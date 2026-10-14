editorial_uefa_com atletico_de_madrid_v_manchester_united_ _uefa_champions_league_2026_27_league_phase_md2 (3).jpg
MU chìm vào khủng hoảng - Ảnh: Uefa

Đội hình ra sân

Atletico Madrid: Oblak; Lllorente, Romero, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Jonny Baena; Lee, Alvarez.

MU: Lammens; Dalot, Heaven, Martinez, Yoro; Santos, Baleba, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Rashford.

Bàn thắng: Barrios 1', Lookman 79'

Thẻ đỏ: Leny Yoro 74'

Kết quả
League Stage - 2
13/10/2026 23:45:00 Lens 0 - 2 Sporting CP
13/10/2026 23:45:00 Sabah FA 2 - 0 Slavia Praha
14/10/2026 02:00:00 Viking 3 - 3 Bayern Munich
14/10/2026 02:00:00 Villarreal 3 - 1 Napoli
14/10/2026 02:00:00 Galatasaray 1 - 4 Barcelona
14/10/2026 02:00:00 Inter 3 - 4 Club Brugge KV
14/10/2026 02:00:00 RB Leipzig 1 - 0 PSV Eindhoven
14/10/2026 02:00:00 Arsenal 3 - 0 Lille
14/10/2026 02:00:00 Atletico Madrid 2 - 0 Manchester United
14/10/2026 | 04:05

Kết thúc

HUig6e1XEAAVwGW.jpg
Atletico Madrid giành chiến thắng thuyết phục - Ảnh: Uefa
Thu gọn
14/10/2026 | 03:55

90'+2

Cunha có cơ hội tốt để rút ngắn cách biệt nhưng cú đá chéo góc bị Oblak cản phá bằng chân.

Thu gọn
14/10/2026 | 03:50

86'

Với cách biệt an toàn, Atletico đá thong dong trong những phút cuối trận khi chơi hơn người.

Thu gọn
14/10/2026 | 03:41

79'

Bàn thắng (2-0, Lookman): Atletico phản công mẫu mực. David sửa lòng chân trái buộc Lammens phải đẩy ra. Lookman ập vào nhanh đá bồi nhân đôi cách biệt.

editorial_uefa_com atletico_de_madrid_v_manchester_united_ _uefa_champions_league_2026_27_league_phase_md2 (2).jpg
editorial_uefa_com atletico_de_madrid_v_manchester_united_ _uefa_champions_league_2026_27_league_phase_md2 (1).jpg
Lookman ăn mừng bàn thắng thứ 2 - Ảnh: Uefa
Thu gọn
14/10/2026 | 03:35

74'

Thẻ đỏ: Leny Yoro bị truất quyền thi đấu sau tình huống ngăn cản David lao xuống đối mặt thủ môn.

Thu gọn
14/10/2026 | 03:32

70'

Bruno Fernandes bất ngờ cứa lòng từ cánh trái, bóng leo xà ngang đi hết gôn.

Thu gọn
14/10/2026 | 03:26

65'

Thế công bế tắc, HLV Carrick tung Amad, Zirkzee và Mason Mount vào sân.

Thu gọn
14/10/2026 | 03:26

64'

Alex Baena xử lý khéo léo trong vòng cấm nhưng cú đá cuối cùng không qua được đôi tay Lammens.

Thu gọn
14/10/2026 | 03:17

57'

MU có tình huống chuyển trạng thái khá hay. Tiếc rằng pha tâng bóng qua đầu thủ môn Oblak lại đi sạt cột gang tấc.

Thu gọn
14/10/2026 | 03:14

54'

Julian Alvarez lẻn xuống đá nối bằng chân trái, bóng dội cột dọc bật ra.

editorial_uefa_com fbl eur c1 atletico_madrid man_utd.jpg
Cú dứt điểm của Alvarez - Ảnh: Uefa
Thu gọn
14/10/2026 | 02:51

Kết thúc hiệp 1

HUiQ9heWAAApvs5.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Atletico - Ảnh: ATM
Thu gọn
14/10/2026 | 02:47

43'

Jonny vừa quăng chân sút tung lưới MU ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi xem VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng vì bóng đã chạm tay Llorente.

Thu gọn
14/10/2026 | 02:38

36'

HLV Simeone vừa phải nhận thẻ vàng vì phản ứng thái quá ngoài đường biên.

Thu gọn
14/10/2026 | 02:29

26'

Atletico được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh phải. Grimaldo bước lên thực hiện cú sút vòng cung bằng chân trái chạm điểm mấu xà ngang cột dọc.

Thu gọn
14/10/2026 | 02:26

24'

Mbeumo lướt đi trong vòng cấm nhưng cú đá cuối cùng bằng chân trái ở góc hẹp không thắng được Oblak.

editorial_uefa_com atletico_de_madrid_v_manchester_united_ _uefa_champions_league_2026_27_league_phase_md2.jpg
Mbeumo chưa có duyên ghi bàn - Ảnh: Uefa
Thu gọn
14/10/2026 | 02:24

20'

MU đang kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trong việc xuyên phá hàng thủ đội chủ nhà.

Thu gọn
14/10/2026 | 02:14

12'

Mbeumo xử lý hay ở trung lộ "xâu kim" Romero. Tiếc rằng cú đá cuối cùng bằng chân trái lại đưa bóng bay sạt cột gang tấc.

Thu gọn
14/10/2026 | 02:13

8'

Sau khi bị thủng lưới, MU vẫn chưa hoàn hồn. Ở chiều ngược lại, Atletico đang dàn thế trận phòng ngự phản công lợi hại.

Thu gọn
14/10/2026 | 02:04

1'

Bàn thắng (1-0, Barrios): Ngay đợt tấn công đầu tiên của Atletico, Alex Baena phá bẫy việt vị băng xuống thoải mái rồi chuyền ngược cho Barrios dứt điểm chìm hiểm hóc. Heaven cố gắng truy cản nhưng bóng vẫn từ từ lăn qua vạch vôi.

HUiI7DiWIAAZObp.jpg
Barrios ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: Uefa
Thu gọn
14/10/2026 | 01:58

2h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
14/10/2026 | 01:44

1h30

HUh_0jXXcAElRZ41.jpg
HUiARFTWEAAscT6.jpg
Cầu thủ MU ra sân khởi động - Ảnh: MUFC
Thu gọn
14/10/2026 | 01:43

1h

HUh0djVWgAA2mKR.jpg
HUhzL4aWIAAE41w.jpg
Đội hình ra sân Atletico vs MU
Thu gọn
13/10/2026 | 15:51

22h

Thông tin lực lượng

Atletico Madrid: Đầy đủ cầu thủ tốt nhất.

MU: Ugarte, De Ligt, Mazraoui, Dorgu và Sesko vắng mặt vì chấn thương.

imago1080608870h.jpg
MU sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Indpendent
Thu gọn