết thúc

GzDokJfXAAAjN5m.jpeg
Arsenal giành chiến thắng giòn giã - Ảnh: OneFootball
24/08/2025 | 01:25

90'+5

Bàn thắng (5-0, Gyokeres pen): Dowman mang về quả penalty cho Pháo thủ. Tân binh Gyokeres bước lên thực hiện cú đá quyết đoán ghi bàn thứ 5.

GzDoVeQXEAAimRl.jpeg
Sau khi ghi bàn, Gyokeres còn vuốt tóc trước ống kính camera - Ảnh chụp màn hình
24/08/2025 | 01:22

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

24/08/2025 | 01:11

80'

Lại là Dowman đón lõng đầu vòng cấm bắt volley chân trái bóng đi ra ngoài khá đáng tiếc.

GzDhutSWEAE4KHs.jpg
Dowman gây ấn tượng kể từ lúc vào sân - Ảnh: P.L
24/08/2025 | 01:04

74'

Dowman xử lý hay bên cánh phải nhưng cú đá cuối cùng lại đi vọt xà ngang.

24/08/2025 | 00:59

66'

Dẫn bàn với khoảng cách an toàn, HLV Mikel Arteta liền rút các trụ cột ra nghỉ, thử nghiệm các nhân tố trẻ như Lewis-Skelly, Mosquera hay Dowman.

24/08/2025 | 00:48

56'

Bàn thắng (4-0, Timber): Tận dụng tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, Timber đá nối rất nhanh ghi bàn thứ 4.

resources_premierleague_pulselive_com 2231684469.jpg
Timber tiếp tục lập công từ pha phạt góc - Ảnh: P.L
24/08/2025 | 00:42

53'

Bukayo Saka tập tễnh rời sân vì chấn thương. Người vào thay là Trossard.

24/08/2025 | 00:39

49'

Bàn thắng (3-0, Gyokeres): Sau đường chuyền của Calafiori, Gyokeres phá bẫy việt vị rẽ bóng từ biên trái vào trung lộ rồi kết thúc nhằm góc gần ghi bàn đầu tiên cho Pháo thủ ở Ngoại hạng Anh.

GzDgJmEW0AAHext.jpeg
Gyokeres ăn mừng bàn thắng - Ảnh: OneFootball

24/08/2025 | 00:20

Kết thúc hiệp 1

GzDYr zWUAA1ytg.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Arsenal - Ảnh: AFC
24/08/2025 | 00:17

45'+2

Bàn thắng (2-0, Bukayo Saka): Timber kiến tạo cho Bukayo Saka lẻn xuống chếch bên phải rồi nã đại bác sấm sét chéo góc tung lưới Leeds.

GzDY75nW0AAPkxu.jpg
GzDZIHcWcAAmO9S.jpg
Saka ghi bàn đẹp mắt - Ảnh: P.L

24/08/2025 | 00:12

39'

Thủ quân Odegaard không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương vai, đành nhường chỗ cho Nwaneri.

24/08/2025 | 00:05

34'

Bàn thắng (1-0, Timber): Từ quả đá phạt góc của Declan Rice bên cánh trái, Timber đánh đầu lái bóng hiểm hóc mở tỷ số.

resources_premierleague_pulselive_com 2231677932.jpg
GzDWec0W0AAibj3.jpg
Timber đánh đầu mở tỷ số - Ảnh: P.L
24/08/2025 | 00:00

28'

Odegaard có dấu hiệu chấn thương vai. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, tiền vệ người Na Uy vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

resources_premierleague_pulselive_com 2231673343.jpg
Arsenal kiểm soát khu trung tuyến - Ảnh: P.L
23/08/2025 | 23:50

20'

Leeds được hưởng quả phạt góc bên cánh phải, bóng được tạt vào cho Struijk bật cao đánh đầu căng, buộc David Raya phải tung người cứu thua.

23/08/2025 | 23:46

15'

Các cầu thủ Arsenal pressing tầm cao hiệu quả. Cơ hội cực kỳ ngon ăn được trao cho Gyokeres trước khung thành nhưng anh lại vội vàng sút ra ngoài đầy đáng tiếc.

23/08/2025 | 23:39

8'

Odegaard rẽ vào trung lộ rồi quăng chân trái, bóng đi chìm sạt cột dọc.

resources_premierleague_pulselive_com 2231671664.jpg
Gyokeres luôn bị theo sát - Ảnh: Premier League
23/08/2025 | 23:35

5'

Sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal tràn lên tấn công mạnh mẽ.

23/08/2025 | 23:28

23h30

Trận đấu bắt đầu.

23/08/2025 | 23:27

22h30

GzC8WcfXEAEMe_9.jpg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
GzC5OZ3XEAAKrdi.jpeg
Đội hình ra sân Leeds - Ảnh: LUFC
23/08/2025 | 08:47

22h

Gy9yYGpWYAAezp3.jpeg
Gy9yYGHXgAEO0nf.jpeg
Dàn sao Arsenal tập luyện trước trận - Ảnh: AFC
23/08/2025 | 08:47

21h

Thông tin lực lượng

Arsenal: Gabriel Jesus, Havertz vắng mặt vì chấn thương. 

Leeds: Đầy đủ lực lượng.

nmecha calagiori 1755609268676 1140x641.jpg
Arsenal có có trận đấu dễ dàng trên sân nhà 
