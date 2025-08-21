Trước đó, Eberechi Eze dự kiến sẽ gia nhập Spurs sau nhiều ngày đàm phán giữa chủ tịch Daniel Levy và người đồng cấp Steve Parish.

Tuy nhiên, Arsenal vốn luôn quan tâm đến Eze đã nhảy vào cuộc đua và gửi lời đề nghị trị giá 60 triệu bảng, sau khi Kai Havertz dính chấn thương nặng.

Arsenal nhảy vào tranh Eze với Tottenham - Ảnh: SunSport

Eze là fan cứng của pháo thủ thành London từ nhỏ. Bởi vậy, anh luôn khao khát một ngày nào đó khoác áo Arsenal.

Nếu cuộc đàm phán giữa hai CLB thành công, Eze sẽ hoàn tất thương vụ chuyển nhượng từ Nam London sang nửa đỏ Bắc London.

Thời gian qua, Arsenal tưởng như sẽ rút lui, vì vừa gia hạn với tài năng trẻ Ethan Nwaneri. Thế nhưng, tình hình thay đổi đột ngột vì chấn thương đầu gối dự báo nghiêm trọng mà Havertz vừa gặp phải.

Nếu Pháo thủ cướp người thành công, đó sẽ là đòn mạnh giáng vào Tottenham, đội mới đạt thỏa thuận với Crystal Palace ngày hôm qua.

Không giống Alexander Isak ở Newcastle hay Yoane Wissa của Brentford, Eze chưa bao giờ gây ồn ào trong suốt quá trình đàm phán, bởi anh tôn trọng quyết định từ phía CLB.

Cuối tuần trước, chàng tuyển thủ Anh vẫn ra sân ở trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Chelsea. Eze cũng tập luyện bình thường để hướng đến trận cầu play-off Europa Conference League vào đêm nay.