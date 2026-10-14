Đội hình ra sân
Atletico Madrid: Oblak; Lllorente, Romero, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Jonny Baena; Lee, Alvarez.
MU: Lammens; Dalot, Heaven, Martinez, Yoro; Santos, Baleba, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Rashford.
Bàn thắng: Barrios 1', Lookman 79'
Thẻ đỏ: Leny Yoro 74'
|Kết quả
|League Stage - 2
|13/10/2026 23:45:00
|Lens 0 - 2 Sporting CP
|13/10/2026 23:45:00
|Sabah FA 2 - 0 Slavia Praha
|14/10/2026 02:00:00
|Viking 3 - 3 Bayern Munich
|14/10/2026 02:00:00
|Villarreal 3 - 1 Napoli
|14/10/2026 02:00:00
|Galatasaray 1 - 4 Barcelona
|14/10/2026 02:00:00
|Inter 3 - 4 Club Brugge KV
|14/10/2026 02:00:00
|RB Leipzig 1 - 0 PSV Eindhoven
|14/10/2026 02:00:00
|Arsenal 3 - 0 Lille
|14/10/2026 02:00:00
|Atletico Madrid 2 - 0 Manchester United
Kết thúc
90'+2
Cunha có cơ hội tốt để rút ngắn cách biệt nhưng cú đá chéo góc bị Oblak cản phá bằng chân.
86'
Với cách biệt an toàn, Atletico đá thong dong trong những phút cuối trận khi chơi hơn người.
79'
Bàn thắng (2-0, Lookman): Atletico phản công mẫu mực. David sửa lòng chân trái buộc Lammens phải đẩy ra. Lookman ập vào nhanh đá bồi nhân đôi cách biệt.
74'
Thẻ đỏ: Leny Yoro bị truất quyền thi đấu sau tình huống ngăn cản David lao xuống đối mặt thủ môn.
70'
Bruno Fernandes bất ngờ cứa lòng từ cánh trái, bóng leo xà ngang đi hết gôn.
65'
Thế công bế tắc, HLV Carrick tung Amad, Zirkzee và Mason Mount vào sân.
64'
Alex Baena xử lý khéo léo trong vòng cấm nhưng cú đá cuối cùng không qua được đôi tay Lammens.
57'
MU có tình huống chuyển trạng thái khá hay. Tiếc rằng pha tâng bóng qua đầu thủ môn Oblak lại đi sạt cột gang tấc.
54'
Julian Alvarez lẻn xuống đá nối bằng chân trái, bóng dội cột dọc bật ra.
Kết thúc hiệp 1
43'
Jonny vừa quăng chân sút tung lưới MU ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi xem VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng vì bóng đã chạm tay Llorente.
36'
HLV Simeone vừa phải nhận thẻ vàng vì phản ứng thái quá ngoài đường biên.
26'
Atletico được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh phải. Grimaldo bước lên thực hiện cú sút vòng cung bằng chân trái chạm điểm mấu xà ngang cột dọc.
24'
Mbeumo lướt đi trong vòng cấm nhưng cú đá cuối cùng bằng chân trái ở góc hẹp không thắng được Oblak.
20'
MU đang kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trong việc xuyên phá hàng thủ đội chủ nhà.
12'
Mbeumo xử lý hay ở trung lộ "xâu kim" Romero. Tiếc rằng cú đá cuối cùng bằng chân trái lại đưa bóng bay sạt cột gang tấc.
8'
Sau khi bị thủng lưới, MU vẫn chưa hoàn hồn. Ở chiều ngược lại, Atletico đang dàn thế trận phòng ngự phản công lợi hại.
1'
Bàn thắng (1-0, Barrios): Ngay đợt tấn công đầu tiên của Atletico, Alex Baena phá bẫy việt vị băng xuống thoải mái rồi chuyền ngược cho Barrios dứt điểm chìm hiểm hóc. Heaven cố gắng truy cản nhưng bóng vẫn từ từ lăn qua vạch vôi.
2h
Trận đấu bắt đầu.
1h30
1h
22h
Thông tin lực lượng
Atletico Madrid: Đầy đủ cầu thủ tốt nhất.
MU: Ugarte, De Ligt, Mazraoui, Dorgu và Sesko vắng mặt vì chấn thương.